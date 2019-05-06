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Анатолий Сальник
Сэндвич с плесенью чуть не съел ребенок в Костанае
Ну что вы позоритесь то. Костромской или плавленный сыр с плесенью - деликатес для Вас. Ну что Вы позоритесь то. Никакой Костромской или иной сыр не используется для этого. Только сырный продукт....
06.05.19 20:51
андрей 117
NASA показало самый детальный снимок Вселенной, на нём видны 265 тысяч галактик
Эх, красота-то какая! Лепота!
06.05.19 20:32
Тимур Гафуров
Как будет ходить автобус № 42 на кладбище в Родительский день в Костанае
dandiv: НГ, поправьте текст Исправили. спасибо
06.05.19 20:24
alex_60
Сэндвич с плесенью чуть не съел ребенок в Костанае
Анатолий Сальник: Сыр с плесенью не является продуктом, запрещённым к продаже. Наоборот. Он продаётся дороже в качестве деликатеса. Темнота, однако. Ну что вы позоритесь то. Костромской или...
06.05.19 20:19
пешеход
За вывоз мусора на берег Тобола оштрафовали главного инженера ТОО «АБЗ+» в Костанае
Я не пойму, данное ТОО вообще не мониторят город. Вон за "горбатым" мостом на Узкую колею, строй мусор, а особенно бордюры, с руками и ногами забирают и вроде даже покупают частники, чтобы...
06.05.19 20:10
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Единый совокупный платеж теперь можно оплатить с помощью SMS

6 мая 2019, 17:07 |  Государство

Возможность такой оплаты реализовало АО "Казпочта" совместно с Wooppay. Пока эта услуга доступна только абонентам операторов Kcell, Activ и Beeline.

Иллюстративное фото Николая СОЛОВЬЕВА

«Преимущества платежей с мобильного телефона неоспоримы, мобильный телефон всегда рядом, это возможность сберечь время, нервы и деньги. Не нужно ехать в банк, терять время в очередях. Главное - наличие денег на балансе мобильного телефона», - рассказал управляющий директор по бизнесу АО «Казпочта» Бауыржан АЙНАБЕКОВ.

Для оплаты необходимо отправить SMS на номер 5505 с текстом «gorodesp ИИН» (для жителей столицы, городов республиканского и областного значения) и «seloesp ИИН» (для жителей других населенных пунктов). C баланса будет списана сумма платежа и комиссия в размере 100 тенге. Оплата ЕСП будет зачтена за месяц, в котором отправлена SMS.
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