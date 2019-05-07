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Козлов я
Полиция Уральска обратилась в прокуратуру за разъяснением о пустом плакате
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Полиция Уральска обратилась в прокуратуру за разъяснением о пустом плакате

uralskweek.kz

7 мая 2019, 19:04 |  Происшествия

Полиция, задержавшая в Уральске активиста с пустым плакатом, обратилась в прокуратуру за разъяснением, сообщает "Уральская неделя". Полицейские считают, что активист виновен в том, что выражал «свое мнение», но без помощи прокуроров не могут квалифицировать его действия.

Фото с сайта uralskweek.kz

Прошедшая накануне акция, в которой участвовал 22-летний активист Аслан Сагутдинов, получила продолжение. Полиция, отпустившая активиста через полчаса после задержания, на другой день заявила, что в его действиях есть признаки нарушения закона о порядке проведения мирных митингов. 

"6 мая около 11.00 часов на пульт оператора «102» поступил звонок о том, что на площади им. Абая стоит неизвестный мужчина с плакатом, возле которого собираются люди.  Нарядом патрульной полиции он был доставлен в Абайский отдел полиции УП г. Уральск. После выяснения личности и причины выхода с плакатом 22- летний житель области покинул здание ОВД. При этом сотрудники полиции действовали в рамках Закона. В его действиях усматривается признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст.488 КоАП РК. В настоящее время материал направлен в прокуратуру, для дачи юридической оценки", - сообщается в пресс-релизе департамента полиции ЗКО.

Руководитель пресс-службы департамента полиции Болатбек Бельдибеков пояснил, что Аслана Сагутдинова задержали не из-за пустого плаката, а за то что он выражал свое мнение.

- Объективной стороной совершения правонарушения является не демонстрация им пустого плаката, а политические высказывания «об отсутствии в Казахстане демократии и свободы слова», чем на общественном месте он выразил свое мнение, - сообщил Болатбек Бельдибеков.
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§ Козлов я
Полиция Уральска обратилась в прокуратуру за разъяснением о пустом плакате
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.05.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Статья 488. Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций 1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации или проведения собрания, митинга, шествия, пикетов, демонстрации либо иного публичного мероприятия либо воспрепятствование их организации или проведению, а равно участие в незаконных собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях либо ином публичном мероприятии, если эти действия не имеют признаков уголовно наказуемого деяния, - влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей, на должностных лиц - штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо арест на срок до десяти суток.

Я так понял, что его деяния подпадают под ПРОВЕДЕНИЕ ИНОГО ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. А где можно увидеть, что подпадает под это понятие?
Все знают (с древнейших времен), что закон- что дышло... Но нельзя этим понятием пользоваться в современном культурном обществе! Пора уже уходить от этого. Может это до нового президента дойдет? И будем жить в правовом государстве, а не в Средневековье?

[Исправлено: Козлов я, 07.05.2019 - 20:14]
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