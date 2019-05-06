Житель Уральска, вышедший на площадь имени Абая с пустым плакатом, был задержан сотрудниками полиции. Таким образом, он решил показать, что в Казахстане нет гражданских прав, передает "Уральская неделя".
24 –летний Аслан Сагутдинов утром 6 мая вышел на площадь имени Абая перед городским акиматом с пустым плакатом в руках. По его словам он вышел с чистым листом бумаги, чтобы показать, что в Казахстане отсутствует свобода слова и демократия.
— Я хочу показать, что я простой гражданин, который не участвует в пикете, но при этом меня всё равно заберут в отдел полиции, даже если у меня нет никаких надписей на плакате, и я не выкрикиваю никаких лозунгов. Меня зовут Аслан Сагутдинов, и я за то, чтобы исторически свободный казахстанский народ оставался свободным и по сей день, — сказал он, выступая перед журналистами.
Простоять с пустым плакатом Аслану Сагутдинову удалось не более пяти минут. На место событий прибыли сотрудники полиции и руководитель отдела внутренней политики акимата города Ербол Кушеков. Последний сразу же заявил, что активиста никто не собирается задерживать, и отошел в сторонку, чтобы поговорить по сотовому телефону.
Спустя несколько минут к активисту с плакатом подошли сотрудники дорожно-постовой полиции и силой отвели Аслана Сагутдинова в полицейскую машину. На вопрос о том, почему его задерживают, если он не выкрикивает никаких лозунгов и стоит с абсолютно пустым плакатом, сотрудники ответили словами о том, что «они разберутся».
Активиста доставили в Абаевский отдел полиции.
Позже полицейские отпустили Сагутдинова.
По словам Аслана, полицейские около получаса просили написать что-то на плакате.
— Полицейские просили меня написать что-то на плакате, чтобы оформить административный протокол. Я отказался, с меня взяли объяснительную и отпустили домой, — говорит активист.
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