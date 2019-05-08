Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с Днем Победы секретарь облмаслихата в Костанае

Секретарь областного маслихата Сайлаубек Ещанов сегодня, 8 мая, приехал в гости к ветерану Великой Отечественной войны, десантнику, орденоносцу, учителю и журналисту Касымхану АЛДАБЕРГЕНОВУ.

С собой депутат привёз подарки - пакеты с вещами и продуктами. На встречу пенсионер, которому уже 93 года, прибежал - как он признался позже, не хотел опаздывать, а на почту сходить было нужно.

- Я ушёл на фронт в 17 лет из Житикаринского района, - рассказал "НГ" Касымхан Алдабергенов. - В апреле 1945 года в составе 150-й стрелковой дивизии 2-го украинского фронта освобождал от фашистских захватчиков Венгрию. 16 апреля участвовал во взятии Вены. Прошёл Австрию и встретил победу в Чехословакии. Раньше мы много и долго общались с однополчанами, а сейчас уже никого не осталось. Теперь больше с правнуками общаюсь.

В 1950 году Алдабергенов демобилизовался и вернулся на родину. Работал бухгалтером. Заочно закончил педагогическое училище и с 1952 года преподавал математику. В начале 70-х получил в Уральске образование филолога. Работал в газете "Коммунизм таны", которую позже переименовали в "Костанай таны".