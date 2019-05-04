Села батарейка в "Нур-Отане" - доступность зданий для инвалидов проверили в Костанае

Участники рейда, который провели сегодня, 4 мая, по инициативе проектного офиса «Адалдык аланы» и отдела по контролю в сфере соцзащиты населения департамента Комитета труда, посетили КГУ им. Байтурсынова, госучреждения по адресу ул. Гоголя, 75 и городской филиал партии «Нур-Отан».

Искали всё то, что положено иметь государственным органам, согласно ст. 25 Закона «О социальной защите инвалидов в РК»: оборудованные пандусы, кнопки вызова помощи и специальные обозначения для инвалидов по зрению.

- Государственный контроль мы проводим на основании письменных обращений, - пояснила «НГ» руководитель отдела по контролю в сфере социальной защиты населения Асия ДОЩАНОВА. - На основании обращения можем провести проверку и выписать предписание. Сейчас мы не можем выписывать предписание, так как это только мониторинг. Нас поддержали ОО "Умит-Надежда" и Казахское общество слепых. Вместе с их представителями мы хотим посмотреть, какова ситуация в Костанае. У нас обычно ещё что-то делается для колясочников, но с помощью инвалидам по зрения ситуация плачевная.

В здании по ул. Гоголя, 75 работают департамент геологии и управления акимата Костанайской области. Условий для инвалидов эти госучреждения не создали. Кнопка вызова есть, но самостоятельно инвалиду до неё не дотянуться. Дорогу преграждают спуски и очень высокие пороги.

В рейде участвовал инвалид-колясочник, председатель ОО "Умит-Надежда" Дюйсенгали ОСПАНОВ, который пытался подняться по пандусам и преодолеть препятствия.

- Для галочки поставленны звонки, которые недоступны, - делает он вывод.

- Здание принадлежит межрегиональному департаменту «Севказнедра», - сообщил его комендант Виктор ВАРЛАМОВ. - Уже составлена смета, которую мы отправили в столицу. Здесь будет ремонт и все условия будут созданы. Где-то в июле или августе начнутся работы.

Такая же ситуация в частных магазинах. Не сможет инвалид попасть в магазин «Сладости на радости», где пандус упирается в открытую дверь, а заехать на порог нельзя, потому что нет поручней. Не получится купить лекарства в местной аптеке, там тоже нет возможности перебраться через дверной проём.

В КГУ им. Байтурсынова на центральном входе есть кнопка вызова помощи, но она не работает.

Специальный вход есть на одном из пропускных пунктов со стороны ул. Баймагамбетова. Там оборудован специальный подъёмник, он работает. Охранник достаточно оперативно помог нам воспользоваться им, но уже в здании столкнулись с непреодолимой преградой - лестницей, на второй этаж колясочник сам не попадёт. Для незрячих необходимые условия вообще не предусмотрены.

Инвалид 1 группы Людмила ТУПИЦЫНА - тотально незрячая. В городе она передвигается с палочкой или в сопровождении. В одиночку не способна найти дорогу.

- Даже наши слабовидящие не видят значения на электронных табло, не видят и номера автобусов, - жалуется она. - Необходимо, чтобы их и названия остановок озвучивали громко и чётко. Сами понять, какой автобус приехал, мы не можем. И такая ситуация уже больше 10 лет без изменений.

В городском филиале партии «Нур-Отан» отсутствуют пандус и кнопка вызова. Сразу после входной двери в старинном доме - высокая лестница. Отсутствуют и тактильные указатели, которые бы сообщили слабовилящим, что это за здание и как в него пройти.

- У нас старое здание. Сложности в том, что поднять инвалидов мы не можем, - рассказал первый заместитель председателя городского филиала партии «Нур Отан» Манарбек СУЛТАНГАЗИН. - Здание историческое и партии оно не принадлежит. Кнопочка есть, но батарейка села. Вчера нам позвонил по телефону инвалид и мы постарались помочь ему, приезжать никуда не потребовалось. Проблема значительно глобальнее и ее не решишь адаптацией здания партии. Это наша ошибка - руки не доходят. Будем думать, как решить.

За необеспечение инвалидам доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры в КоАП РК предусмотрен штраф: в отношении должностных лиц - 50 МРП (126 000 тенге), для субъектов малого предпринимательства - 120 МРП (303 000 тенге), для субъектов среднего предпринимательства - 200 МРП (505 000 тенге), для крупного бизнеса - 400 МРП (1 010 000 тенге).

- Сегодняшний рейд показал, что условий нет: никакой доступной среды, никаких пандусов, никаких разметок и приспособлений для слепых, - отметила руководитель проектного офиса «Адалдык аланы» Анжелика АЛЬЖАНОВА. - По итогам рейда мы внесем в департамент труда и социальной защиты свои рекомендации, чтобы контролирующий орган мог дополнительно проконтролировать изменение ситуации. Рейд не последний, мы продолжим такую работу.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА