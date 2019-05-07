Водитель "Тойоты" снес столб перед входом в департамент полиции Костанайской области

Утром в понедельник, 6 мая, в Костанае водитель Toyota Surf, двигаясь по улице Баймагамбетова в сторону района КСК, не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел на встречную полосу и сбил фонарный столб.

Авария произошла напротив КПП в здание департамента полиции Костанайской области. Видео ДТП прислал в редакцию «НГ» читатель.

- В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 608 КоАП РК, - сообщила «НГ» пресс-служба ДП Костанайской области