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Серый волк
Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с Днем Победы секретарь облмаслихата в Костанае
moscowalk.ru
08.05.19 15:23
Серый волк
Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с Днем Победы секретарь облмаслихата в Костанае
Всех с приближающимся праздником. С Днём Победы. Наши деды, а у кого-то и прадеды войну закончили уже 74 года назад. В уже далеких годах конца семидесятых не старые тогда ещё ветераны в эти майские...
08.05.19 15:21
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Пролетели они походу. Алекс, мы с соседом - Пожарником, в этом доме - самые Старожилы, из всех.Зашли в дом 1 декабря 2000 г. Скоро - юбилей. Ну а остальные,в основном, по указателю -...
08.05.19 15:19
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: когда нет листьев на деревьях Слов нет, подгодали, когда нет листьев. А ты вечно живой. Пролетели они походу.
08.05.19 15:07
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Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с Днем Победы секретарь облмаслихата в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

8 мая 2019, 13:27 |  Общество

Секретарь областного маслихата Сайлаубек Ещанов сегодня, 8 мая, приехал в гости к ветерану Великой Отечественной войны, десантнику, орденоносцу, учителю и журналисту Касымхану АЛДАБЕРГЕНОВУ.

С собой депутат привёз подарки - пакеты с вещами и продуктами. На встречу пенсионер, которому уже 93 года, прибежал - как он признался позже, не хотел опаздывать, а на почту сходить было нужно.

- Я ушёл на фронт в 17 лет из Житикаринского района, - рассказал "НГ" Касымхан Алдабергенов. - В апреле 1945 года в составе 150-й стрелковой дивизии 2-го украинского фронта освобождал от фашистских захватчиков Венгрию. 16 апреля участвовал во взятии Вены. Прошёл Австрию и встретил победу в Чехословакии. Раньше мы много и долго общались с однополчанами, а сейчас уже никого не осталось. Теперь больше с правнуками общаюсь.

В 1950 году Алдабергенов демобилизовался и вернулся на родину. Работал бухгалтером. Заочно закончил педагогическое училище и с 1952 года преподавал математику. В начале 70-х получил в Уральске образование филолога. Работал в газете "Коммунизм таны", которую позже переименовали в "Костанай таны".
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§ Серый волк
Re: Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с Днем Победы...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10080
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.05.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех с приближающимся праздником. С Днём Победы. Наши деды, а у кого-то и прадеды войну закончили уже 74 года назад.
В уже далеких годах конца семидесятых не старые тогда ещё ветераны в эти майские дни гуляли по Центральному скверу надев ордена или орденские планки на пиджаки. В городе ещё не было микрорайонов.
Где-то, наверное на эстраде сквера, звучал марш духового оркестра. Совсем маленьких внуков не старые дедушки с медалями катали на каруселях и Чёртовом колесе.
Потом ели мороженое а дома бабушка жарила вкуснющие беляши. Про войну не говорили. Настроение было праздничное. Наверное музыка, медали, редкие флаги на улицах, выходной день... И всеж настроение от дедов передавалось как-то!

И только потом, спустя годы пришло время, когда ассоциации добавились. С знаменем Победы, копию которого часто стали использовать, что это знамя нашего подразделения, сформированного изначально в Кустанае. Это наш флаг можно увидеть от центра Москвы и до каждой значимой площади, где будет проходить праздник. Мало кто может сказать в мире, что это люди твоего города врывались в Рейхстаг и это знамя Победы держали в руках.
Съезжу в мае как нибудь рано утром на Поклонку, прокачусь по аллеям и до Серебряного бора, где окончательно подразделения сформировались в дивизию, Где стоит бетонный монумент с путём дивизии, пушки и через дорогу танк. Постою, отдам дань нашим, которые с этого места начали путь к Берлину. -
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§ Серый волк
Re: Ветерана Великой Отечественной войны поздравил с Днем Победы...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10080
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.05.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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