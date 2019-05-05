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Сколько получат ветераны ко Дню Победы в Казахстане

Tengrinews.kz

5 мая 2019, 16:04 |  Государство

Сколько получат ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов ©

По данным ведомства, в Казахстане на 1 мая проживают 1425 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также свыше 87 тысяч ветеранов ВОВ, в числе которых жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, супруги умерших инвалидов ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие.

Сообщается, что местными исполнительными органами подготовлены планы мероприятий по оказанию мер поддержки ветеранам и их чествованию. Акиматы самостоятельно устанавливают размер единовременной денежной выплаты, исходя из возможностей своих бюджетов.

"Наибольшую сумму - 542 тысячи тенге - получат ветераны, проживающие в Восточно-Казахстанской области, Нур-Султане - 519 тысяч тенге, в Акмолинской и Павлодарской областях - около 500 тысяч тенге. В Карагандинской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях выплата составит 300 тысяч тенге. Порядка 250 тысяч тенге предусмотрено в Мангистауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Алматы и Шымкенте. 202 тысячи тенге - в Кызылординской области, по 150 тысяч тенге в Костанайской и Жамбылской областях", - сообщили в министерстве.

Министерством труда и соцзащиты рекомендовано в 2019 году выплатить не менее 300 тысяч тенге каждому инвалиду и участнику ВОВ.

Также различные единовременные выплаты полагаются жителям блокадного Ленинграда - 69 человек на общую сумму 3,4 миллиона тенге, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей - 283 человека - 14,5 миллиона тенге, супругам умерших инвалидов ВОВ - 4 179 человек - 79,1 миллиона тенге, вдовам погибших во время ВОВ - 364 человека - 11,5 миллиона тенге, труженикам тыла - 67 479 человек - 1,3 миллиарда тенге и остальным гражданам, приравненным к участникам и ветеранам ВОВ - 15 066 человек - 676 миллионов тенге.

Кроме того, инвалидов ВОВ планируется в первоочередном порядке обеспечить санаторно-курортным лечением, протезно-ортопедическими изделиями, медицинскими услугами по протезированию, сурдосредствами и другими компенсаторными вспомогательными средствами, обязательными гигиеническими средствами, креслами-колясками и лекарственными средствами.

Всего к 74-й годовщине Победы 88 862 ветеранам ВОВ будет выплачена единовременная материальная помощь на сумму свыше 2,6 миллиарда тенге.
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