"Тобол" обыграл в Алматы "Кайрат" и закрепился на втором месте чемпионата РК по футболу
Vesti.kz
Футболисты "Кайрата" проиграли костанайскому "Тоболу" в домашнем матче девятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Тобол"
Игра проходила сегодня, 5 мая, в Алматы и завершилась со счетом 0:1.
Победу "Тоболу" на 87-й минуте принес нападающий Бауыржан Турысбек, который не стал праздновать гол в ворота бывшего клуба.
Серия "Кайрата" без побед достигла уже трех матчей. Ранее алматинцы проиграли "Кайсару" (1:2) и сыграли вничью с "Ордабасы" (0:0).
Для "Тобола" эта победа стала шестой, а "Кайрат" потерпел четвертое поражение. С 20 очками костанайцы идут вторыми, а алматинцы с 16 баллами занимают четвертую строчку и отстают на девять баллов от "Астаны", которая в эти минуты встречается с "Иртышом".
Отметим, что "Кайрат" и "Тобол" 8 мая снова встретятся в Алматы, но уже в рамках полуфинала Кубка Казахстана.
Главный тренер "Тобола" Владимир Газзаев на послематчевой пресс-конференции рассказал о состоянии защитника сборной Казахстана Дмитрия Мирошниченко, который попал в реанимацию.
Футболист пропустил уже две игры. О том, что он попал в больницу, стало известно 1 мая. Отравление получил и ивуарийский форвард "Тобола" Сенин Себаи, но он быстро пошел на поправку.
"Мы проводим медицинское расследование, - рассказал Газзаев о ситуации Мирошниченко. - В ближайшее время мы скажем о результатах. Я не силен в медицинских вопросов. Мы очень порадовались за Диму Мирошниченко. Он пришел в сознание вчера. Его анализы стали лучше и пошла тенденция на выздоровление. Мы желаем всем крепкого здоровья".
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