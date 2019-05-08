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08.05.19 15:23
Серый волк
Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с Днем Победы секретарь облмаслихата в Костанае
Всех с приближающимся праздником. С Днём Победы. Наши деды, а у кого-то и прадеды войну закончили уже 74 года назад. В уже далеких годах конца семидесятых не старые тогда ещё ветераны в эти майские...
08.05.19 15:21
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Пролетели они походу. Алекс, мы с соседом - Пожарником, в этом доме - самые Старожилы, из всех.Зашли в дом 1 декабря 2000 г. Скоро - юбилей. Ну а остальные,в основном, по указателю -...
08.05.19 15:19
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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08.05.19 15:07
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Генпрокуратура призвала казахстанцев не поддаваться на провокации

Tengrinews.kz

8 мая 2019, 13:01 |  Государство

Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам в связи с призывами к участию в незаконных митингах 9 мая, передает Тengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Генеральная прокуратура ранее предупреждала об ответственности за организацию и участие в таких незаконных акциях. Однако 1 мая некоторые граждане, игнорируя предостережения сотрудников уполномоченных госорганов, вышли на незаконные митинги, за что они привлечены к административной ответственности. От их противоправных действий создалась угроза отдыху и спокойствию граждан. В этой связи обращаем внимание на недопустимость нарушения установленного законом порядка организации и проведения митингов", - сообщил Дембаев.

Он отметил, что виновные за правонарушения понесут строгую ответственность перед законом.

В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка, а также защиты прав и свобод граждан Генеральная прокуратура призвала казахстанцев не поддаваться на провокации и не нарушать законы страны.

Напомним, Генпрокуратура уже обращалась к гражданам страны. 29 апреля в ведомстве предупреждали, что за призывы, организацию, участие в несанкционированных акциях наступает ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее ветеранские организации заявили, что не позволят использовать праздник 9 Мая для политических инсинуаций и митингов. А в МВД объявили об усиленных мерах безопасности во время шествий "Мәңгілік даңқ - Бессмертный полк". С 6 по 12 мая весь личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы.
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