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"Это безумие": Эмилия Кларк рассказала о финале "Игры престолов"

5 мая 2019, 20:34 |  Культура

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, чего стоит ждать от финальных эпизодов. Как заявила исполнительница роли Дейенерис Таргариен на шоу Джимми Киммела, пятая серия последнего сезона должна поразить фанатов больше, чем третья серия, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Buzzfeed.

"Последние три серии - это безумие, особенно пятая. Четвертая, пятая, шестая - они все безумны, но эта - просто ааааах", - заявила Кларк.

Актриса также пообещала огромный взрыв и порекомендовала поклонникам найти для просмотра самый большой телеэкран.

Ранее многие фанаты "Игры престолов" остались разочарованы слишком темной картинкой в третьей серии, в которой происходила самая крупная битва финального сезона. Сами же создатели рассказали, что сделать серию темной было такой задумкой.

Сериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
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"Это безумие": Эмилия Кларк рассказала о финале "Игры престолов"
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Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 05.05.19 - 22:23
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