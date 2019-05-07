В Караганде родилась девочка по имени Дейнерис

Семейная пара из Караганды назвала свою новорожденную дочку в честь героини популярного сериала "Игра престолов", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Маленькая Дейнерис родилась в Шахтерской столице 26 апреля. Дать ей такое необычное имя родители решили еще несколько лет назад.

"Муж начал смотреть сериал "Игра престолов", но мне он не нравился. Я просто услышала имя и сразу в него влюбилась. Позже я начала смотреть этот фильм, втянулась, поняла, что в нем нравится мужу", - рассказывает мама Дейнерис Римма.

Супруг женщины поддержал идею с именем, а вот родственники восприняли ее в штыки.

"Они все были против. Моя мама и вовсе сказала, что не придет в роддом, если сделаю так. Она у меня сторонница традиционных имен. Но это мой ребенок, я его вынашивала и имею право поступить по-своему. Сейчас все смирились уже. Поняли, что главное - это здоровье девочки. Спасибо нашим врачам, с этим у нас проблем нет, беременность и роды прошли хорошо. Нашего старшего сына зовут Адриан, тоже необычно звучит. Прежде чем найти это имя, я перелопатила весь интернет", - делится мать.

Сейчас маленькая Дейнерис находится дома. Малышка с удовольствием играет со старшим братом Адрианом и любит гулять на улице. Ее мать подчеркивает, что не собирается делать из дочери настоящую Бурерожденную.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 5 канал Караганда (@5kanal.kz)6 Май 2019 в 11:24 PDT

"Мне нравится эта героиня, ее волевой характер. Но я ни на кого не равнялась и не равняюсь. Моя девочка сама будет выбирать свой путь. Я хочу, чтобы она выросла разумной и сознательной, добилась еще большего, чем ее родители. Остальное неважно", - говорит Римма.