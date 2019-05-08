Генпрокуратура призвала казахстанцев не поддаваться на провокации

Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам в связи с призывами к участию в незаконных митингах 9 мая, передает Тengrinews.kz.

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"Генеральная прокуратура ранее предупреждала об ответственности за организацию и участие в таких незаконных акциях. Однако 1 мая некоторые граждане, игнорируя предостережения сотрудников уполномоченных госорганов, вышли на незаконные митинги, за что они привлечены к административной ответственности. От их противоправных действий создалась угроза отдыху и спокойствию граждан. В этой связи обращаем внимание на недопустимость нарушения установленного законом порядка организации и проведения митингов", - сообщил Дембаев.

Он отметил, что виновные за правонарушения понесут строгую ответственность перед законом.

В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка, а также защиты прав и свобод граждан Генеральная прокуратура призвала казахстанцев не поддаваться на провокации и не нарушать законы страны.

Напомним, Генпрокуратура уже обращалась к гражданам страны. 29 апреля в ведомстве предупреждали, что за призывы, организацию, участие в несанкционированных акциях наступает ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее ветеранские организации заявили, что не позволят использовать праздник 9 Мая для политических инсинуаций и митингов. А в МВД объявили об усиленных мерах безопасности во время шествий "Мәңгілік даңқ - Бессмертный полк". С 6 по 12 мая весь личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы.