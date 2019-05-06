За вывоз мусора на берег Тобола оштрафовали главного инженера ТОО «АБЗ+» в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
В субботу, 4 мая, сотрудники департамента экологии во время рейда увидели, как в районе Гагаринской плотины несколько КамАЗов сгружают строительный мусор.
- Водители нам сообщили, что они являются сотрудниками ТОО «АБЗ+», - сообщил «НГ» государственный экологический инспектор департамента экологии по Костанайской области Сергей МУКАШЕВ. - Строительный мусор образовался в ходе ремонта ул. Гагарина. И руководство дало им задание размещать бытовые отходы в районе Гагаринской плотины. Хотя, согласно техническому заданию, они обязаны вывозить весь мусор на свалку. Мы проехали на ул. Гагарина, нашли там специалиста, он подтвердил, что мусор вывозят в район Гагаринской плотины, но сказал, что позже его вывезут на свалку. Мы дали им час на уборку, но, когда приехали через час, увидели, что бульдозер скидывает все прямо в реку. Мы вызвали наряд полиции, приехали полицейские и сообщили, что это грубейшее нарушение ст. 505 КоАП РК (нарушение правил благоустройства). Плюс это нарушение ст. 283 и ст. 288 Экологического кодекса РК.
По словам Мукашева, главный инженер ТОО «АБЗ+» Валерий Марьенко подтвердил, что это он отдал распоряжение складировать строительный мусор в районе плотины. Полицейские оштрафовали Марьенко по ст. 505 КоАП РК на 30 МРП.
- Как выяснилось, это уже второй его штраф по данной статье, - отмечает Мукашев. - Теперь мы имеем право инициировать проверку ТОО «АБЗ+». К сожалению, привлечение к административной ответственности не обязывает предприятие вывозить мусор на свалку, поэтому мы будем привлекать его за нарушение Экологического кодекса. Это предприятие будет у нас на особом контроле.
Учредитель ТОО «АБЗ+» Мендыбай ОМАРОВ сообщил «НГ», что мусор в район Гагаринской плотины «завезли временно и сегодня начнут вывозить».
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