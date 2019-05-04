ЦИК зарегистрировал третьего кандидата в президенты
Амангельды Таспихов официально стал кандидатом в президенты Казахстана, передает Tengrinews.kz.
Центральная избирательная комиссия приняла постановление зарегистрировать кандидатом в президенты Амангельды Таспихова от Федерации профсоюзов Казахстана.
Таспихов предоставил все необходимые документы для выдвижения кандидатом в президенты. В его поддержку было собрано 122 тысячи 770 подписей из 15 регионов Казахстана, кроме Шымкента и Алматы. Достоверными были названы 119 577 подписей.
Таспихову выдали удостоверение кандидата в президенты.
Амангельды Таспихову 59 лет. Он уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт имени Ленина по специальности "инженер-механик". Трудовой путь начал инженером-технологом Алматинского завода тяжелого машиностроения. В разные годы занимал руководящие должности на госслужбе, работал в бизнес-структурах. Избирался депутатом маслихата Западно-Казахстанской области, а также депутатом Сената и Мажилиса.
Напомним, ранее ЦИК выдал удостоверения кандидата Касым-Жомарту Токаеву и Садыбеку Тугелу.
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