Как будет ходить автобуса № 42 на кладбище в Родительский день в Костанае

Родительский день, также называенмый Радоница, наступает на 9-й день после Пасхи. В этом году он выпадает на вторник, 7 мая.

Фото из архива "НГ"

Как сообщают в отделе ЖКХ акимата Костаная, автобус № 42 в этот день будет курсировать по маршруту ул. Рабочая (остановка возле Константино - Еленинского собора)- железнодорожный вокзал - кладбище - СО «Железнодорожник». Первый автобус отправляется в 8.00. Последний рейс с кладбища будет в 17.00.

На муршрут выпустят 12 автобусов. Интервал между ними составит около 6 минут.