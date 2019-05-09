Аркадий ДЕНИСОВ: Навело на размышления

К Дню Победы во многих городах и селах области проходят мероприятия, посвященные этой святой для нас теме. Концерты, встречи с ветеранами, закладки скверов и парков. Но для меня стала полной неожиданностью новость, что в Карасуском районе вот уже четверть века проводятся велопробеги в поселки, где есть памятники воинам-освободителям.

До сего года эти пробеги проходили благодаря частной инициативе ветерана спорта Бориса Даниярова, настоящего подвижника здорового образа жизни. Местные власти ребятам препятствий не чинили.

В прошлом году в районе организовалась ячейка КНПК. В нее вошли инициативные люди, которые решили поддержать усилия Даниярова. И в этом году велопробег проходил уже три дня. Его участники, а это ребята и девчата в возрасте от 12 лет и старше, посетили 6 поселков, где их встречали жители, проводились митинги. Ребята приводили в порядок памятники, ведь некоторые из них стоят в пустеющих селах.

Надо сказать, на участников пробега выпала немалая нагрузка. В последний день они проехали 30 км до с. Майское и столько же обратно, причем обратный путь проходил при сильнейшем встречном ветре. Зато в райцентре, у памятника воинам-землякам, собралась общественность, играла музыка, прибыли гости из обкома КНПК. Вообще, ребят ждали, это было неожиданно для них, потому вдвойне приятно. А гости привезли дипломы и памятные свидетельства, активистам были вручены медали. Своими мыслями о Дне Победы поделились ветераны труда и спорта, участники локальных войн, руководство областной организации КНПК, районного акимата.

По большому счету не важно, кто поддерживает подобные инициативы, какая партия. Главное, что молодое поколение, получающее весьма скудные сведения о Великой Отечественной из современных учебников, проникается духом Победы и гордостью за своих дедов и прадедов, ценою жизни отстоявших свободу и независимость Родины.

Это особенно важно, когда в мире идет целенаправленное извращение истории, пересмотр итогов Второй мировой войны. Сегодня можно услышать, что войну начал Советский Союз, а выиграли ее Соединенные Штаты, что Сталин был слабым и рефлексирующим руководителем страны, а маршал Жуков олицетворял бездарность военного руководства, что советские солдаты были трусоваты и целыми армиями сдавались в плен, что при взятии Берлина было неоправданно много жертв, что после окончания боев вся Советская армия ринулась мародерствовать и насиловать немок. Только на один вопрос не знает ответа Запад: как при таком руководстве полуголодная, полураздетая, вооруженная винтовкой Мосина образца 1891 года армия СССР разгромила лучшую армию мира, на которую работала вся промышленность Европы?

В свете нынешней ситуации в мире просто необходима идеологическая работа с населением, особенно с молодежью, которая «благодаря» проводимой в стране политике живет без руля и ветрил, поклоняется только материальным ценностям и не особенно заморачивается мыслями о работе на благо Отечества, о патриотизме. А, как известно, природа не терпит пустот, они заполняются фальшивками.

Самое время властям от парадных мероприятий по самовосхвалению перейти к кропотливой разъяснительной и воспитательной работе. Уверен, ветераны их поддержат.