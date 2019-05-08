Ключи от 20 арендных квартир в новом доме вручили многодетным семьям в Костанае
Евгений ШИБАРШИН
Сегодня, 8 мая, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ вручил 20-ти многодетным семьям ключи от квартир в новом доме, построенном в микрорайоне Юбилейный.
Как сообщил глава региона, квартиры выделяются в рамках исполнения поручения Нурсултана Назарбаева, которое он, будучи президентом страны, дал на 18 съезде партии «Нур Отан».
Еще 10 семей, живущих в Костанае, получат квартиры в доме по проспекту Кабланды батыра. Всего же в 2019 году в Костанае, по словам акима области, жилищные условия на арендной основе запланировано улучшить, как минимум, 80-ти многодетным семьям. 30 из них получат жилье в строящимся доме по ул. Узкоколейной, еще для 20-ти планируют купить на вторичном рынке жилья.
Архимед Мухамбетов: «В Костанае в 2019 году квартиры получит, как минимум, 80 многодетных семей»
Кроме этого, некоторые предприниматели для данной категории нуждающихся безвозмездно выделили 27 индивидуальных домов и квартир. В Рудном и Аркалыке жилье многодетным будет предоставлено в 130-квартирных и 112-квартирных домах соответственно, которые строятся на основе государственного частного партнерства. В райцентре Ауеликолького района для этих целей запланировано переоборудовать пустующие здания.
В новом доме № 16 микрорайона Юбилейный получила двухкомнатную квартиру Динара ИСКАКОВА. У нее четверо детей: старшему 15 лет, младшей – 9 месяцев.
Динара 15 лет жила в комнате площадью 11 кв. м в неблагоустроенном доме по ул. Камшат Доненбаевой (бывшая Авиационная). В Костанай приехала из Наурзумского района еще в юном возрасте. Повзрослев, работала на почте. Сейчас в отпуске по уходу за ребенком. Семья живет на пособия для детей - по 21 000 тенге за каждого.
- Раньше мы как-то «влазили» в дом, а в последнее время стало слишком тесно, - рассказала «НГ» Динара Искакова. – Всех укладывала на один пол, а там и кушаем, и дети уроки готовят, и маленький сейчас ползает. Думали - поскорее бы квартиру получить. Сейчас получили и очень рады. Раньше два раза в день печку надо было топить, а теперь квартира благоустроенная, поэтому можно детей оставить дома одних и устроиться на работу.
В Казахстане, как отметил Архимед Мухамбетов, ежегодно будут выделяться средства на покупку 6 000 квартир. Для Костанайской области на эти цели будет выделять в среднем по 900 млн тенге в год плюс дополнительные средства из местного бюджета.
- В целом за 2-3 года мы эту проблему должны завершить, - пообещал глава региона. – Для этого у нас есть необходимые ресурсы, финансовые средства. Теперь все зависит от подрядчиков - как активно они будут работать, не срывая графика.
Дети и племянница Динары Искаковой довольны новой благоустроенной квартирой
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Ключи от 20 арендных квартир в новом доме вручили многодетным семьям в Костанае
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