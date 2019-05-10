Казахстанцев попросили снимать на видео перегруженные самосвалы на автодорогах

Комитет транспорта МИИР РК опубликовал на своём сайте контакты для сообщений о проезде по автомобильным дорогам тяжеловесных самосвалов, сообщает informburo.kz.

Объявление с сайта МИИР РК

"Для обеспечения сохранности автомобильных дорог вы можете в любое время суток направить сообщение о факте проезда по автомобильной дороге тяжеловесного самосвала с грузом сверх нормы", – говорится в объявлении.

Казахстанцев призвали отправлять видео на мессенджеры ситуационного центра Whatsapp или Telegram по номеру + 7 (708) 08-80-800.

"Направляемые сообщения должны содержать видео проезда тяжеловесного самосвала с обязательной фиксацией государственного номерного знака, места проезда, участка автодороги, ближайшего населенного пункта, даты и времени", – гласит объявление.

По дополнительно возникшим вопросам можно обращаться круглосуточно на телефон доверия 8 (7172) 98-35-35.