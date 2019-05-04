Новый формат общения жителей с акимами начали с Мендыкаринского района в Костанайской области

Аким Мендыкаринского района Ерлан ТЕМЕНОВ в пятницу, 3 мая, провел прием в акимате села Первомайское. На прием записались 6 местных жителей.

Таким образом в районе выполняют поручение президента Токаева о новом формате взаимодействия с населением, который обеспечит "максимальный охват, открытость и оперативность реагирования". Приемы граждан в поселках и селах будут проводить и другие акимы районов Костанайской области.

Преподаватель физкультуры Первомайской средней школы Дмитрий КОНДРАТЬЕВ задал Ерлану теменову вопрос о строительстве спортивных площадок и поинтересовался о планах по освещению села.

- По поводу спортивных площадок за счет бюджета - у нас пока ничего нет, - отметил аким. - Недавно я встречался с предпринимателями, одна из животрепещущих проблем - это спортзалы. У нас были планы построить летнюю спортивную площадку в Первомайском, предприниматели сами изъявили желание. Там у нас прошли ремонтные работы, сейчас естественная укладка грунта пройдет, в июле - начале августа мы с вами еще встретимся и с предпринимателями обговорим этот вопрос.

Отвечая на вопрос об освещении улиц, аким пообещал добавить в этом году не менее 10 фонарей.

Жителей интересовал вопрос водоснабжения - к водопроводу не подключена открытая в 2014 году семейно-врачебная амбулатория (СВА), а также другие здания.

- Я проживаю по Молодежной улице, дом 2, у нас вода в доме есть только в летний период, к нам проведен так называемый летник, - рассказал Андрей ШЕПЕЛЬ. - Планируется ли подключение к водопроводу нашего дома?

Теменов ответил, что в ходе реконструкции водопровода вода в СВА появится, там также постараются сделать центральное теплоснабжение. Входит в план по реконструкции водопровода и дом № 2 по улице Молодежной. Работы должны завершить до 1 октября 2019 года.

Врач СВА Александра ФИЛИПОВА спросила, почему прекратили отлов бродячих собак и планируют ли решать эту проблему в дальнейшем.





- В январе, феврале и марте мы использовали те препараты, которые остались у нас еще с прошлого года, - пояснил аким. - Сейчас проводится процедура государственных закупок, к концу мая должны прийти препараты и все мероприятия будут проведены.

Прозвучали вопросы о благоустройстве села и ремонте дорог. Аким заверил, что благоустройство будут продолжать, а ремонт дорог - на особом контроле.

- У нас на улице Механизаторов, когда весна, осень, много сельхозтехники ездит, - рассказала индивидуальный предприниматель Светлана ДЕДЮШКО. - Там пыль - форточки не откроешь. Дети бегают, улица узкая. Нужно знаки поставить какие-то.

Теменов поручил акиму Первомайского сельского округа Василию Сосенко проработать этот вопрос с отделом полиции и отметил, что на этой улице однозначно необходимо ограничение скорости, а возможно - и запрет проезда.





В том же указании о новом формате общения Токаев поручал акимам активно работать в социальных сетях. В исследовании, которое на этой неделе провела "НГ", акимат Мендыкаринского района оказался единственным, чьи аккаунты нам найти не удалось. О причине такой пассивности наш корреспондент спросил напрямую у Ерлана Теменова. В ответ нам показали страницу акимата в Facebook и заверили, что акимат ее активно ведет.

После этого, уже зная название страницы, мы вновь попыталась ее найти, но не смогли этого сделать ни в Facebook, ни при помощи поисковиков Yandex и Google. Попасть на нее мы смогли, лишь получив от пресс-службы акимата Костанайской области прямую ссылку на страницу Мендыкара Аппарат Акима.





Страница оказалась приватной и видимой только для тех, кого одобрит администратор. А учитывая, что ее невозможно найти в поисковиках, скорее всего, она имеет настройки конфиденциальности, запрещающие ее индексацию. Так что доступность и полезность этого аккаунта для населения вызывает большие сомнения.



