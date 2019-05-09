Токаев: "Наш священный долг – помнить уроки той страшной войны"
Tengrinews.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам в День Победы, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Фото: ©Турар Казангапов
В своем поздравлении Глава государства отметил, что этот праздник дорог каждому жителю Казахстана.
"Наш народ внес бесценный вклад в общую Победу. Казахстанцы героически сражались на всех фронтах войны, и почти половина из них не вернулась домой. Их отвага и несгибаемая воля позволили сохранить мир и покой на Земле", - сказано в поздравлении.
Глава государства отметил, что благодаря самоотверженности тружеников тыла Казахстан сыграл особую роль в снабжении армии. В годы войны в республику были эвакуированы сотни заводов и фабрик. Казахстан отправил на фронт тысячи вагонов одежды и продуктов питания.
"Наш священный долг – помнить уроки той страшной войны и свято чтить беспримерный подвиг старшего поколения. Желаю ветеранам и труженикам тыла здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа! Мира и благополучия всем казахстанцам!", - приводятся слова Президента в поздравлении.
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Токаев: "Наш священный долг – помнить уроки той страшной войны"
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