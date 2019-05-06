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drakon
NASA показало самый детальный снимок Вселенной, на нём видны 265 тысяч галактик
Вот это - дааа... :-o
06.05.19 15:02
dandiv
Как будет ходить автобуса № 42 на кладбище в Родительский день в Костанае
А в отделе ЖКХ акимата помнят, что перекресток Алтынсарина-Гагарина перекрыт ? Автобус потом какими путями будет выезжать с остановки Рабочая?
06.05.19 14:55
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: А у нас - во дворе, пыль - лежит, drakon: Вот тоже, пыль лежит,на парковке. безобразие конечно. организуй субботник по подметанию пыли, потом "чаепитие" ,у тебя же опыт...
06.05.19 12:06
unrepeatable
В аэропорту Шереметьево загорелся самолёт
ужасно, и так страшно летать, а уж тем более когда такие вещи происходят. Соболезнования семьям погибших :cry:
06.05.19 11:25
alex_60
В Казахстане задержан подозреваемый в шпионаже ученый
drakon: Так он же мог все в свое время были.. кто наверху. бывшие комсомольцы,коммунисты. кто бы сомневался. и бумажки лежат . ждут. своего времени.
06.05.19 11:21
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Как будет ходить автобуса № 42 на кладбище в Родительский день в Костанае

6 мая 2019, 14:34 |  ЖКХ

Родительский день, также называенмый Радоница, наступает на 9-й день после Пасхи. В этом году он выпадает на вторник, 7 мая.

Фото из архива "НГ"

Как сообщают в отделе ЖКХ акимата Костаная, автобус № 42 в этот день будет курсировать по маршруту ул. Рабочая (остановка возле Константино - Еленинского собора)- железнодорожный вокзал - кладбище - СО «Железнодорожник». Первый автобус отправляется в 8.00. Последний рейс с кладбища будет в 17.00.

На муршрут выпустят 12 автобусов. Интервал между ними составит около 6 минут.
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§ dandiv
Re: Как будет ходить автобуса № 42 на кладбище в Родительский...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 781
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 06.05.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в отделе ЖКХ акимата помнят, что перекресток Алтынсарина-Гагарина перекрыт ? Автобус потом какими путями будет выезжать с остановки Рабочая?
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