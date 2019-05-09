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«День победы над здравым смыслом». Блокировки и задержания 9 мая

9 мая 2019, 13:47 |  Государство

В Казахстане 9 мая недоступен сайт Азаттыка, не открываются страницы ряда казахстанских СМИ, сообщает azattyq.org. Блокировки проводятся в день, когда запрещенное в стране движение призвало своих сторонников выйти на акцию протеста параллельно с поддерживаемыми властями шествиями «Бессмертный полк».

Полицейские в День Победы. 9 мая 2019 года /Фото с сайта azattyq.org

Читатели Азаттыка с 8 утра по алматинскому времени сообщают о проблемах с доступом к сайту – казахстанские пользователи не могут открыть страницу.

Корреспондентам Азаттыка не удалось получить комментарии в министерстве информации и общественного развития, комитете национальной безопасности и компании «Казахтелеком» (провайдере связи) относительно блокировок.

Находящиеся в центре Алматы съемочные группы Азаттыка не смогли вовремя выйти в прямой эфир: мобильный Интернет на площади «Астана» и парка 28 гвардейцев-панфиловцев отсутствовал. В этом районе 9 мая проводится акция «Бессмертный полк» - поддерживаемое властями шествие, участники которого идут по заранее согласованному маршруту с портретами своих предков, ветеранов Второй мировой войны.

Запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК, созданное опальным экс-банкиром и критиком казахстанских властей Мухтаром Аблязовым, который с 2009 года живет за рубежом, и приговорен на родине к пожизненному заключению по обвинениям в ряде преступлений) ранее заявило о планах провести 9 мая в Алматы, Нур-Султане, а также в некоторых других городах митинги и шествия параллельно с акциями «Бессмертный полк».

С отсутствием сигнала мобильной связи столкнулись и репортеры Азаттыка в столице.

Планируемая с шествия «Бессмертного полка» трансляция Азаттыка началась с часовой задержкой. Менее чем через полчаса эфир был остановлен из-за сбоев с Интернетом. 

БЛОКИРОВКИ РЯДА КАЗАХСТАНСКИХ САЙТОВ

9 мая оказались заблокированными несколько казахстанских интернет-изданий. С утра не открывались сайты vlast.kz, holanews.kz, informburo.kz, exclusive.kz, time.kz, региональных изданий «Уральская неделя», «Ак Жайык», страница Казахстанского бюро по правам человека. К полудню по алматинскому доступ к сайтам informburo.kz и time.kz восстановили.

Редакции заблокированных сайтов выкладывают свои материалы в социальных сетях, доступ к которым до полудня по алматинскому времени был открыт, но несколько затруднен (ближе к 13 часам заблокированными оказались социальные сети Facebook, Instagram, Telegram, платформа YouTube).

Журналисты заблокированных СМИ выражают возмущение воспрепятствованием своей работе, оставляя комментарии в социальных сетях.

Казахстанские пользователи социальных сетей отмечают, что блокировки такого масштаба – первые на их памяти. Блогер Алишер Еликбаев поздравил читателей с «днем победы над здравым смыслом». 

ЗАДЕРЖАНИЯ 9 МАЯ, ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ ПЕРВОМАЙСКИХ

Утром 9 мая в Алматы рядом с площадью «Астана» задержали корреспондента портала vlast.kz Данияра Молдабекова, его силой усадили в полицейский автомобиль и доставили в отделение. Причину задержания, как говорит корреспондент, ему не объяснили, возможность позвонить адвокату не предоставили. По словам Молдабекова, его освободили после того, как в отделение, где удерживали журналиста, приехала руководитель пресс-службы городского департамента полиции Салтанат Азирбек.

О задержании сообщил алматинский правозащитник Ерлан Калиев. Некоторые гражданские активисты пишут в социальных сетях, что у подъездов их домов «дежурят» полицейские машины.

На начавшемся в полдень по местному времени шествии «Бессмертный полк» в Алматы полиция провела задержания.

Зарубежный журналист Крис Риклтон сообщил, что видел задержание на площади в Алматы трех человек.

Репортер Азаттыка стал очевидцем задержания на площади «Астана» мужчины и женщины, и видел, как полицейские уводили жительницу Алматы  Турсынкуль Жоланову, которую задерживали неделю назад на несанкционированной акции протеста в Центральном парке.

На прошлой неделе, 1 мая, в нескольких городах Казахстан, в том числе Алматы и Нур-Султане прошли собравшие сотни людей протесты, их участники призывали бойкотировать назначенные на 9 июня внеочередные президентские выборы. Блокировок в тот день не было, СМИ вели прямые трансляции с митингов, на которых скандировали: «Народ устал», «У меня есть выбор» и другие лозунги, в том числе против переименования столицы из Астаны в Нур-Султан.

Акции 1 мая стали самыми масштабными с 2016 года, когда в Казахстане проходили протесты против инициированной правительством земельной реформы, которая предусматривала продажу сельхозугодий и возможность ее передачи в длительную аренду иностранцам (на фоне протестов власти объявили мораторий на вступление в силу спорных поправок).

Во время мирных акций протеста 1 мая 2019 года, участники которых требовали честных и прозрачных выборов, в столице и Алматы, по данным МВД, было задержано 80 человек. Акции проходили также в Караганде, Шымкенте и Актобе. МВД сообщило о 80 задержанных в Алматы и столице, некоторые были оштрафованы, другие помещены под арест по обвинениям в «нарушении порядка проведения мирных собраний», «невыполнении требований полиции».

Через месяц в Казахстане должны состояться внеочередные президентские выборы - первые после отставки президента Нурсултана Назарбаева, который бессменно возглавлял Казахстан почти три десятилетия и сохранил за собой после сложения полномочий рычаги влияния на политическую систему.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала семь кандидатов в президенты, в том числе экс-спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева, который стал президентом после отставки Назарбаева. Кандидатуру Токаева предложил Назарбаев, возглавляемая им партия «Нур Отан» инициативу единогласно поддержала.

Накануне 9 мая в казахстанских городах полиция перешла на так называемый усиленный вариант несения службы. Генеральная прокуратура страны предостерегла граждан от участия в несанкционированных протестах, напомнив об ответственности за нарушение законодательства о проведении митингов.
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