Детскую областную консультативно-диагностическую поликлинику открыли в Костанае

Торжественное открытие детской консультативно-диагностической поликлиники прошло в Костанае сегодня, 4 мая. Она разместилась в здании по ул. Л. Беды, 23 «А», в котором ранее работали детская городская больница и детская городская поликлиника.

Областная детская поликлиника до сих пор размещалась в одном здании с детской областной больницей по ул. Быковского, 3.

- Здание детской областной больницы было построено в 1988 году, - сообщил на церемонии открытия главный врач детской консультативно-диагностической поликлиники Улугбек АСИЛЬБЕКОВ, - а в 2004 году в специальной пристройке открылась детская поликлиника с пятью врачебными кабинетами. Теперь новую детскую консультативно-диагностическую поликлинику открыли в новом специализированном здании, где вместо 5-ти кабинетов будет 13.

Асильбеков отметил, что поликлинике не хватает двух врачей - нефролога и аллерголога, остальные будут совмещать работу в областной поликлинике и детской областной больнице. Стационар городской детской больницы остался в здании по ул. Быковского, 3, только теперь он будет называться областным детским стационаром.

- Врачи в новой поликлинике будут работать по часам, - объяснила «НГ» заведующая детской консультативно-диагностической поликлиники Наталья КАЛЕМБЕТ. - К примеру, с 10.00 до 11.00 - гастроэнтеролог, пульмонолог, невролог, с 12.00 до 13.00 - другие три специалиста, с 14.00 до 15.00 - еще три. В остальное время специалисты будут работать в детской областной больнице.

В консультативно-диагностический центр дети будут поступать только по направлению врачей, там они получат консультацию на дальнейшее лечение. Как объяснили журналистам, во многих поликлиниках, к которым прикреплены дети, нет узких специалистов, поэтому их будут направлять в новую поликлинику. Родители смогут приводить детей и без направления, но только на платной основе, цена приема будет - до 1 500 тенге.

На открытии поликлиники выступали танцевальные и вокальные коллективы, а на втором этаже для первых пациентов устроили небольшой концерт сотрудники детской областной больницы.