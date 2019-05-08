Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с Днем Победы секретарь облмаслихата в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Секретарь областного маслихата Сайлаубек Ещанов сегодня, 8 мая, приехал в гости к ветерану Великой Отечественной войны, десантнику, орденоносцу, учителю и журналисту Касымхану АЛДАБЕРГЕНОВУ.
С собой депутат привёз подарки - пакеты с вещами и продуктами. На встречу пенсионер, которому уже 93 года, прибежал - как он признался позже, не хотел опаздывать, а на почту сходить было нужно.
- Я ушёл на фронт в 17 лет из Житикаринского района, - рассказал "НГ" Касымхан Алдабергенов. - В апреле 1945 года в составе 150-й стрелковой дивизии 2-го украинского фронта освобождал от фашистских захватчиков Венгрию. 16 апреля участвовал во взятии Вены. Прошёл Австрию и встретил победу в Чехословакии. Раньше мы много и долго общались с однополчанами, а сейчас уже никого не осталось. Теперь больше с правнуками общаюсь.
В 1950 году Алдабергенов демобилизовался и вернулся на родину. Работал бухгалтером. Заочно закончил педагогическое училище и с 1952 года преподавал математику. В начале 70-х получил в Уральске образование филолога. Работал в газете "Коммунизм таны", которую позже переименовали в "Костанай таны".
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 4
Всего: 146
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Ключи от 20 арендных квартир в новом доме вручили многодетным семьям в Костанае
Поздравляю! Аренда чисто символическая
Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с Днем Победы секретарь облмаслихата в Костанае
moscowalk.ru
Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с Днем Победы секретарь облмаслихата в Костанае
Всех с приближающимся праздником. С Днём Победы. Наши деды, а у кого-то и прадеды войну закончили уже 74 года назад. В уже далеких годах конца семидесятых не старые тогда ещё ветераны в эти майские...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Пролетели они походу. Алекс, мы с соседом - Пожарником, в этом доме - самые Старожилы, из всех.Зашли в дом 1 декабря 2000 г. Скоро - юбилей. Ну а остальные,в основном, по указателю -...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: когда нет листьев на деревьях Слов нет, подгодали, когда нет листьев. А ты вечно живой. Пролетели они походу.