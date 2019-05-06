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drakon
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dandiv
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alex_60
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06.05.19 12:06
unrepeatable
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alex_60
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NASA показало самый детальный снимок Вселенной, на нём видны 265 тысяч галактик

6 мая 2019, 14:36 |  Общество

Изображение было составлено из 7500 отдельных фотографий, которые телескоп "Хаббл" делал на протяжении 16 лет, передает Informburo.kz.

Астрономы NASA показали самое детальное в истории изображение Вселенной, используя наблюдения с космического телескопа "Хаббл" за 16 лет, сообщается на сайте космического агентства США.

Фотография представляет собой мозаику, созданную из почти 7500 отдельных снимков. Это изображение включает 265 000 галактик, которые простираются от 13,3 миллиарда лет до 500 миллионов лет после Большого взрыва.

Изображение получило название Hubble Legacy Field.

"Это одно изображение содержит полную историю роста галактик во Вселенной, начиная с того времени, когда они были "младенцами" до того, как они превратились в полноправные взрослые галактики", – рассказала руководитель команды астрономов Санта-Крус.

Учёные говорят, что подобные исследования приводят к неожиданным открытиям, которые оказывают наибольшее влияние на понимание эволюции галактик и помогают узнать в конечном итоге, что привело к появлению нашей Солнечной системы и жизни.

Фото Вселенной можно скачать на сайте "Хаббл", однако в максимальном разрешении оно весит около гигабайта.

Мозаику фотографий опубликовали также в формате видео.
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* drakon
Re: NASA показало самый детальный снимок Вселенной, на нём видны...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16173
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.05.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это - дааа... :-o
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