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Дания Еспаева стала четвертым кандидатом в президенты

Tengrinews.kz

4 мая 2019, 16:27 |  Государство

Дания Еспаева официально стала кандидатом в президенты Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Центральная избирательная комиссия приняла постановление зарегистрировать Данию Еспаеву кандидатом в президенты от демократической партии "Ак Жол".

Еспаева предоставила все необходимые документы для выдвижения кандидатом в президенты. В ее поддержку было собрано 144 тысячи 98 подписей во всех регионах Казахстана. Достоверными были названы 139 тысяч 541 подписей.

"Отделу планирования и исполнения бюджета аппарата Центральной избирательной комиссии предоставить в АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сведения о регистрации кандидата в президенты Дании Еспаевой для открытия специального временного счета. Отделу по взаимодействию со СМИ и общественными объединениями аппарата Центральной избирательной комиссии опубликовать в СМИ прилагаемое сообщение о регистрации кандидата", - сообщили в ЦИКе.

Дания Мадиевна Еспаева с марта 2016 года депутат Мажилиса, член Комитета по финансам и бюджету.

Она родилась 5 марта 1961 года в поселке Яйсан Актюбинской области. Имеет высшее образование. В 1982 году с отличием окончила Алматинский учетно-кредитный техникум, в 1993 году - Казахскую академию управления в Алматы по специальности "экономист".

Трудовую деятельность Дания Еспаева начала в 1982 году с должности экономиста отдела кредитования Актюбинского областного управления Государственного банка СССР. Долгое время работала в банковской сфере. Общий стаж работы в данной сфере составляет 34 года, из которых 17 лет - на руководящей должности.

Дважды избиралась депутатом областного маслихата, является членом правления Актюбинского филиала союза "Атамекен", членом регионального координационного совета Актюбинской области. Более 14 лет являлась членом комиссии по делам семьи и женщин при областном акимате.
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