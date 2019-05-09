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Токаев: "Наш священный долг – помнить уроки той страшной войны"

Tengrinews.kz

9 мая 2019, 08:50 |  Государство

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам в День Победы, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. 

Фото: ©Турар Казангапов

В своем поздравлении Глава государства отметил, что этот праздник дорог каждому жителю Казахстана.

"Наш народ внес бесценный вклад в общую Победу. Казахстанцы героически сражались на всех фронтах войны, и почти половина из них не вернулась домой. Их отвага и несгибаемая воля позволили сохранить мир и покой на Земле", - сказано в поздравлении.

Глава государства отметил, что благодаря самоотверженности тружеников тыла Казахстан сыграл особую роль в снабжении армии. В годы войны в республику были эвакуированы сотни заводов и фабрик. Казахстан отправил на фронт тысячи вагонов одежды и продуктов питания.

"Наш священный долг – помнить уроки той страшной войны и свято чтить беспримерный подвиг старшего поколения. Желаю ветеранам и труженикам тыла здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа! Мира и благополучия всем казахстанцам!", - приводятся слова Президента в поздравлении. 
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§ таноми52
Re: Токаев: "Наш священный долг – помнить уроки той...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 695
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.05.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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