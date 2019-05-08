"Тобол" разгромил "Кайрат" со счетом 5:1 и вышел в полуфинал Кубка Казахстана

Костанайский "Тобол" разгромил "Кайрат" и вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила 8 мая в Алматы и завершилась со счетом 1:5.

Фото: ФК "Тобол"

Уже в первом тайме в воротах "Кайрата" побывало три гола. На 13-й минуте дальним ударом отличился Бауыржан Турысбек, на 25-й забил Максим Федин, а на 44-й - Михаил Гордейчук.

До неприличного счет "Тобол" довел после перерыва. На 59-й минуте хавбек "Кайрата" Исламбек Куат отметился автоголом, а на 86-й забил Азат Нургалиев. В конце алматинцам удалось провести мяч престижа - его в свой актив на 91-й минуте записал Самат Сарсенов.

Обзор матча:

Отметим, что "Тобол" победил "Кайрат" дважды за три дня - 5 мая костанайцы выиграли в Алматы со счетом 1:0 в матче КПЛ.

Ранее в других матчах 1/4 финала "Кайсар" обыграл "Иртыш" - 2:1, "Ордабасы" победил "Тараз" - 1:0, а "Атырау" после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время переиграл "Алтай" в серии пенальти - 3:1.

Последние два сезона Кубок выигрывал "Кайрат", но в этому году у турнира будет новый победитель.

Поражение от "Тобола" стало самым крупным для "Кайрата" в Кубке Казахстана. Ранее алматинцы никогда не проигрывали в этом турнире с разницей в три мяча: в 2002 и 2018 годах случались проигрыши "Иртышу" (0:2 и 1:3 соответственно), а в 2008 и 2012 - "Актобе" и "Кайсару" со счетом 0:2.



При этом самые крупные поражения "Кайрата" в казахстанской истории случились в чемпионате от клубов с названием "Астана". В 2007 году алматинцы со счетом 0:5 уступили бывшему "Женису", а в 2011-м проиграли 1:6 нынешнему клубу из столицы.



Кроме того, "Кайрат" после поражения от "Тобола" продлил серию без побед до четырех игр, а серию поражений - до трех матчей. Ранее алматинцы проиграли все тому же "Тоболу" в чемпионате (0:1) и "Кайсару" (1:2), а перед этим сыграли вничью с "Ордабасы" (0:0). В семи последних матчах у "Кайрата" всего одна победа при одной ничьей и пяти поражениях.

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский объяснил поражение от "Тобола" в четвертьфинале Кубка Казахстана.



"Сложно найти слова после такого поражения. Не знаю, как объяснить, что происходит. В каждой игре мы не можем забить и пропускаем. Ребята переживают, стараются, однако мяч не влетает. Мы опаздывали, не подстраховывали друг друга. У нас было достаточно возможностей забить. Нам не везет. Нам надо дальше работать и верить в то, что мы хотим сделать. Будем дальше работать дальше. Надеемся, что нам фортуна улыбнется. Побеждает команда, проигрывает тренер. Я несу ответственность и беру на себя всю вину. Есть потенциал у ребят. Им не хватало доверия с прошлыми тренерами. Но мы будем работать. Начало было хорошим, ребята шли вперед. Нам надо много работать. Мы хотим, чтобы наша черная полоса прервалась. У нас много матчей, это в каждой игре происходит. Болельщики хотят видеть результат. Нам говорить о позитиве трудно. Сейчас не хватает мастерства и фортуны".

Главный тренер "Тобола" Владимир Газзаев прокомментировал разгромную победу над "Кайратом".

"Поздравляю наших болельщиков с уверенной и заслуженной победой. Мы действовали очень четко и использовали свободные зоны, которые образовывались у "Кайрата". Ребята провели образцовую игру. Мы очень рады сегодняшней игре. Мы ожидали, что "Кайрат" будет начинать с давления. Но мы сыграли успешно. Я желаю нашим соперникам успехов. Мы не будем загадывать наперед. Жребий покажет. Пока мы будем готовится к ближайшим матчам и решать промежуточные задачи", - отметил Газзаев.