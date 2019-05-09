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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52: признаёт победу СССР в ВОВ, героическое участие казахстанцев в защите Родины Ещё бы - отрицал всё это. Тут - бесспорно... 8-)
09.05.19 15:08
таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: И Вы, считаете, что это - правильно?. Смотрю не на форму, а на содержание: признаёт победу СССР в ВОВ, героическое участие казахстанцев в защите Родины Кстати, на гостевой трибуне ...
09.05.19 14:48
таноми52
Аркадий ДЕНИСОВ: Навело на размышления
Анатолий Сальник: Причина, по которой нацисты напали на СССР - то, что сталин расстрелял генералитет армии. "Слишком упрощённый взгляд на историческое событие"! Вопиюще упрощённый!
09.05.19 14:37
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52: Да. И Вы, считаете, что это - правильно... 8-)
09.05.19 14:35
таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: у ЛН на груди висела синяя ленточка Да.
09.05.19 14:30
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Аркадий ДЕНИСОВ: Навело на размышления

«Главное, что молодое поколение проникается духом Победы и гордостью за дедов и прадедов»
9 мая 2019, 11:53 |  Мнения

К Дню Победы во многих городах и селах области проходят мероприятия, посвященные этой святой для нас теме. Концерты, встречи с ветеранами, закладки скверов и парков. Но для меня стала полной неожиданностью новость, что в Карасуском районе вот уже четверть века проводятся велопробеги в поселки, где есть памятники воинам-освободителям.

До сего года эти пробеги проходили благодаря частной инициативе ветерана спорта Бориса Даниярова, настоящего подвижника здорового образа жизни. Местные власти ребятам препятствий не чинили.

В прошлом году в районе организовалась ячейка КНПК. В нее вошли инициативные люди, которые решили поддержать усилия Даниярова. И в этом году велопробег проходил уже три дня. Его участники, а это ребята и девчата в возрасте от 12 лет и старше, посетили 6 поселков, где их встречали жители, проводились митинги. Ребята приводили в порядок памятники, ведь некоторые из них стоят в пустеющих селах.

Надо сказать, на участников пробега выпала немалая нагрузка. В последний день они проехали 30 км до с. Майское и столько же обратно, причем обратный путь проходил при сильнейшем встречном ветре. Зато в райцентре, у памятника воинам-землякам, собралась общественность, играла музыка, прибыли гости из обкома КНПК. Вообще, ребят ждали, это было неожиданно для них, потому вдвойне приятно. А гости привезли дипломы и памятные свидетельства, активистам были вручены медали. Своими мыслями о Дне Победы поделились ветераны труда и спорта, участники локальных войн, руководство областной организации КНПК, районного акимата.

По большому счету не важно, кто поддерживает подобные инициативы, какая партия. Главное, что молодое поколение, получающее весьма скудные сведения о Великой Отечественной из современных учебников, проникается духом Победы и гордостью за своих дедов и прадедов, ценою жизни отстоявших свободу и независимость Родины.

Это особенно важно, когда в мире идет целенаправленное извращение истории, пересмотр итогов Второй мировой войны. Сегодня можно услышать, что войну начал Советский Союз, а выиграли ее Соединенные Штаты, что Сталин был слабым и рефлексирующим руководителем страны, а маршал Жуков олицетворял бездарность военного руководства, что советские солдаты были трусоваты и целыми армиями сдавались в плен, что при взятии Берлина было неоправданно много жертв, что после окончания боев вся Советская армия ринулась мародерствовать и насиловать немок. Только на один вопрос не знает ответа Запад: как при таком руководстве полуголодная, полураздетая, вооруженная винтовкой Мосина образца 1891 года армия СССР разгромила лучшую армию мира, на которую работала вся промышленность Европы?

В свете нынешней ситуации в мире просто необходима идеологическая работа с населением, особенно с молодежью, которая «благодаря» проводимой в стране политике живет без руля и ветрил, поклоняется только материальным ценностям и не особенно заморачивается мыслями о работе на благо Отечества, о патриотизме. А, как известно, природа не терпит пустот, они заполняются фальшивками.

Самое время властям от парадных мероприятий по самовосхвалению перейти к кропотливой разъяснительной и воспитательной работе. Уверен, ветераны их поддержат.
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§ Анатолий Сальник
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Навело на размышления
Анатолий Сальник


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 09.05.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слишком упрощённый взгляд на историческое событие. Причина, по которой нацисты напали на СССР - то, что сталин расстрелял генералитет армии. Например, на начало войны Рокоссовский сидел в тюрьме и ему переломали рёбра, раздробили пальцы рук добиваясь от него признания, что он враг народа. Именно поэтому десятки миллионов жертв на совести сталина. Войны могло не быть. У Гитлера не было ресурсов для ведения войны с СССР и никогда не могло быть. Сталин предоставил ему момент для начала войны.

Этот горе дипломат считал, что Германия не развяжет войну и предполагал, что он первый нападёт на Германию. Поэтому армия не отрабатывала на учениях действия в обороне. Граница не имела инженерных защитных сооружений. Техника была разобрана, а командный состав в отпусках. Разведка СССР докладывала о начале войны. Германия разработала и довела до сталина свою дезинформацию. Сталин не поверил своим разведчикам, а повёлся на нацистскую "дезу".

Только народ заслужил этот праздник - День Победы.
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Навело на размышления
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.05.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
Причина, по которой нацисты напали на СССР - то, что сталин расстрелял генералитет армии.



"Слишком упрощённый взгляд на историческое событие"! Вопиюще упрощённый!
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