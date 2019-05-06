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Анатолий Сальник
Сэндвич с плесенью чуть не съел ребенок в Костанае
Ну что вы позоритесь то. Костромской или плавленный сыр с плесенью - деликатес для Вас. Ну что Вы позоритесь то. Никакой Костромской или иной сыр не используется для этого. Только сырный продукт....
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06.05.19 20:24
alex_60
Сэндвич с плесенью чуть не съел ребенок в Костанае
Анатолий Сальник: Сыр с плесенью не является продуктом, запрещённым к продаже. Наоборот. Он продаётся дороже в качестве деликатеса. Темнота, однако. Ну что вы позоритесь то. Костромской или...
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Сэндвич с плесенью чуть не съел ребенок в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

6 мая 2019, 16:39 |  Происшествия

Жалобы на то, что в магазине "Ак-ниет" по ул. Текстильщиков, 15 продали сэндвич с плесенью, поступила сегодня, 6 мая, в Центральную диспетчерскую службу акимата Костаная.

О покупке сообщила жительница Костаная Жанара ТАТИЕВА. Она купила сэндвич по 240 тенге для своего сына, а опасный наполнитель обнаружила случайно.

- Сэндвич надломился и только тогда я увидела плесень, - рассказала Татиева корреспонденту "НГ". - Его я хотела дать сыну в школу. Если бы не эта случайность, он бы съел его, не глядя.

Женщина вернулась в магазин и показала сэндвич продавщице. Та извинилась и предложила заменить некачественный сэндвич, но Татиева настояла на том, чтобы опасный продукт убрали с прилавка. Администрация магазина утверждала, что продукт свежий. Но предоставить соответствующие документы в "Ак-ниет" не смогли.

- Спустя 1,5 часа я вновь пришла в этот магазин, но сэндвичи вновь лежали на своем месте, - возмущается Жанара Татиева.

Кто или когда изготовил сэндвич, остаётся загадкой. На продукте нет опознавательных знаков, а упакован он только в целлофановую обертку.
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Сэндвич с плесенью чуть не съел ребенок в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 912
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.05.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а ветчину и булочку отдельно нельзя купить? надо вот прям готовое :-x
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§ Игорь Васильевич
Re: Сэндвич с плесенью чуть не съел ребенок в Костанае
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 06.05.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колбасу сыр и два куска хлеба, вот такие раньше самые свежие сэндивичи у нас были! 8-)
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§ abaika95
Re: Сэндвич с плесенью чуть не съел ребенок в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.05.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фу какая гадость! Надо было упаковку сфотографировать!
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§ Козлов я
Re: Сэндвич с плесенью чуть не съел ребенок в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 303
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.05.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
М-да, совсем производители страх потеряли. Своего ребенка они бы этим не стали кормить.
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§ Добринцофф
Re: Сэндвич с плесенью чуть не съел ребенок в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6488
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.05.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
М-да, совсем производители страх потеряли. Своего ребенка они бы этим не стали кормить.

Производитель возможно и ни причём,обратите внимание как продают вот эти сэндвичи в магазинах.
Зачастую они лежат просто на кассе,или рядом на морозильном ларе,естественно не в холодильнике.
Я вообще не знаю откуда вот эта мода пошла,вывалить всё на кассу,некоторые даже ведро с селёдкой умудряются рядом с весами поставить.
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§ Анатолий Сальник
Re: Сэндвич с плесенью чуть не съел ребенок в Костанае
Анатолий Сальник


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 06.05.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сыр с плесенью не является продуктом, запрещённым к продаже. Наоборот. Он продаётся дороже в качестве деликатеса. Темнота, однако.
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§ alex_60
Сэндвич с плесенью чуть не съел ребенок в Костанае
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
Сыр с плесенью не является продуктом, запрещённым к продаже. Наоборот. Он продаётся дороже в качестве деликатеса. Темнота, однако.

Ну что вы позоритесь то.
Костромской или плавленный сыр с плесенью - деликатес для Вас.
Но не для других.
Бри, Рокфор, Фурм де Амбер для сендвичей нв Костанае не положат
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§ Анатолий Сальник
Сэндвич с плесенью чуть не съел ребенок в Костанае
Анатолий Сальник


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 06.05.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну что вы позоритесь то. Костромской или плавленный сыр с плесенью - деликатес для Вас.


Ну что Вы позоритесь то. Никакой Костромской или иной сыр не используется для этого. Только сырный продукт. А там не более 20% молока. Остальное канцерогенные продукты имитирующие консистенцию, вкус, цвет. Не менее вредные, чем плесень. Ваш комментарий продукт поверхностных знаний. Даже без плесени этими продуктами кормить детей - легкомыслие. Отсюда иронический (провокационный) комментарий от меня.
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§ alex_60
Сэндвич с плесенью чуть не съел ребенок в Костанае
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.19 - 21:04
Комментарий проходит проверку.
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