Ремонт дворов многоэтажек вызывает у костанайцев и радость, и возмущение

В этом году в Костанае впервые за последние несколько лет начали капитально и очень масштабно ремонтировать дворы. В список «счастливчиков» сразу попали 50 территорий в разных микрорайонах. В них обещают обновить буквально все: от асфальтового покрытия до бордюра, а в некоторых даже установят малые архитектурные формы и мини-футбольные поля.

Во дворе дома № 3 по пр. Абая 25 апреля снимали старый асфальт

Как сообщили «НГ» в отделе ЖКХ акимата Костаная, из запланированных 50 дворов активный ремонт сейчас идет в 22.

- Во всех дворах идет замена асфальтобетонного покрытия, бордюров и устройство парковок для автотранспортных средств, - сообщил «НГ» заведующий сектором отдела ЖКХ Нуралы ЕСЕРГЕПОВ. - Что касается планов по установке малых архитектурных форм, тренажеров, детских площадок с тартановым покрытием и мини-футбольных полей с искусственным газоном, то сначала нужно определить дворы, в которых нет ничего из перечисленного. Во-вторых, на все это нужно найти дополнительные средства.

Во дворе дома в 9-м мкр-н скоро начнут устанавливать новые бордюры

Так что пока костанайцы могут рассчитывать лишь на минимальные изменения облика дворов. Впрочем, многие вполне довольны и этим, даже готовы терпеть временные неудобства.

Как выяснили корреспонденты «НГ», несмотря на одинаковые изменения, которые ждут 22 костанайских двора, масштаб неудобств везде разный. Дворы в центре города выглядят более раскуроченными, чем те, которые на окраинах. Больше всего жалоб нам поступило на ремонт дворов возле домов № 92 по пр. Аль-Фараби, №№ 63 и 110 по ул. Гоголя. Места из-под вывороченных старых бордюров в них долгое время напоминали арыки, через которые ни пенсионеры, ни мамы с колясками перепрыгивать, конечно, не могли.

- Сейчас в наших канавах, как мы их называли, наконец-то появились новые бордюры, - рассказала «НГ» в конце прошлой недели жительница дома № 92 по пр. Аль-Фараби Анжелика ВАКУЛЕНКО. - Но удобств это не добавило - бордюры высокие, перешагивать через них тяжело. Нам объяснили: когда заасфальтируют площадку, высота выровняется. Но когда это наступит, не сказали.

Пенсионерка из дома № 110 по ул. Гоголя пожаловалась на высоту бордюров

В соседнем дворе - дома № 111 по ул. Тауелсиздик - до сих пор только траншеи из-под вынутых старых бордюров. Новые бордюры лежат рядом, запакованные в полиэтилен.

- Слава богу, веревки натянули, чтобы люди в эти траншеи не падали, - говорит жительница дома № 111 Мария СЕМЕНОВА. - Конечно, надеемся, что после всех переделок двор станет красивым и удобным. Ради этого готовы потерпеть неудобства. Правда, никто не говорит, сколько нужно терпеть.

Во дворе дома № 111 по ул. Тауелсиздик жителям приходится прыгать через траншеи от старых бордюров

Жительница дома № 81 по ул. 1 Мая Людмила КОЛОДЕЖНАЯ считает, что ремонт дворов делается наспех, чиновники его недостаточно продумали.

- Во-первых, наш двор асфальтировали в прошлом году, - объяснила она. - В этом году сняли новый асфальт, чтобы положить другой, а это лишняя трата денег. Во-вторых, новые бордюры, которые установили внутри нашего двора, существенно сузили проезжую часть. По моим ощущениям, сантиметров на 30-40. Как на таких узких отрезках будут разъезжаться машины? Из нашего двора поворот уходит на ул. Чехова, он очень опасный, его тоже сильно заузили.

Жительница дома № 110 по ул. Гоголя Валентина ПОЛИЩУК пожаловалась на высоту бордюров.

- Попросили один бордюр перед нашим подъездом положить плашмя, чтобы удобнее было ходить, - показывает пенсионерка. - Нам еще пообещали парковки для машин заасфальтировать, вон уже и асфальт старый сняли. Газоны под окнами у нас всегда в воде стояли, болото образовывалось. После того как бордюры поставят, может, и вода туда бежать не будет. Еще хотелось бы эскиз готового нового двора посмотреть.

В ходе ремонта двора по ул. Чехова, 106 подрядчики завалили песочницу

В отделе ЖКХ пояснили, что готовых эскизов нет, потому что все дворы изменятся по-разному. Как отметил Есергепов, ни один двор капитально не ремонтировался, поэтому новый асфальт мог быть только в тех местах, где меняли коммуникации. По поводу сужения проезжей части внутри дворов из-за установки бордюров пояснил, что это «визуальные ощущения людей».

- Бордюры ставим на те же места. Многим кажется, что они шире, но никакого сужения проезжей части по проекту и в реальности нет, - утверждает заведующий сектором отдела ЖКХ. - В целом большинство неудобств связано с тем, что в некоторых дворах приходится слегка отходить от намеченных планов по ремонту. Ремонтируем один двор, а люди из соседнего просят зайти и в их двор. Где это возможно, так и делаем. Получается, что планы по ремонту расширяются. На данный момент почти во всех 22 дворах поставили новые бордюры. Теперь хотим, чтобы перед асфальтированием представители ГКП «Костанай-Су» и ГКП «КТЭК» проверили состояние коммуникаций и, где необходимо, подлатали трубы. На это тоже нужно время, потому что у них другой работы хватает. Коли этого не сделать, потом придется вскрывать новый асфальт, если в каком-то дворе прорвет коммуникации.

Во дворе дома № 381 по ул. Каирбекова устанавливают новые бордюры

В отделе ЖКХ пояснили, что планируют завершить ремонт 22 дворов к концу мая. После чего будут определены еще более 20 дворов, в которых в начале июня начнут менять бордюры, асфальтировать дворы и обустраивать парковочные места. Всего на ремонт 50 дворов в этом году городской бюджет выделил 900 млн тенге.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА