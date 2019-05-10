Казахстанцев попросили снимать на видео перегруженные самосвалы на автодорогах
informburo.kz
Комитет транспорта МИИР РК опубликовал на своём сайте контакты для сообщений о проезде по автомобильным дорогам тяжеловесных самосвалов, сообщает informburo.kz.
Объявление с сайта МИИР РК
"Для обеспечения сохранности автомобильных дорог вы можете в любое время суток направить сообщение о факте проезда по автомобильной дороге тяжеловесного самосвала с грузом сверх нормы", – говорится в объявлении.
Казахстанцев призвали отправлять видео на мессенджеры ситуационного центра Whatsapp или Telegram по номеру + 7 (708) 08-80-800.
"Направляемые сообщения должны содержать видео проезда тяжеловесного самосвала с обязательной фиксацией государственного номерного знака, места проезда, участка автодороги, ближайшего населенного пункта, даты и времени", – гласит объявление.
По дополнительно возникшим вопросам можно обращаться круглосуточно на телефон доверия 8 (7172) 98-35-35.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
Пользователей: 1
Всего: 135
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
«Бессмертный полк» прошел по улицам Костаная в день Победы
На счет табличек написанных латиницей, тоже сразу их заметил. Считаю что сама идея была правильной, сделать сейчас используя латинские шрифты, чтоб потом после перехода смотрелось актуально. Тем...
Журналист Сергей Доренко погиб в Москве
Вас послушать,Серый волк,ну везде вы лучше всех знаете и разбираетесь)) А чем ваша сплетня правдивее моей?))
Казахстанцев попросили снимать на видео перегруженные самосвалы на автодорогах
А как гражданин должен отличить самосвал нагруженный в пределах нормы от перегруженного, я стесняюсь спросить? Видимо, патриотическое сознание должно встрепенуться, или на дороге в колее проступит...
Казахстанцев попросили снимать на видео перегруженные самосвалы на автодорогах
drakon: А чё с дорогами... :lol: Просто в честных странах делают дороги. А в нечестных, но с очень умными чинушами на дорогах воруют. Потом эти дороги ничего не держат и разваливаются. Это даже...
Аркадий ДЕНИСОВ: Навело на размышления
Victor Yang: Я у Радзинского читал обратное - Осмелюсь порекомендовать:oper.ru Там Егор Яковлев очень, очень хорошо рассказывает по теме.