Депутат: Воздух в казахстанских моргах заражает врачей и студентов

На пленарном заседании мажилиса депутат Зауреш Аманжолова в очередной раз указала на плачевное состояние судебно-медицинской службы Казахстана, передает NUR.KZ.

Зауреш Аманжолова. Фото: kaznmu.kz

Она напомнила, что в январе прошлого года был проведен правчас. По его итогам акиматам регионов были даны рекомендации по передаче на безвозмездной основе на баланс министерства юстиции пустующих или освобождающихся объектов, пригодных для дальнейшей эксплуатации и размещения судебно-экспертных лабораторий.

Однако, рекомендации выполнены не в полной мере: если акиматом Алматы разрабатывается проектно-сметная документация и изыскивается земельный участок для строительства здания ИСЭ, а в Костанайской, Западно-Казахстанской областях частично решают вопросы выделением помещения, то остальные регионы предпочли сослаться на отсутствие возможности решать этот вопрос.

Между тем, в настоящее время из имеющихся 20 территориальных подразделений Центра судебно-медицинской экспертизы, в наиболее критическом состоянии находятся судебно-медицинские морги в городах Алматы и Нур-Султан.

Они расположены в зданиях 1915 и 1954 года постройки, соответственно.

Более того, не во всех районах республики имеются отделения судебно-медицинской экспертизы, поэтому в Мангистауской области трупы умерших лиц вынуждены возить из Бейнеуского (более 450 км) и Мангистауского районов (более 150 км), из Коргалжына Акмолинской области (130 км), а в Павладарской области имеется только два отделения – в городах Экибастуз и Аксу.

«Текущее санитарное состояние помещений судебно-медицинских моргов, а также их материально-техническое обеспечение не соответствуют требованиям.

Трупные материалы в устаревших зданиях с неисправными и непригодными для ремонта инженерными и тепловыми сетями, санитарными узлами вызывают повышенную степень загрязнения воздуха плесенью и другой патогенной микрофлорой.

Это, в свою очередь, приводит к заражению различными заболеваниями не только работников, но и преподавателей, студентов медицинских вузов», - пояснила Аманжолова.

Она попросила министра юстиции Марата Бекетаева для улучшения условий труда работников и обеспечения правоохранительных органов и судов, высокопрофессиональными, а также научно-обоснованными экспертными заключениями, совместно с местными исполнительными органами рассмотреть вопрос строительства новых зданий с современным оснащением, лабораторным оборудованием и холодильными установками, а также провести капитальный ремонт имеющихся зданий с соблюдением всех санитарных норм.