На процессе по делу о хранении гранатомета допросили сотрудников полиции в Костанае

Криминалист и следователь, проводившие обыск в квартире Самата НАУРУЗОВА, обвиняемого в вымогательстве и хранении боеприпасов, не заметили, кто в ходе обыска сделал фотографию гранатомета. На следующий день после обыска это фото распространили в социальных сетях.

По словам Наурузова, гранатомет ему подкинули сотрудники УБОП

Свидетелей - сотрудников полиции - допросили по ходатайству стороны защиты в понедельник, 6 мая.

Бывшего заместителя начальника отделения криминальной полиции УВД Рудного Самата Наурузова обвиняют в вымогательстве и хранении боеприпасов. Судебный процесс длится уже 4 месяца.

По версии следствия, 18 июля 2018 года Наурузов с друзьями пришли в офис рудненского предпринимателя Дмитрия Быструшкина, где, угрожая ножом, потребовали от предпринимателя $65 000, а в случае если он откажется отдавать деньги, обещали, что «отнимут почку».

Подсудимый факт встречи с предпринимателем не отрицал, но вину по статье «вымогательство» не признал. Наурузов заявил в суде, что деньги требовал в счет старого долга, поэтому его действия должны квалифицироваться по статье «самоуправство».

19 августа 2018 года Наурузова задержали и в рамках уголовного дела о вымогательстве провели обыск в квартире, где под ванной был обнаружен гранатомет РПГ-22 с дарственной надписью «Самату от братвы». 20 августа фотография гранатомета появилась в соцсетях.

22 августа и. о. начальника УБОП ДВД Костанайской области Бахтияр БАБАГАЛИЕВ провел брифинг и рассказал журналистам о деле Наурузова.

Бабагалиев заявил, что подсудимый его оговаривает, чтобы избежать ответственности

По словам подсудимого, гранатомет за несколько часов до обыска ему подбросили сотрудники УБОП, организовавшие нападение на его квартиру. Несмотря на то, что преступники были в масках, Наурузов утверждает, что узнал в одном из нападавших... Бахтияра Бабагалиева, с которым ранее он несколько раз встречался.

- Ночью 19 августа, около 5 часов утра, я услышал звук открывающейся двери, - рассказывал ранее в суде Наурузов. - Открывается дверь, и заходят человека 3-4 в масках. Начинают меня избивать, наносить удары, пробили голову в трех местах. Я голову начал руками закрывать, перебили кисти рук, вену в двух местах. Я понял, что это не бандиты, не разбойники, не грабители, вычислил, что это сотрудники полиции. Через время они начали убегать.

По версии Наурузова, причина в том, что сотрудники УБОП «крышуют» бизнес Быструшкина. Поэтому, когда в 2015 году он впервые стал требовать долг с Быструшкина и его знакомого Саломатова, ему передали, что занимавший на тот момент пост начальника УБОП ДВД Бахтияр Дисюков сказал не трогать этих предпринимателей и обходить их стороной.

6 мая в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области допросили полицейских, проводивших 19 августа 2018 года обыск в квартире обвиняемого. Защиту интересовал вопрос, кто сделал фотографию гранатомета, которую на следующий день «слили» в соцсети.

Следователь, проводивший обыск, и криминалист, который вел видеосъемку происходящего, сообщили суду, что они не заметили, кто из присутствующих попросил полицейского подержать гранатомет и сделал снимок. Самат Наурузов уверяет, что это сделал Бабагалиев.

- Как я пояснял, на момент обнаружения этого предмета, похожего на гранатомет, когда сказали, что развернули мешок, зашел сразу Бабагалиев, - заявил подсудимый. - Мы на видео видели, голос его слышали. Он сказал «подними» - подняли трубу (гранатомет - «НГ») в вертикальное положение. Он сделал снимок на свой сотовый телефон. Когда понятые тоже хотели сфотографировать, он всем запретил.

Сам Бахтияр Бабагалиев, работающий сейчас заместителем начальника управления криминальной полиции ДП, признал в суде, что присутствовал при задержании, но заявил: в момент обыска он в квартиру не заходил и ждал на улице.

- Наурузова я знаю с 2018 года, - рассказал Бабагалиев. - Март - апрель, я дату точно не могу сказать. В дежурную часть обратился Наурузов, начал жаловаться на моих сотрудников, я был начальником отдела УБОП. Я созвонился с Наурузовым, приехал в офис Васильева (адвокат подсудимого, у которого Наурузов работал помощником - «НГ»).

По словам Бабагалиева, он знал Наурузова по оперативной информации. Знал, что тот - бывший сотрудник полиции и владеет оперативной обстановкой в городе, а также о том, что он является представителем криминалитета.

- Потом, когда я уже начальником УБОП области стал, он пришел ко мне познакомиться, - сообщил Бабагалиев. - Он сам записался на прием, хотел побеседовать. Говорил, что работает помощником адвоката, говорил: «Меня преследуют, говорят, что я бандит, а я не бандит!» Вот такого характера разговор состоялся. После этого я его только на задержании в августе видел.

Бабагалиев категорически отрицал встречу с Наурузовым, которая, по словам подсудимого, произошла днем 19 августа, после совершенного на него нападения. Наурузов сообщил, что показал Бабагалиеву обойму от пистолета ТТ, которую обронили нападавшие, чтобы увидеть его реакцию.

- У меня вопрос к нему в тюрьме будет, когда он ко мне заедет, - заявил в суде Наурузов.

- А почему угрозы поступают в мой адрес? - отреагировал Бабагалиев.

- Это не угрозы, я встречу вас, тебя, Рамазанова, там всех встречу. Они долго на свободе так не пробудут!

- Все это, что сейчас происходит, с целью избежать уголовной ответственности. В мой адрес наговаривают, обязательно подам в суд в отношении вас! - заявил Бабагалиев.

Судья прервала перепалку и сделала замечание подсудимому.

Следующее заседание назначено на 8 мая.

Фото Артема МАРУСИЧА