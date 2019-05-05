Николай ВОРОНИН: Первые отличия

Сразу после вступления в должность президент Токаев сделал заявление, которое лично меня расстроило. Он объявил, что неукоснительно будет придерживаться политики Назарбаева. А это, по моему мнению, означает продолжение безрезультатных реформ и программ.

Такие программы довели до того, что во многих разрушающихся селах жители только из календаря узнают, что живут в 21-м веке. При первом президенте чиновники делали карьеру через протекции, деньги, поклоны, пронырство, наушничество и тому подобные качества.

Не разделяю и восхищения внешней политикой Назарбаева. Известность и авторитет Казахстана держится на огромных запасах полезных ископаемых, которые разрабатывают те же иностранцы. А вот, например, при голосовании в Совбезе ООН по российской резолюции по Сирии были страны четко выразившие свою позицию - "за" или "против". Но такие страны, как Экваториальная Гвинея, Эфиопия и... Казахстан, воздержались.

Как-то премьер-министр России Виктор Черномырдин сказал: "Мы продолжаем то, что уже много наделали". Не хочется, чтобы такое повторилось и у нас.

Радует одно. По всем признакам, у Токаева не развита такая черта характера как тщеславие. Он запретил акимам всех уровней ставить билборды с его изображением, тогда как мимо портретов Назарбаева некуда бросить даже взгляд. Он высказался за прекращение практики награждения чиновников всех и подряд. При первом президенте власть действовала посредством раздачи орденов, выгодных мест и других хороших вещей тем, кто лебезил перед нею. Помните филатовскую "Сказку про Федота-стрельца": "У меня наград не счесть: весь обвешанный, как елка, на спине - и то их шесть". Один в один про наших министров и акимов. У нас награждают за лояльность, потому награды обесценились.

Кроме того, новый президент поручил сократить траты на имиджевые мероприятия и направить эти средства на решение нужд простых людей. Как заявил член общественного совета столицы Казахстана Жанат Нургалиев, в 2018 году только в Астане на праздники, конференции, форумы и другие мероприятия потратили 11 млрд тенге.

Хочется надеяться, что после всенародного избрания президентом Токаева (а в этом никто не сомневается) он проявит жесткость в проведении именно своей политики.

Сейчас сложилась ситуация, когда у нас как бы двоевластие. Назарбаев имеет свою канцелярию, пресс-службу, охрану, ездит на международные форумы. В середине апреля 2019 года пресс-служба первого президента РК сообщила, что председатель партии "Нур-Отан" Назарбаев посетил центральный аппарат партии, где ознакомился с текущей деятельностью политической организации и провел совещание с участием руководителей структурных подразделений. Резануло слух слово "ознакомился". Это что за руководитель, который знакомится с текущей деятельностью организации наездами? Значит, такое же положение и со всеми его пожизненными должностями?

Новый президент отметил наличие у нас дефицита справедливости. Пожелаем ему восстановить эту справедливость.