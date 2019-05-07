Кони, кюи и воздушные змеи - репортаж о первом тюльпанфесте, прошедшем в п. Амангельды

Новое для нашей области масштабное культурное мероприятие привлекло внимание многочисленных зрителей и участников. Их не остановила дальняя дорога и сильный степной ветер.

500 домбристов одновременно исполняли одну композицию

В конце апреля - начале мая степь преображается: монотонный пейзаж вдруг расцвечивается яркими пятнами тюльпанов с атласными лепестками разных цветов. И чем дальше от цивилизации, тем плотнее тюльпановый ковер, ибо ничто так не вредит популяции этих весенних цветов, как осуществленное желание сорвать букетик. Ведь в отличие от своего культурного собрата, размножиться вегетативно, образуя дочерние луковицы, в суровых степных условиях дикарю не всегда удается. Основной упор делается на семенное размножение. Сорвал один цветок - минус 200-240 семян, по сути - будущих тюльпанов. Луковица из проросшего семени сформируется только на шестой-седьмой год - этот факт сразу делает «железно» аргументированной необходимость бережного отношения к диким тюльпанам.

Тюльпаны на короткое время делают весеннюю степь очень нарядной

Бабушек, торгующих по весне букетами этих дикоросов, практически не осталось, рвать их стали меньше, и это радует. Разве что любители делать красивые снимки, проезжая мимо, остановятся для фотосессии и вытопчут немного. Добраться же до основных тюльпановых локаций - это нужно постараться. Чтобы увидеть настоящий цветочный ковер, нужно ехать в Торгайскую степь, да еще поймать недолгий период пика цветения.

Это замечательное явление природы в Костанайской области решили сделать брендом, чтобы укрепить патриотические настроения и заодно привлечь туристов. Так родилась идея проведения областного фестиваля тюльпанов в поселке Амангельды.

В нашей области растут три вида тюльпанов: наклоняющийся, Биберштейна и Шренка. Последний, изображенный, кстати, на гербе Костанайской области, является родоначальником многих культурных сортов. Тюльпан Шренка вносит в колористику весенней степи белую, желтую, розовую, красную краски, иногда они смешиваются в пестрых лепестках одного растения. К моменту проведения фестиваля скромно-розовый тюльпан наклоняющийся оказался «уклонившимся от линии партии» и уже отцвел, но оставшиеся на «посту» тюльпаны Биберштейна и Шренка радовали глаз. Двигающиеся в сторону поселка Амангельды то и дело останавливались, чтобы сфотографироваться с этакой красотой. Многие даже делали фото лежа в тюльпановых кущах. Но в густо унавоженной степи это было несколько рискованно.

Движение в сторону Амангельды не было очень оживленным, но все же постепенно подтягивались зрители не из числа местных жителей, что говорило о том, что праздник вызывал интерес.

Это очень верный ход - нарастить на явление природы «мясо» из народного праздника. А уж если он станет ежегодным и со временем превратится в традицию, манок для туристов почти готов. Нужны только условия и хорошая программа.

Программа первого фестиваля была насыщенной. В юрточном городке, установленном на амангельдинском ипподроме «Тойтобе», разместились ремесленники, приехавшие из разных городов и поселков области. Они не только выставили свои изделия на обозрение и продажу, но и давали мастер-классы. При определенном желании и терпении можно было кое-чему научиться.

Охотно делились своими секретами мастерицы, работающие с войлоком. Член Союза художников РК, лисаковчанка Светлана КАРАТАЕВА, занимающаяся войлоковалянием (фелтингом) уже 10 лет, старается не пропускать ни одно подобное мероприятие.

- Я была со своими работами на выставке в Дубае, принимала участие в ЕХРО, - говорит Светлана, - но наши местные фестивали тоже всегда интересны. Люди живо интересуются не только ценой изделия, но и самим ремеслом, спрашивают, как делаются определенные детали, где брать материал. Ну и, конечно, это возможность продать свое изделие. Дело не только в деньгах, приятно знать, что кому-то приносит радость то, что ты умеешь делать.

Кроме прекрасных изделий из войлока, на ремесленной ярмарке можно было увидеть и приобрести вязаные игрушки, авторские ювелирные украшения из натурального камня, утварь из кожи, произведения кузнечных дел мастеров. Приехавшие из областного центра зрители стремились не только увидеть, как делается кумыс, но и купить, чтобы привезти домой настоящий торгайский гостинец. Кумыс разошелся на ура, и всем желающим божественного степного напитка не хватило.

Дети, посетившие фестиваль, да и не только дети, с удовольствием запускали воздушных змеев, с легкостью ловя восходящие потоки сильного торгайского ветра. Поскольку все мероприятие проходило на ипподроме, не обошлось без программы конных выступлений. Артисты славно отработали свои номера в концерте, представив публике песни, танцы, театральную постановку.

Без конных выступлений праздник был бы неполным

Но самым интересным зрелищем всего фестиваля стало выступление 500 домбристов. Два кюя в исполнении такого количества музыкантов вызвали восторг зрителей. Все выступавшие домбристы - жители Амангельдинского района. Причем оркестр мог быть вдвое больше - на ближайшем большом празднике уже 1 000 домбристов будут исполнять кюи. Только ради этого стоит еще раз посетить Амангельды.

Кажется, играть на домбре в Амангельды любят все

Целей у зарождающейся традиции тюльпанфестов две: укрепление патриотического духа и развитие туризма. С туризмом есть некоторые сложности. Особенно когда речь заходит об избалованных комфортом зарубежных гостях.

Доехать до Торгайских степей, столь привлекательных для иностранцев своей дикостью, трудновато с непривычки. Нам-то подпрыгивающий на местных дорогах автомобиль кажется частью развлечения. Мы не видим ничего особо страшного в том, что по дороге туда все расшатанные в процессе долгой эксплуатации позвонки становятся на место, а по дороге обратно позвоночник вновь готов рассыпаться. Но кто знает, придется ли такой экстрим по вкусу людям, привыкшим к автобанам.

Второй момент дискомфорта для всех основан на простых физиологических реалиях. С какого-то момента пути даже самые стеснительные начинают настойчиво интересоваться: а где здесь гальюн. Когда спрашивают об этом с неизбывной тоской в глазах, даже не хочется шутить, что вся степь в распоряжении. Действительно, те домики работы неизвестного архитектора, что очень редко встречаются по трассе, вызывают ужас. Заправочные станции, оборудованные ватерклозетами, - большая редкость. Даже в кафе, где весьма неплохо кормили гостей фестиваля, ватерклозет был организован «по шведской системе». То есть в тренде гендерного равенства, в одной туалетной комнате располагались рядом мужская и женская кабинки. Для того чтобы догнать шведов в их толерантности, осталось только убрать перегородку.

А вот что касается питания, то приехавшим в Торгай никогда не дадут умереть с голоду. Таковы давние традиции гостеприимства, и они сохраняются по сей день именно там, в глубинке.

Гостей фестиваля жители Амангельды были рады видеть по-настоящему, искренне. И празднику радовались искренне. Такого количества улыбающихся лиц одномоментно видеть давно не приходилось. Вторая цель фестиваля - воспитание патриотизма - однозначно была достигнута. Ведь настоящий патриотизм - это и есть радость от общения с земляками, любовь к родной природе, счастье жить на этой земле.

Ждем второго тюльпанфеста в Амангельды, который будет уж точно не менее интересен, чем первый. И знаете что - черт с ним, с позвоночником!

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ и Константина РАШЕВСКОГО