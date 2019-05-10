Журналист Сергей Доренко погиб в Москве

Журналист Сергей Доренко ехал по Николоямской улице, когда ему стало плохо и он упал с мотоцикла, сообщает mk.ru. В медицинских кругах Москвы сообщили, что смерть наступила по естественным причина и никак не связана с ДТП.

Дорожные видеокамеры запечатлели момент трагедии. Мотоцикл Доренко следует в крайней правой полосе, затем внезапно резко сворачивает налево, пересекает еще две полосы, выезжает на встречку и врезается в отбойник.

Mash уточняет, что причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Врачи помочь ему не могли. Она на протяжении более часа пытались привести его в чувство, но безуспешно.

Отмечается, что Доренко успел долететь до отбойника, когда упал со своего мотоцикла. Сразу после госпитализации у него была диагностирована клиническая смерть, но меры по реанимации не помогли.

Журналист Александр Невзоров заявил, что смерти главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко «можно только позавидовать», сообщает lenta.ru. Об этом он порассуждал в своем Intagram-аккаунте.

«Отличная смерть: на хорошей скорости и на очень классном мотике [мотоцикле]. Все красиво», — объяснил Невзоров. Он предположил, что, если бы Доренко предложили на выбор несколько вариантов гибели, он бы выбрал именно этот.

По словам Невзорова, судьба «настоящих динозавров СМИ», к которым он отнес и Доренко, — вымирать, освобождая место для «шоу лилипутов», среди которых есть «очень крупные карлики типа Соловьева».

Журналист признался, что они с Доренко «всегда терпеть друг друга не могли». В то же время он выразил свое уважение погибшему главному редактору из-за того, что тот «не уменьшился, чтобы вписаться в компанию карликов», хотя это стало модно.