Жалобы на то, что в магазине "Ак-ниет" по ул. Текстильщиков, 15 продали сэндвич с плесенью, поступила сегодня, 6 мая, в Центральную диспетчерскую службу акимата Костаная.
О покупке сообщила жительница Костаная Жанара ТАТИЕВА. Она купила сэндвич по 240 тенге для своего сына, а опасный наполнитель обнаружила случайно.
- Сэндвич надломился и только тогда я увидела плесень, - рассказала Татиева корреспонденту "НГ". - Его я хотела дать сыну в школу. Если бы не эта случайность, он бы съел его, не глядя.
Женщина вернулась в магазин и показала сэндвич продавщице. Та извинилась и предложила заменить некачественный сэндвич, но Татиева настояла на том, чтобы опасный продукт убрали с прилавка. Администрация магазина утверждала, что продукт свежий. Но предоставить соответствующие документы в "Ак-ниет" не смогли.
- Спустя 1,5 часа я вновь пришла в этот магазин, но сэндвичи вновь лежали на своем месте, - возмущается Жанара Татиева.
Кто или когда изготовил сэндвич, остаётся загадкой. На продукте нет опознавательных знаков, а упакован он только в целлофановую обертку.
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