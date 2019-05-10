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10.05.19 13:35
Валентин
Казахстанцев попросили снимать на видео перегруженные самосвалы на автодорогах
А как гражданин должен отличить самосвал нагруженный в пределах нормы от перегруженного, я стесняюсь спросить? Видимо, патриотическое сознание должно встрепенуться, или на дороге в колее проступит...
10.05.19 12:45
Серый волк
Казахстанцев попросили снимать на видео перегруженные самосвалы на автодорогах
drakon: А чё с дорогами... :lol: Просто в честных странах делают дороги. А в нечестных, но с очень умными чинушами на дорогах воруют. Потом эти дороги ничего не держат и разваливаются. Это даже...
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Казахстанцев попросили снимать на видео перегруженные самосвалы на автодорогах

informburo.kz

10 мая 2019, 12:21 |  Государство

Комитет транспорта МИИР РК опубликовал на своём сайте контакты для сообщений о проезде по автомобильным дорогам тяжеловесных самосвалов, сообщает informburo.kz.

Объявление с сайта МИИР РК

"Для обеспечения сохранности автомобильных дорог вы можете в любое время суток направить сообщение о факте проезда по автомобильной дороге тяжеловесного самосвала с грузом сверх нормы", – говорится в объявлении.

Казахстанцев призвали отправлять видео на мессенджеры ситуационного центра Whatsapp или Telegram по номеру + 7 (708) 08-80-800.

"Направляемые сообщения должны содержать видео проезда тяжеловесного самосвала с обязательной фиксацией государственного номерного знака, места проезда, участка автодороги, ближайшего населенного пункта, даты и времени", – гласит объявление.

По дополнительно возникшим вопросам можно обращаться круглосуточно на телефон доверия 8 (7172) 98-35-35.
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§ drakon
Re: Казахстанцев попросили снимать на видео перегруженные...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16218
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.05.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё с дорогами?... :lol:
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* Серый волк
Re: Казахстанцев попросили снимать на видео перегруженные...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10102
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.05.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А чё с дорогами?... :lol:

Просто в честных странах делают дороги.
А в нечестных, но с очень умными чинушами на дорогах воруют.
Потом эти дороги ничего не держат и разваливаются.
Это даже для них хорошо, можно ремонтировать бесконечно и бесконечно получать мзду.
Но по объёмам они сразу всё отремонтировать не могут.
Вот и вся логическая цепочка.

А нельзя ли присылать фото ям и фотографии упитанных лиц ответственнх за дороги? :lol:
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§ Валентин
Казахстанцев попросили снимать на видео перегруженные самосвалы на автодорогах
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7543
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.05.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как гражданин должен отличить самосвал нагруженный в пределах нормы от перегруженного, я стесняюсь спросить?

Видимо, патриотическое сознание должно встрепенуться, или на дороге в колее проступит "рухани жангыру"?
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