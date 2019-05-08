Форум
arman_kst
Ключи от 20 арендных квартир в новом доме вручили многодетным семьям в Костанае
Поздравляю! Аренда чисто символическая
08.05.19 15:31
Серый волк
Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с Днем Победы секретарь облмаслихата в Костанае
moscowalk.ru
08.05.19 15:23
Серый волк
Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с Днем Победы секретарь облмаслихата в Костанае
Всех с приближающимся праздником. С Днём Победы. Наши деды, а у кого-то и прадеды войну закончили уже 74 года назад. В уже далеких годах конца семидесятых не старые тогда ещё ветераны в эти майские...
08.05.19 15:21
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Пролетели они походу. Алекс, мы с соседом - Пожарником, в этом доме - самые Старожилы, из всех.Зашли в дом 1 декабря 2000 г. Скоро - юбилей. Ну а остальные,в основном, по указателю -...
08.05.19 15:19
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: когда нет листьев на деревьях Слов нет, подгодали, когда нет листьев. А ты вечно живой. Пролетели они походу.
08.05.19 15:07
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Ключи от 20 арендных квартир в новом доме вручили многодетным семьям в Костанае

Евгений ШИБАРШИН

8 мая 2019, 15:03 |  ЖКХ

Сегодня, 8 мая, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ вручил 20-ти многодетным семьям ключи от квартир в новом доме, построенном в микрорайоне Юбилейный.

Как сообщил глава региона, квартиры выделяются в рамках исполнения поручения Нурсултана Назарбаева, которое он, будучи президентом страны, дал на 18 съезде партии «Нур Отан».

Еще 10 семей, живущих в Костанае, получат квартиры в доме по проспекту Кабланды батыра. Всего же в 2019 году в Костанае, по словам акима области, жилищные условия на арендной основе запланировано улучшить, как минимум, 80-ти многодетным семьям. 30 из них получат жилье в строящимся доме по ул. Узкоколейной, еще для 20-ти планируют купить на вторичном рынке жилья.

Архимед Мухамбетов: «В Костанае в 2019 году квартиры получит, как минимум, 80 многодетных семей»

Кроме этого, некоторые предприниматели для данной категории нуждающихся безвозмездно выделили 27 индивидуальных домов и квартир. В Рудном и Аркалыке жилье многодетным будет предоставлено в 130-квартирных и 112-квартирных домах соответственно, которые строятся на основе государственного частного партнерства. В райцентре Ауеликолького района для этих целей запланировано переоборудовать пустующие здания.

В новом доме № 16 микрорайона Юбилейный получила двухкомнатную квартиру Динара ИСКАКОВА. У нее четверо детей: старшему 15 лет, младшей – 9 месяцев.

Динара 15 лет жила в комнате площадью 11 кв. м в неблагоустроенном доме по ул. Камшат Доненбаевой (бывшая Авиационная). В Костанай приехала из Наурзумского района еще в юном возрасте. Повзрослев, работала на почте. Сейчас в отпуске по уходу за ребенком. Семья живет на пособия для детей - по 21 000 тенге за каждого.

- Раньше мы как-то «влазили» в дом, а в последнее время стало слишком тесно, - рассказала «НГ» Динара Искакова. – Всех укладывала на один пол, а там и кушаем, и дети уроки готовят, и маленький сейчас ползает. Думали - поскорее бы квартиру получить. Сейчас получили и очень рады. Раньше два раза в день печку надо было топить, а теперь квартира благоустроенная, поэтому можно детей оставить дома одних и устроиться на работу.

В Казахстане, как отметил Архимед Мухамбетов, ежегодно будут выделяться средства на покупку 6 000 квартир. Для Костанайской области на эти цели будет выделять в среднем по 900 млн тенге в год плюс дополнительные средства из местного бюджета.

- В целом за 2-3 года мы эту проблему должны завершить, - пообещал глава региона. – Для этого у нас есть необходимые ресурсы, финансовые средства. Теперь все зависит от подрядчиков - как активно они будут работать, не срывая графика.

Дети и племянница Динары Искаковой довольны новой благоустроенной квартирой

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
08.05.19 15:38 Доход не должен превышать 255 тысяч тенге - ЖССБ об ипотеке под 2 процента
08.05.19 14:35 Аким Костаная проведет личный прием граждан в микрорайонах города
08.05.19 13:37 Наблюдатели за выборами от ОБСЕ начали работу в Казахстане: Мы упомянем всё, что видели
08.05.19 13:27 Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с Днем Победы секретарь облмаслихата в Костанае
08.05.19 13:01 Генпрокуратура призвала казахстанцев не поддаваться на провокации
08.05.19 10:20 Ремонт дворов многоэтажек вызывает у костанайцев и радость, и возмущение
08.05.19 09:32 На процессе по делу о хранении гранатомета допросили сотрудников полиции в Костанае
08.05.19 09:12 Большая часть людей погибла моментально – пассажир Superjet рассказал подробности
08.05.19 08:36 Евгений ШИБАРШИН: Какому богу молиться?
07.05.19 20:24 Водитель "Тойоты" снес столб перед входом в департамент полиции Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* arman_kst
Re: Ключи от 20 арендных квартир в новом доме вручили...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.05.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю! Аренда чисто символическая
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 4
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх