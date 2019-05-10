"Репортеры без границ" призвали Токаева отказаться от "репрессивных методов"

Международная организация по защите прав журналистов осудила "массовую интернет-цензуру" в Казахстане, "сопровождавшую акции протеста" 9 мая, а также выступила с призывом к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву "отказаться от репрессивных методов", сообщает Радио "Азаттык".

Полицейские проверяют документы журналистов во время празднования Дня Победы в Алматы, 9 мая 2019 года

Как говорится в официальном заявлении организации, в стране с утра 9 мая были недоступны сайты ряда средств информации, в том числе Азаттыка, в "середине дня были отключены" Facebook, Telegram, YouTube и Instagram.

"Репортеры без границ" отмечает, что, "как и в прошлом, причиной цензуры стали мирные акции протеста", к которым "на этот раз призывал Мухтар Аблязов, казахстанский олигарх и оппонент властей, сейчас проживающий в изгнании (Аблязов является лидером запрещенного в Казахстане и признанного судом экстремистской организацией движения "Демократический выбор Казхастана" - Ред.)".

"Репортеры без границ" приводит слова Джоханна Бира, главы отдела организации по Европе и Центральной Азии, заявившего: "Нет никакого оправдания массовому воспрепятствованию реализации права общества на доступ к информации". Бир добавил, что властям Казахстана "пришло время отказаться от этой репрессивной практики прежней эры, если они хотят, чтобы их реформистский курс выглядел убедительно. Цензура в Интернете - одна из причин, по которым Казахстан занимает 158 место [из 180] в во "Всемирном индексе свободы прессы". Этот показатель негативно отражается на международном имидже".

Как считают "Репортеры без границ", власти Казахстана "очевидно нервничают в связи с волной демонстраций после отставки [с поста президента Нурсултана] Назарбаева в марте". По мнению организации, в последние годы режим "последовательно усиливал хватку в отношении СМИ и Интернета", "основные национальные оппозиционные издания были запрещены в 2012 году", "Интернет находится под жестким контролем", а "целями становятся даже СМИ, которые не высказывают особой критики".

9 мая в стране был заблокирован доступ к сайтам нескольких казахстанских СМИ и правозащитных организаций. Интернет-пользователи также не могли получить доступ к социальным сетям, некоторые жаловались и на перебои в целом с Интернетом и мобильной связью.

Одновременно в Алматы, Нур-Султане, Атырау и Актобе полицейские задержали нескольких человек. Азаттык не смог получить комментарии профильных ведомств, КНБ и основного провайдера услуг связи "Казахтелекома" относительно причин происходящего.