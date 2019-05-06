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Полиция задержала молодого человека с пустым плакатом в центре Уральска

6 мая 2019, 16:11 |  Происшествия

Житель Уральска, вышедший на площадь имени Абая с пустым плакатом, был задержан сотрудниками полиции. Таким образом, он решил показать, что в Казахстане нет гражданских прав, передает "Уральская неделя".

24 –летний Аслан Сагутдинов утром 6 мая вышел на площадь имени Абая перед городским акиматом с пустым плакатом в руках. По его словам он вышел с чистым листом бумаги, чтобы показать, что в Казахстане отсутствует свобода слова и демократия.

— Я хочу показать, что я простой гражданин, который не участвует в пикете, но при этом меня всё равно заберут в отдел полиции, даже если у меня нет никаких надписей на плакате, и я не выкрикиваю никаких лозунгов. Меня зовут Аслан Сагутдинов, и я за то, чтобы исторически свободный казахстанский народ оставался свободным и по сей день, — сказал он, выступая перед журналистами.

Простоять с пустым плакатом Аслану Сагутдинову удалось не более пяти минут. На место событий прибыли сотрудники полиции и руководитель отдела внутренней политики акимата города Ербол Кушеков. Последний сразу же заявил, что активиста никто не собирается задерживать, и отошел в сторонку, чтобы поговорить по сотовому телефону.

Спустя несколько минут к активисту с плакатом подошли сотрудники дорожно-постовой полиции и силой отвели Аслана Сагутдинова в полицейскую машину. На вопрос о том, почему его задерживают, если он не выкрикивает никаких лозунгов и стоит с абсолютно пустым плакатом, сотрудники ответили словами о том, что «они разберутся».

Активиста доставили в Абаевский отдел полиции.

Позже полицейские отпустили Сагутдинова.

По словам Аслана, полицейские около получаса просили написать что-то на плакате.

— Полицейские просили меня написать что-то на плакате, чтобы оформить административный протокол. Я отказался, с меня взяли объяснительную и отпустили домой, — говорит активист.
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Комментарии к новости
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§ Привет
Re: Полиция задержала молодого человека с пустым плакатом в...
Привет


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 22.02.19
Отправлено: 06.05.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прав во всём.
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§ alex_60
Re: Полиция задержала молодого человека с пустым плакатом в...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
позорище то какое.
то бабку с чаем симба, тут просто человека.
чего хотят, то и получат похоже.
от своих.
а мы посмотрим.
завтра понимаю день защитников власти.
исходя из этого.
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§ alex_60
Re: Полиция задержала молодого человека с пустым плакатом в...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за это сегодня похоже и награждали орденами и медалями.
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§ Victor Yang
Re: Полиция задержала молодого человека с пустым плакатом в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11508
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.05.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ему бы в прокуратуру теперь обратиться. Совершенно некомпетентно со стороны полиции.
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§ alex_60
Полиция задержала молодого человека с пустым плакатом в центре Уральска
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поэтому их в стране уже больше чем людей .
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§ yudjin
Re: Полиция задержала молодого человека с пустым плакатом в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5891
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.05.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страна напуганных охранников:
вышли с баннером в парк - задержали,
повесил на мосту транспарант - задержали,
вышел с чистым листом на площадь - задержали...
следующим уровнем "демократии" станет:
вышел - задержали ?

Цитата:
— Полицейские просили меня написать что-то на плакате, чтобы оформить административный протокол.

Это вообще как? Еще одно доказательство народного скепсиса к полиции по поводу их чести и достоинства.
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§ alex_60
Полиция задержала молодого человека с пустым плакатом в центре Уральска
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////«Это не только признание ваших профессиональных и личных заслуг, но и новый уровень ответственности, возможность решать более масштабные задачи. Уверен, что вы приложите максимум усилий для построения сильного и процветающего Казахстана», - заявил Токаев во время церемонии.///

прилагают, максимум усилий.
людей тащат просто так в машины и отделения.
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§ alex_60
Полиция задержала молодого человека с пустым плакатом в центре Уральска
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
взгляд твой не понравится- и без листа бумаги задержат.
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§ лимон
Полиция задержала молодого человека с пустым плакатом в центре Уральска
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 912
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.05.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хм, на пустом плакате можно и написать в любой момент, а если ему просто надеть желтый жилет? (мысли вслух, не применять как руководство к действию!)
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§ Rexyn
Re: Полиция задержала молодого человека с пустым плакатом в...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 118
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 06.05.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
вышли с баннером в парк - задержали, повесил на мосту транспарант - задержали, вышел с чистым листом на площадь - задержали...

Спасибо за идею для расшара)
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§ ElleR
Re: Полиция задержала молодого человека с пустым плакатом в...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 06.05.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
— Полицейские просили меня написать что-то на плакате, чтобы оформить административный протокол. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34694?1557140496


Это просто гениально
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* drakon
Полиция задержала молодого человека с пустым плакатом в центре Уральска
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16174
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.05.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и без листа бумаги задержат.

А что было бы? Если бы он с Синим
листом бумаги - вышел?... :lol: :oops:
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§ Козлов я
Re: Полиция задержала молодого человека с пустым плакатом в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 303
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.05.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Защита суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов Республики Казахстан — главные ориентиры для нашей армии и силовых структур.», — сказал президент.

Интересно,что из этого нарушил пацан?
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§ maxsaf
Re: Полиция задержала молодого человека с пустым плакатом в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1855
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.05.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Полицейские просили меня написать что-то на плакате, чтобы оформить административный протокол

Показали свое истинное лицо. Позор.
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§ alex_60
Полиция задержала молодого человека с пустым плакатом в центре Уральска
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.19 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь это не смешно давно уже,
Диктатура и полицейское государство.
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