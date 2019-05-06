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пешеход
За вывоз мусора на берег Тобола оштрафовали главного инженера ТОО «АБЗ+» в Костанае
Я не пойму, данное ТОО вообще не мониторят город. Вон за "горбатым" мостом на Узкую колею, строй мусор, а особенно бордюры, с руками и ногами забирают и вроде даже покупают частники, чтобы...
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За вывоз мусора на берег Тобола оштрафовали главного инженера ТОО «АБЗ+» в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

6 мая 2019, 15:44 |  Происшествия

В субботу, 4 мая, сотрудники департамента экологии во время рейда увидели, как в районе Гагаринской плотины несколько КамАЗов сгружают строительный мусор.

- Водители нам сообщили, что они являются сотрудниками ТОО «АБЗ+», - сообщил «НГ» государственный экологический инспектор департамента экологии по Костанайской области Сергей МУКАШЕВ. - Строительный мусор образовался в ходе ремонта ул. Гагарина. И руководство дало им задание размещать бытовые отходы в районе Гагаринской плотины. Хотя, согласно техническому заданию, они обязаны вывозить весь мусор на свалку. Мы проехали на ул. Гагарина, нашли там специалиста, он подтвердил, что мусор вывозят в район Гагаринской плотины, но сказал, что позже его вывезут на свалку. Мы дали им час на уборку, но, когда приехали через час, увидели, что бульдозер скидывает все прямо в реку. Мы вызвали наряд полиции, приехали полицейские и сообщили, что это грубейшее нарушение ст. 505 КоАП РК (нарушение правил благоустройства). Плюс это нарушение ст. 283 и ст. 288 Экологического кодекса РК.

По словам Мукашева, главный инженер ТОО «АБЗ+» Валерий Марьенко подтвердил, что это он отдал распоряжение складировать строительный мусор в районе плотины. Полицейские оштрафовали Марьенко по ст. 505 КоАП РК на 30 МРП.

- Как выяснилось, это уже второй его штраф по данной статье, - отмечает Мукашев. - Теперь мы имеем право инициировать проверку ТОО «АБЗ+». К сожалению, привлечение к административной ответственности не обязывает предприятие вывозить мусор на свалку, поэтому мы будем привлекать его за нарушение Экологического кодекса. Это предприятие будет у нас на особом контроле.

Учредитель ТОО «АБЗ+» Мендыбай ОМАРОВ сообщил «НГ», что мусор в район Гагаринской плотины «завезли временно и сегодня начнут вывозить».
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§ Привет
За вывоз мусора на берег Тобола оштрафовали главного инженера ТОО «АБЗ+» в Костанае
Привет


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 22.02.19
Отправлено: 06.05.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам же живёт тут и свою землю засирает ///!

[Исправлено: Iney, 06.05.2019 - 16:16]
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§ Игорь Васильевич
Re: За вывоз мусора на берег Тобола оштрафовали главного...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 06.05.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основной парадокс заключается не в том, что он тут живет, а в том что АБЗ плюс убирает городские улицы, это что получается с одного места убираем, а засоряем другое и за это еще получаем деньги!
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§ лимон
Re: За вывоз мусора на берег Тобола оштрафовали главного...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 912
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.05.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
б/у бордюры вот так просто закапывают ... частники, думаю, позабирали бы
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§ yudjin
Re: За вывоз мусора на берег Тобола оштрафовали главного...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5891
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.05.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У людей напрочь пропала экологическая грамотность, элементарная забота об окружающей природе и любовь к месту где живут. Рулят потреблятство, скудоумие и жажда лёгких денег? Каким местом надо думать, что творить такое?

Цитата:
государственный экологический инспектор департамента экологии по Костанайской области Сергей МУКАШЕВ.

А где они были, когда от конторы экологов по Тарана на расстоянии менее километра через большой мост, справа за рестораном отсидевшего акима с прошлой осени образовалась свалка бытового мусора?
Про эту свалку НГ писала. Только и прикрыли земелькой, чтобы сквозь обрубки в глаза не бросалось.
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§ abaika95
Re: За вывоз мусора на берег Тобола оштрафовали главного...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.05.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх жаль мне не нужны б/у бордюры.
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§ пешеход
Re: За вывоз мусора на берег Тобола оштрафовали главного...
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 06.05.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не пойму, данное ТОО вообще не мониторят город. Вон за "горбатым" мостом на Узкую колею, строй мусор, а особенно бордюры, с руками и ногами забирают и вроде даже покупают частники, чтобы 0 уровень поднять, а тут в реку. Однозначно никто никуда потом загружать и вывозить не будет. не смешите народ. В ручную лопатами что ли загружать будете. т.к. трактора в р.Тобол попадают.
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