В аэропорту Шереметьево загорелся самолёт

По первоначальным данным, пострадали шесть человек, 78 пассажиров эвакуировали, передает Informburo.kz.

В московском аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолёт Москва – Мурманск, сообщает телеканал "360" в Telegram-канале.

По информации телеканала, пассажирский самолёт экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Куминова. ТВ продюсер (@o.kuminova)5 Май 2019 в 8:58 PDT

Все 78 пассажиров, находящихся на борту горящего самолёта Sukhoi Superjet 100, эвакуировали, сообщает РИА "Новости". По словам представителя экстренных служб, пострадали шесть человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лучшие Мемы Приколы (@hit_inside)5 Май 2019 в 9:10 PDT

По информации агентства городских новостей "Москва", со ссылкой на источник в экстренных службах, десять человек погибли при аварийной посадке самолёта и его возгорании.

По информации Медузы в МЧС сообщили, что открытое горение в самолете, совершившем экстренную посадку в Шереметьево, ликвидировано.





Останки самолёта в Шереметьево выглядят так. pic.twitter.com/RGbxsRvRJI — Breaking Mash (@BreakingMash) 5 мая 2019 г.

По данным Следственного комитета РФ один человек погиб, четверо обратились за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).