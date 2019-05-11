Доктор, у меня "там" болит. Почему все стесняются проктолога и когда к нему надо обращаться

Проктология - очень деликатная сфера медицины. Большинство пациентов, имея проблемы в этой области, испытывают стеснение и стыд. Поэтому, говорят проктологи, на приеме почти 80 процентов случаев - запущенные. Помочь гораздо легче, когда пациенты обращаются за медицинской помощью при первых жалобах. Поэтому мы решили поднять эту деликатную тему.

Материал получился подробным, содержит описание физиологических процессов организма. Для кого-то это может показаться неприемлемым (особо чувствительные люди могут воздержаться от прочтения материала), но мы убеждены, что многим эта публикация поможет. Давайте не будем стесняться и будем заботиться о своем здоровье!

При каких жалобах стоит записаться на прием к проктологу? Как правильно ходить в туалет и совершать гигиену? Может ли геморрой появиться от сидячей работы? Об этом и многом другом Tengrinews.kz рассказал алматинский хирург-колопроктолог Дмитрий Попов.

Люди стесняются и стыдятся

Проктолог Дмитрий Попов

- Дмитрий Алексеевич, с какими жалобами приходят к проктологу? С какими жалобами надо идти?

- Самое распространенное проктологическое заболевание, до 70 процентов обращений - геморрой. Также частые жалобы - свищи прямой кишки, трещины анального канала, полипы, кисты и другие воспаления перианальной области. Заболеваний немного, но убеждение, что прямая кишка может беспокоить только из-за геморроя, - неверное. Она, например, может вызывать боль из-за проблем с толстым кишечником.

Посетить проктолога рекомендуется, если есть дискомфорт при справлении нужды, боли в области заднего прохода, выделения из заднего прохода - кровь, слизь, связанные или несвязанные с походом в туалет, а также воспаления. Прием проктолога не входит в профосмотр. Однако если на приеме у хирурга или семейного врача пациент укажет на проблемы в этой области, то он сможет осмотреть, дать свои рекомендации или перенаправить к проктологу.

Иллюстративное фото: uro74.ru

- По моим наблюдениям, казахстанцы стесняются и не умеют говорить о проктологии... Все больше отшучиваются.

- Да. Топ жалоб на моем приеме: "Доктор, у меня "там" болит", "Доктор, у меня ***а с ***ой", "Болит. Что - не знаю, посмотрите сами"... Из-за отсутствия навыка говорить о своем теле и незнания лексики люди оттягивают прием у врача до последнего. Около 80 процентов случаев на моем приеме - запущенные.

Еще одной причиной запущенности могут быть разные болевые пороги. Пациент с анальной трещиной, которая, по идее, должна очень сильно болеть, говорит, что она его не беспокоит. Нажимаю на нее. "Ну немного дискомфортно", - откликается пациент. А бывает, еще ничего не начал смотреть, а уже: "Аааа, больно. Не трогайте".

- А кто в группе риска?

- Раньше в учебниках писали, что геморроем чаще страдают мужчины в возрасте от 45 лет. Сейчас это уже не работает: на моем приеме есть 17-летние пациенты с геморроем третьей стадии.

- Существует ли профилактика?

- От проктологических заболеваний, впрочем как и от любых других, спрятаться нельзя. Можно вести правильный образ жизни, правильно питаться, но из-за генетического недоразвития венозной стенки будет геморрой. Но это не значит, что заботиться о себе не надо. Важно критически и осознанно относиться к своему здоровью, правильно питаться, соблюдать ЗОЖ и питьевой режим (1,5-2,5 литра воды в день, помимо чая и супа, точное количество рассчитывается в зависимости от веса и возраста пациента), смотреть в тарелку: что, когда и сколько мы едим.

Большинство проблем в проктологии решается только операцией. Но при раннем обращении есть возможность приостановить заболевание. Например, один пациент в течение 10 лет получал лечение геморроя методом лигирования, придуманным еще Гиппократом. Геморроидальный узел стягивается латексным кольцом, это безболезненно, процедура проводится 2-3 раза с интервалом в 3-4 недели, разрастание геморроидальной ткани приостанавливается на срок от 6 месяцев до 5 лет. Для него, занятого бизнесмена, это предпочтительнее недели в стационаре.

Как правильно?

- Как правильно ходить в туалет и совершать гигиену?

- В советские годы люди вместо туалетной бумаги люди использовали газету, тогда пугали, что из-за металлов в типографской краске может быть рак прямой кишки. Однако я в своей практике ни разу такого не видел. Но даже туалетной бумагой стоит пользоваться аккуратно - не увлекаться ею. Лучше после посещения туалета подмыться водой комнатной температуры.

- То есть принятые на Востоке нормы, предписывающие совершить омовение, оправданы с точки зрения медицины?

- Да. С одной стороны, это религиозный обычай, но религия и психология всегда опираются на физиологию. Ислам зародился в аравийской пустыне, где жара от 40 °C. И если в северных районах много лопухов и можно, воспользовавшись ими после туалета, продержаться до бани, то в пустыне нет лопухов. Люди носили воду с собой, потому что если сразу не сделать омовение, то может развиться воспаление, которое при неблагоприятных обстоятельствах грозит летальным исходом.

- Некоторые люди проводят в туалете много времени. Они берут телефон, планшет, книгу и могут провести "на троне" 30-40 минут. Люди говорят, что после тяжелого дня, особенно если дома есть дети, запереться в туалете - чуть ли не единственная возможность уединиться. Это не опасно?

- Я считаю, что опасно. Длительное сидение на унитазе может спровоцировать застой крови в малом тазу. Если нет запора и других затруднений при опорожнении кишечника, то процесс должен занимать 3-7 минут. Лучше читать и играть в гаджетах на диване.

Вообще, современные унитазы устроены неверно: коленно-бедренный угол равен 90 градусам, то есть прямой. А должен быть острым. Когда колени немного выше, то нет пережатия бедренных артерий, а также меняется угол прямой кишки, что облегчает поход в туалет. По сути, справлять нужду на корточках - более физиологично.

Я не призываю всех отказаться от удобств. Но по возможности унитаз нужно выбирать не конструкции "трон", а так, чтобы колени были выше на 3-5 сантиметров. Также возможное решение вопроса - подставка. Российский коллега-проктолог рассказывал: "Когда я начал работать проктологом, то стал обращать внимание, что у меня тоже есть прямая кишка. Я сам смастерил 8-сантиметровую подставку. И могу сказать, что процесс значительно облегчился и ускорился".

- А есть ли норма - сколько раз нужно ходить по-большому?

- Понятие нормы - очень растяжимое в этом вопросе. Минимально - от 1 раза в двое суток. Максимально - до 4 раз. 5-й раз - это уже частый стул: прямая кишка излишне раздражается, она к этому не приспособлена. У детей разного возраста кишечник опорожняется с различной частотой. До 6-7 лет обычно уже сформирована привычка туалета.

Стул может быть затруднен из-за запоров, жесткого кала и каловых камней. Часто эти проблемы являются возрастными, когда понижается тонус кишечника. Чтобы их не было, нужно правильно питаться, вести активный образ жизни и правильный водный режим (1,5-2,5 литра воды в день, помимо чая и супов, точное количество рассчитывается по возрасту и весу человека).

Иллюстративное фото: medoperacii.ru

- Что вы думаете о клизмах? Их ставят и детям, и взрослым. Насколько это безопасно и нужно?

- Клизма, как и любой другой метод лечения или облегчения состояния, имеет двоякий смысл. Если есть необходимость прямо здесь и сейчас сделать клизму - для осмотра врача, обследования или прочистить кишечник в оздоровительных целях - да, делать нужно. Но в качестве регулярной меры не рекомендуется. Потому что происходит вымывание естественной флоры кишечника. Чтобы ее восстановить, потом потребуется очень много усилий. Если происходят запоры или другие проблемы с калом, то нужно решать вопрос не клизмами (устранение следствия), а изменением режима питания и образа жизни (причина). По этому вопросу можно обратиться к гастроэнтерологу.

Также я призываю не злоупотреблять различными слабительными. Большинство таблетированных слабительных, представленных на рынке - центрального действия и вызывают атонию кишечника: там, где кишечник должен сжиматься, он не сжимается, а лишь слегка реагирует. Их длительное применение может привести к тяжелым последствиям - кишечник перестает сам работать, могут образоваться каловые камни.

Геморрой и свищи

- Про дальнобойщиков говорят, что геморрой - их профессиональное заболевание... Правда ли, что геморрой может появиться от сидячей работы?

- Действительно длительное неподвижное сидение может повлиять на развитие геморроя. Но влияние скорее опосредованное, такое же, как при простатите - из-за сидения идет застой крови в малом тазу. Взрослому человеку не рекомендуется сидеть больше двух часов подряд. Офисным работникам лучше периодически вставать с места, разминаться. Когда пациенты говорят: "Я часто летаю, в самолете приходится по 6-8 часов сидеть", я отвечаю, что тоже летаю: приношу извинения за беспокойство соседям и гуляю по салону. Последствия хуже, чем неловкость перед соседями.

Геморрой вызывается комплексом проблем из-за геморроидального сплетения. По сути, это сосудистое заболевание, сродни варикозу. Геморроидальная ткань есть у всех - она питается артериями, а отток идет по разветвленной сети вен. Стенки этих сосудов поддерживает соединительная ткань. Если она ослаблена - приток крови увеличен, а отток - нарушен, то стенки сосудов набухают, ткань наполняется кровью и выпячивается, иногда показываясь наружу через задний проход. Всего существует 4 стадии геморроя. Если обратиться к врачу на первых стадиях заболевания, то можно притормозить развитие, когда самостоятельно вправить выпавшие узлы уже не получается.

Геморрой опасен не только дискомфортом. Геморроидальное кровотечение - одно из самых трудноостанавливаемых кровотечений. При повреждении геморроидальной ткани каловыми массами или из-за физнагрузки остановить кровотечение бывает достаточно трудно.

- Если у человека есть варикозное расширение вен на ногах, то риск геморроя выше?

- Да. Женщины, как известно, могут страдать от расширения вен в гинекологической сфере. Вены работают одинаково по всему телу.

- А как быть со спортом? Я слышала, что он тоже может быть причиной.

- Геморрой может появиться от тяжелых видов спорта из-за повышения внутрибрюшного давления. Кровь, как любая жидкость, стремится вниз. Добавляется внутрибрюшное давление, и образуется застой крови. Тяжелоатлеты - частые пациенты проктолога. А тот же кроссфит - менее опасен, потому что достаточно подвижный вид спорта без длительной статичной нагрузки. По этой же логике в зоне опасности грузчики.

Также на развитие геморроя может повлиять неправильное питание.

- Каким образом? Глазами обывателя максимум - проблемы с желудком и лишний вес...

- Неправильное питание и геморрой - это почти синонимы. Около 70 процентов пациентов с геморроем злоупотребляют большим количеством быстрых углеводов, хлебобулочных изделий, алкоголя. При избыточным неправильном питании идет застой каловых масс. А алкоголь, помимо токсического воздействия, еще приводит к расширению сосудов.

Также усугубляет ситуацию острая пища: "Весело на входе, весело на выходе". Жгучий красный перец не всасывается в организме и в неизменном виде выходит из человека. Я не скажу, что геморрой будет у 100 процентов людей, которые употребляют в пищу острое, но при совпадении 2-3 факторов риск возрастает в разы.

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- А ведь еще часто у беременных женщин появляется геморрой...

- Да, причина - механический фактор: плод давит на сосуды, которые ведут от вен ног в брюшную полость, малый таз испытывает застойные явления. Геморрой может появиться как во время беременности, так и после родов. Думать, что это норма, не стоит, лучше сразу обратиться за помощью. До родов предпочтительнее: есть способы помочь безоперационно. Но и после родов тоже в тяжелых случаях назначают операцию: потому что последствия для здоровья матери могут быть серьезнее, чем проблема невозможности кормить малыша грудью и ухаживать за ним после операции. Во всем мире беременные и кормящие женщины успешно лечатся. Проктологи во всем мире уделяют повышенное внимание этой категории пациентов.

После родов женщины очень часто неправильно понимают то, что им сказал врач, перестают есть все и начинают есть то, что им не надо - хлеб и хлебобулочные изделия. Также полностью исключают овощи, особенно цветные, во избежание аллергизации у ребенка.

- Как лечат геморрой?

- Все лечение геморроя - только оперативное. Сейчас очень много современных методов, которые реально работают. Например, на второй-третьей стадии может помочь методика перевязывания сосудов, питающих геморроидальные узлы. Со временем из-за отсутствия питания ткань сокращается, замещаясь мягким рубцом. Восстановление занимает от двух недель до месяца.

- А что насчет свищей?

- Это второе по распространенности проктологическое заболевание, оно - воспалительного характера. Часто возникает у молодых людей. В прямой кишке есть такие крипты, в которых есть протоки, из которых выделяется слизь для смазывания каловых масс для облегчения прохождения через мышцу. Из-за запоров или диареи проток механически повреждается - маленькая ранка при инфицировании каловыми массами может разрастись и начать гноиться. Это больно и грозит общим плохим состоянием организма из-за очага хронической инфекции. Пациенты обращаются в клинику, где им вскрывают очаг воспаления, гной выходит наружу. За 10-14 дней образуется свищ, который может постоянно воспаляться.

Свищи также лечат оперативно. Применяются как старые проверенные методики - вскрытие свища, иссечение свища, так и новые методы - применение биологического клея, лазерная абляция, щадящие сфинктеросберегающие операции. Наука и медицина не стоят на месте.