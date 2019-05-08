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Наблюдатели за выборами от ОБСЕ начали работу в Казахстане: Мы упомянем всё, что видели

8 мая 2019, 13:37 |  Государство

Миссию возглавила посол Уршула Гацек. После выборов эксперты подготовят рекомендации для властей страны, передает Informburo.kz.

Миссия наблюдателей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и права человека (БДИПЧ) официально открыла работу в Нур-Султане.

Команда экспертов и аналитиков прибыла в Казахстан для наблюдения за внеочередными президентскими выборами 9 июня по приглашению Министерства иностранных дел.

Основу миссии составляют 11 экспертов. Всего же бюро запросило 24 долгосрочных и 300 краткосрочных наблюдателей из стран-участниц ОБСЕ. Долгосрочные наблюдатели начнут попарно работать во всех регионах Казахстана с 14 мая, а краткосрочные прибудут за несколько дней до выборов.

"Мы (миссия БДИПЧ. – Авт.) здесь уже в 10-й раз. Мы наблюдали разные президентские и парламентские выборы. Что касается меня, это моя первая поездка в Казахстан. Мы приезжаем сюда с открытым видением, у нас нет предварительных идей касательно того, что мы увидим или ожидаем увидеть. Мы читали про работу, которая была проведена предыдущими миссиями, учли это для своей работы", – сказала на пресс-конференции глава миссии – посол Уршула Гацек.

По словам спикера, миссия наблюдателей планирует провести целый ряд встреч с разными сторонами, участвующими в выборном процессе. В их числе кандидаты, представители политических партий, СМИ и гражданского общества.

Ближайшая встреча с Центральной избирательной комиссией пройдёт уже 8 мая, в день открытия миссии.

"Будем встречаться со стейкхолдерами. Самое главное, чтобы мы могли сформировать точку зрения по той информации, которую мы получим", – подчеркнула Уршула Гацек.

В ходе своей работы миссия подготовит два отчёта. Первый – промежуточный доклад – это заявление о предварительных заключениях и выводах, который предоставят на следующий день после выборов. Итоговый доклад по наблюдению за всем избирательным процессом будет готов примерно через два месяца после выборов. Он будет содержать и рекомендации для властей страны.

"Это документ, который имеет важную цель, он будет содержать целую серию рекомендаций. Мы наблюдали порядка 300 выборов в разных странах. И мы, конечно, всегда даём какие-то рекомендации. Мы всегда ожидаем, что что-то можно улучшить в этой работе, поэтому всегда будут рекомендации, предложения, которые будут делаться в конструктивном духе, духе партнёрства", – рассказала глава миссии БДИПЧ.

Уршула Гацек в этой связи подчеркнула, что принципы оценки, которые использует миссия едины для всех стран: будь то Казахстана или Соединённые Штаты Америки.

В день выборов наблюдатели проведут мониторинг открытия избирательных участков, хода голосования, подсчёта избирательных бюллетеней и подведения итогов голосования.

После выступления главы миссии журналисты задали вопросы о том, не повлияют ли прошедшие в Казахстане гражданские акции на работу миссии БДИПЧ.

"Это не может оказать какое-то влияние на миссию. Конечно, мы обращаем внимание на то, что происходит. Но мы хотим, чтобы наши наблюдатели не принимали участие в митингах. Если они будут наблюдать, то будут наблюдать с дистанции, с безопасного расстояния. Но сложно будет представить, чтобы митинги как-то повлияли на работу миссии", – ответила Уршула Гацек.

На вопрос о том, будет ли это учтено в рекомендациях бюро по итогам выборов, глава миссии заметила, что финальный отчёт – это "достаточно большой документ, который включает все аспекты".

"Конечно, мы упомянем всё, что мы наблюдали, если мы действительно что-то наблюдали или были свидетелями того, что происходило. Так как мы оцениваем в соответствие законодательству, то одна из свобод, на которое мы обращаем внимание, это свобода собрания. Поэтому мы будем обращать внимание на то, что происходит", – отметила спикер.

Президентские выборы пройдут, напомним, 9 июня. Центризбирком завершила регистрацию кандидатов досрочно.

Как сообщили в ЦИК 6 мая, представления для аккредитации от МИД поступили на 45 иностранных наблюдателей. Из них семь – от миссии Содружества Независимых Государств, 22 наблюдателя – от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 12 наблюдателей – миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и четыре наблюдателя от миссии Организации исламского сотрудничества.
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§ alex_60
Re: Наблюдатели за выборами от ОБСЕ начали работу в Казахстане:...
alex_60


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Сообщений: 3358
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.05.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, кто победит в неравной битве.
Я не пойду точно.
Туда, не зная куда.
Зато нана миллион тысяч раз покажут.
Как будто его выбрали.
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