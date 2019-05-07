Полиция Уральска обратилась в прокуратуру за разъяснением о пустом плакате

Полиция, задержавшая в Уральске активиста с пустым плакатом, обратилась в прокуратуру за разъяснением, сообщает "Уральская неделя". Полицейские считают, что активист виновен в том, что выражал «свое мнение», но без помощи прокуроров не могут квалифицировать его действия.

Фото с сайта uralskweek.kz

Прошедшая накануне акция, в которой участвовал 22-летний активист Аслан Сагутдинов, получила продолжение. Полиция, отпустившая активиста через полчаса после задержания, на другой день заявила, что в его действиях есть признаки нарушения закона о порядке проведения мирных митингов.

"6 мая около 11.00 часов на пульт оператора «102» поступил звонок о том, что на площади им. Абая стоит неизвестный мужчина с плакатом, возле которого собираются люди. Нарядом патрульной полиции он был доставлен в Абайский отдел полиции УП г. Уральск. После выяснения личности и причины выхода с плакатом 22- летний житель области покинул здание ОВД. При этом сотрудники полиции действовали в рамках Закона. В его действиях усматривается признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст.488 КоАП РК. В настоящее время материал направлен в прокуратуру, для дачи юридической оценки", - сообщается в пресс-релизе департамента полиции ЗКО.

Руководитель пресс-службы департамента полиции Болатбек Бельдибеков пояснил, что Аслана Сагутдинова задержали не из-за пустого плаката, а за то что он выражал свое мнение.

- Объективной стороной совершения правонарушения является не демонстрация им пустого плаката, а политические высказывания «об отсутствии в Казахстане демократии и свободы слова», чем на общественном месте он выразил свое мнение, - сообщил Болатбек Бельдибеков.



