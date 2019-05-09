«Бессмертный полк» прошел по улицам Костаная в день Победы

С 9 часов утра участники акции с портретами своих родственников спешили попасть в центр города. К половине десятого полицейские уже перекрыли дорогу от областного акимата до парка Победы, пропуская лишь пассажирские автобусы.





Тысячи людей, сотни табличек с фотографиями, на которых зачастую молодые парни, на многих годы смерти - 1941-1945.

- Это мой дедушка - Мягков Алексей Михайлович, - рассказала «НГ» участница шествия Марина МЯГКОВА. - Он из Московской области уходил на войну. Домой не вернулся. Был танкистом на Белорусском фронте, потом перекинули на Украинский фронт. Я считаю, два праздника существуют: День Победы и Новый год. В акции "Бессмертный полк" 3 года уже точно участвую.





С утра вдоль маршрута от центра города до парка Победы развернули множество торговых точек с цветами и шарами. Гвоздики продавались по 300 тенге за штуку и пользовались большим спросом. Многие из них в итоге оказались возле Вечного огня.





- Вот мои деды, - рассказал Дмитрий НАРЫЖНЫЙ. - Один погиб на Курской дуге. Второй тоже воевал, был награжден орденом Красной Звезды. Он ничего никогда не рассказывал. Когда я стал постарше и пришел из армии, он мне сказал: «Дим, ну что я тебе мог рассказать? Просто мясорубка. Лежат - и немцы стонут, и наши. Санитары перевязывают и наших, и немцев от жалости».

Дмитрий рассказал о боевом пути его родственников, портреты которых он принес на акцию "Бессмертный полк":

- Нарыжный Павел Иванович был призван в 1942 году из-под Алматы со станции Чемолган, погиб в поселке Красная зорька, захоронен в братской могиле в селе Протасово, Орловская область. Участвовал в Курско-Орловской операции. Был пулеметчиком, пропал без вести. Информацию о нем спустя годы нашли в архиве. Малахов Алексей Никитович - получил орден Красной Звезды за форсирование реки Дон. Был командиром взвода. Первым форсировал реку и закрепился на противоположном берегу. Прикрывал остальную роту при форсировании реки. Был ранен в ногу, попал в госпиталь и не смог вернуться в строй.

В 10:00 на сцене перед облакиматом началась короткая концертная программа.





Ветеранов, сидящих в первом ряду, поздравил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

- В решающих сражениях Великой Отечественной войны приняли участие и воины-костанайцы, - сказал он. - Из сел и городов нашей области ушли на фронт более 73 000 человек. Каждый третий из них положил свою жизнь на алтарь Победы. Судьбы около 16 000 остались неизвестными.

Около 10:30 собравшиеся выдвинулись в парк Победы. Колонну по традиции возглавил муниципальный духовой оркестр.

В парке Победы после минуты молчания и троекратного автоматного залпа костанайцы стали возлагать цветы к Вечному огню и стене с фамилиями фронтовиков.

Для ветеранов традиционно накрыли стол в развернутой посреди парка палатке.

Остальные могли получить угощение в виде гречневой каши из двух полевых кухонь и расположиться прямо на траве.

Так и поступила семья костанайского художника Олега Кускова.





- Это Романов Александр Иванович - мой папа, - рассказала «НГ» Людмила КУСКОВА. - Он попал в немецкий плен, трижды бежал, 8 лет просидел в советских лагерях, был реабилитирован при Ельцине. О войне рассказывал очень мало, для него это было очень тяжело, трагично. Товарищ у него был, с которым они в концлагере сидели. Они дружили, приходили к нам в гости, между собой разговаривали, вспоминали. Мы каждый год на парад приходим - внуку показываем, цветы возлагаем.

Для тех, кому не досталось каши из полевой кухни, возле парка развернулся торговый ряд, где можно было купить шашлыки, плов и разную выпечку.

Через полчаса ветераны стали расходиться по домам.









- Хороший праздник - молодцы, я радуюсь, - поделился с «НГ» Иван Яковлевич ХИЦЕНКО. - Мы ведь когда уходили на фронт, окончили пять классов, нам было 17 лет. Одежда у нас была - мать из мешков шила. Грузчик украдет мешок и продает на улице. Мать сошьет мешок, а мне так стыдно… Из мешка брюки, из мешка рубашка… Вот так мы жили. А сейчас я гляжу - все такие красивые, нарядные. Какой только нету формы! Я просто радуюсь вами всеми. Вы давайте, берегите наши заслуги.

Ветераны говорили, что недостатка внимания в течение года у них нет.





- Нас сейчас в городе на ногах двое ветеранов - Подоляков Михаил Иванович и я, - рассказал Касымхан АЛДАБЕРГЕНОВ. - Мы прошли с колонной, а остальных подвезли на машинах, они здесь встретились. Мне 95 лет, в 1943 году я был призван. Наши войска держали в резерве, в 1945-м, в апреле, нас бросили на фронт. Возле Будапешта прорвали оборону - танковую дивизию немцев. Всю Венгрию прошли войной. 1 мая 1945 года мы отметили в Вене, потом пошли в Чехословакию. Домой вернулся в 1950 году, мне было 25 лет.

За время наших коротких интервью к каждому ветерану подходили по несколько человек: сфотографироваться, поздравить, подарить цветы.

- Праздник, как всегда, на большой высоте, - рассказал «НГ» Виктор Михайлович МАЛЫГИН. - Очень хорошо встречают нас, ветеранов. Не забывают. Я ушел - 18 лет не было полных, призывался из Челябинской области. Дошли до Берлина, вернулся в 1946 году. Я в тяжелой артиллерии был, 150-миллиметровая пушка, наводчиком я был. Под Киевом на нас танки напали, покрошили мы их хорошо и нас там прям наградили, орден Славы мне вручили.

К 12:00 в парке было все еще многолюдно. Тень от деревьев пользовалась большим спросом в 30-градусную жару.

Фто Николая СОЛОВЬЕВА