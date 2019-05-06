Единый совокупный платеж теперь можно оплатить с помощью SMS
Возможность такой оплаты реализовало АО "Казпочта" совместно с Wooppay. Пока эта услуга доступна только абонентам операторов Kcell, Activ и Beeline.
Иллюстративное фото Николая СОЛОВЬЕВА
«Преимущества платежей с мобильного телефона неоспоримы, мобильный телефон всегда рядом, это возможность сберечь время, нервы и деньги. Не нужно ехать в банк, терять время в очередях. Главное - наличие денег на балансе мобильного телефона», - рассказал управляющий директор по бизнесу АО «Казпочта» Бауыржан АЙНАБЕКОВ.
Для оплаты необходимо отправить SMS на номер 5505 с текстом «gorodesp ИИН» (для жителей столицы, городов республиканского и областного значения) и «seloesp ИИН» (для жителей других населенных пунктов). C баланса будет списана сумма платежа и комиссия в размере 100 тенге. Оплата ЕСП будет зачтена за месяц, в котором отправлена SMS.
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