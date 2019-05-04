Форум
Ваш земляк
Колбаса халяль
Victor Yang: Молитву читают во время забоя. Каждой курицы или оптом? Ты хоть раз был в забойном цехе?)))
04.05.19 17:42
Ваш земляк
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
Victor Yang: /// Вот ты сам можешь оперировать цифрами, данными и прочим, когда начинаешь утверждать о том, что нам всем очень даже неплохо живётся?!Только не голословными , а отражающими...
04.05.19 17:20
Victor Yang
Колбаса халяль
Ваш земляк: в чём её отличие от обыкновенной курицы?! Молитву читают во время забоя.
04.05.19 17:03
Victor Yang
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
Ваш земляк: Путин вот распродаёт страну налево и направо, не вкладывая ни копейки Ты видел договора купли-продажи? Откуда такая информация и что значит "распродаёт"? Ваш земляк: ....
04.05.19 16:55
Ваш земляк
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
Victor Yang: Иди, сокол, митингуй. Безумству храбрых поём мы песню, ага. Глупый пингвин робко прячет тело жирное утёсах. Так пойдёт?
04.05.19 16:37
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Новый формат общения жителей с акимами начали с Мендыкаринского района в Костанайской области

Артём МАРУСИЧ

4 мая 2019, 13:12 |  Государство

Аким Мендыкаринского района Ерлан ТЕМЕНОВ в пятницу, 3 мая, провел прием в акимате села Первомайское. На прием записались 6 местных жителей.

Таким образом в районе выполняют поручение президента Токаева о новом формате взаимодействия с населением, который обеспечит "максимальный охват, открытость и оперативность реагирования". Приемы граждан в поселках и селах будут проводить и другие акимы районов Костанайской области.

Преподаватель физкультуры Первомайской средней школы Дмитрий КОНДРАТЬЕВ задал Ерлану теменову вопрос о строительстве спортивных площадок и поинтересовался о планах по освещению села.

- По поводу спортивных площадок за счет бюджета - у нас пока ничего нет, - отметил аким. - Недавно я встречался с предпринимателями, одна из животрепещущих проблем - это спортзалы. У нас были планы построить летнюю спортивную площадку в Первомайском, предприниматели сами изъявили желание. Там у нас прошли ремонтные работы, сейчас естественная укладка грунта пройдет, в июле - начале августа мы с вами еще встретимся и с предпринимателями обговорим этот вопрос.

Отвечая на вопрос об освещении улиц, аким пообещал добавить в этом году не менее 10 фонарей.

Жителей интересовал вопрос водоснабжения - к водопроводу не подключена открытая в 2014 году семейно-врачебная амбулатория (СВА), а также другие здания.

- Я проживаю по Молодежной улице, дом 2, у нас вода в доме есть только в летний период, к нам проведен так называемый летник, - рассказал Андрей ШЕПЕЛЬ. - Планируется ли подключение к водопроводу нашего дома?

Теменов ответил, что в ходе реконструкции водопровода вода в СВА появится, там также постараются сделать центральное теплоснабжение. Входит в план по реконструкции водопровода и дом № 2 по улице Молодежной. Работы должны завершить до 1 октября 2019 года.

Врач СВА Александра ФИЛИПОВА спросила, почему прекратили отлов бродячих собак и планируют ли решать эту проблему в дальнейшем.


- В январе, феврале и марте мы использовали те препараты, которые остались у нас еще с прошлого года, - пояснил аким. - Сейчас проводится процедура государственных закупок, к концу мая должны прийти препараты и все мероприятия будут проведены.

Прозвучали вопросы о благоустройстве села и ремонте дорог. Аким заверил, что благоустройство будут продолжать, а ремонт дорог - на особом контроле.

- У нас на улице Механизаторов, когда весна, осень, много сельхозтехники ездит, - рассказала индивидуальный предприниматель Светлана ДЕДЮШКО. - Там пыль - форточки не откроешь. Дети бегают, улица узкая. Нужно знаки поставить какие-то.

Теменов поручил акиму Первомайского сельского округа Василию Сосенко проработать этот вопрос с отделом полиции и отметил, что на этой улице однозначно необходимо ограничение скорости, а возможно - и запрет проезда.


В том же указании о новом формате общения Токаев поручал акимам активно работать в социальных сетях. В исследовании, которое на этой неделе провела "НГ", акимат Мендыкаринского района оказался единственным, чьи аккаунты нам найти не удалось. О причине такой пассивности наш корреспондент спросил напрямую у Ерлана Теменова. В ответ нам показали страницу акимата в Facebook и заверили, что акимат ее активно ведет.

После этого, уже зная название страницы, мы вновь попыталась ее найти, но не смогли этого сделать ни в Facebook, ни при помощи поисковиков Yandex и Google. Попасть на нее мы смогли, лишь получив от пресс-службы акимата Костанайской области прямую ссылку на страницу Мендыкара Аппарат Акима.


Страница оказалась приватной и видимой только для тех, кого одобрит администратор. А учитывая, что ее невозможно найти в поисковиках, скорее всего, она имеет настройки конфиденциальности, запрещающие ее индексацию. Так что доступность и полезность этого аккаунта для населения вызывает большие сомнения.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.05.19 17:05 Пенсионер установил памятник военной медсестре в Костанае
04.05.19 16:27 Дания Еспаева стала четвертым кандидатом в президенты
04.05.19 16:15 Села батарейка в "Нур-Отане" - доступность зданий для инвалидов проверили в Костанае
04.05.19 15:25 Детскую областную консультативно-диагностическую поликлинику открыли в Костанае
04.05.19 13:47 Мы не поддерживаем такие подходы - Ашимбаев о "нурботах"
04.05.19 11:46 Верховный муфтий Казахстана перед Рамазаном напомнил, что нужно быть полезным стране
04.05.19 11:25 ЦИК зарегистрировал третьего кандидата в президенты
04.05.19 11:10 ЖССБК ввёл единые размеры ставки и первоначального взноса по ипотеке для военнослужащих
04.05.19 10:41 Кто платил за билборды с Токаевым, рассказали в акимате Актау
04.05.19 09:41 Как в Костанае отпразднуют День Победы, рассказали в городском акимате

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 108
Пользователей: 2
Всего: 110

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх