В Караганде родилась девочка по имени Дейнерис
Семейная пара из Караганды назвала свою новорожденную дочку в честь героини популярного сериала "Игра престолов", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Маленькая Дейнерис родилась в Шахтерской столице 26 апреля. Дать ей такое необычное имя родители решили еще несколько лет назад.
"Муж начал смотреть сериал "Игра престолов", но мне он не нравился. Я просто услышала имя и сразу в него влюбилась. Позже я начала смотреть этот фильм, втянулась, поняла, что в нем нравится мужу", - рассказывает мама Дейнерис Римма.
Супруг женщины поддержал идею с именем, а вот родственники восприняли ее в штыки.
"Они все были против. Моя мама и вовсе сказала, что не придет в роддом, если сделаю так. Она у меня сторонница традиционных имен. Но это мой ребенок, я его вынашивала и имею право поступить по-своему. Сейчас все смирились уже. Поняли, что главное - это здоровье девочки. Спасибо нашим врачам, с этим у нас проблем нет, беременность и роды прошли хорошо. Нашего старшего сына зовут Адриан, тоже необычно звучит. Прежде чем найти это имя, я перелопатила весь интернет", - делится мать.
Сейчас маленькая Дейнерис находится дома. Малышка с удовольствием играет со старшим братом Адрианом и любит гулять на улице. Ее мать подчеркивает, что не собирается делать из дочери настоящую Бурерожденную.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Мне нравится эта героиня, ее волевой характер. Но я ни на кого не равнялась и не равняюсь. Моя девочка сама будет выбирать свой путь. Я хочу, чтобы она выросла разумной и сознательной, добилась еще большего, чем ее родители. Остальное неважно", - говорит Римма.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 132
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Полиция Уральска обратилась в прокуратуру за разъяснением о пустом плакате
Статья 488. Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций 1. Нарушение законодательства Республики...
NASA показало самый детальный снимок Вселенной, на нём видны 265 тысяч галактик
Анатолий Сальник: Но можно было и промолчать Промолчать, значит позволить или проигнорировать чушь, в данном случае было бы просто преступление 😋🤓 Анатолий Сальник: А споры, как...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Спирта ещё нет у меня.. Годы молодые, наживешь еще.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: У тебя дома литров двести есть, зачем покупать. Алекс, Спирта ещё нет у меня... :lol: :oops: :-)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: лучше я Спирт - куплю, в Русском магазине... У тебя дома литров двести есть, зачем покупать.