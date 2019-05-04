Кто платил за билборды с Токаевым, рассказали в акимате Актау

В акимате Актау заявили, что билборды с изображением Президента Касым-Жомарта Токаева устанавливала частная рекламная компания за свой счет. Об этом сообщили в акимате в ответ на официальный запрос Lada.kz.

Фото Lada.kz

В городском отделе внутренней политики сообщили, что на проведение работ по разработке эскизов, печати баннеров и их монтажу средства из местного и республиканского бюджетов не затрачивались.

"Указанные в вашем запросе виды работ производились частной рекламной компанией за счет собственных средств. Считаем уместным уведомить вас, что акимат не располагает информацией о затраченных средствах на билборды с изображением Президента Касым-Жомарта Токаева", - сообщили в отделе внутренней политики.

В апреле в ходе встречи с общественностью Мангистауской области Токаев высказался о билбордах со своим изображением, сообщает Tengrinews.kz.

"Это совершенно неуместно, я не нуждаюсь в такого рода пропаганде. К чему такая административная ретивость", - заявил Президент, а также указал акимам всех регионов посвящать билборды "демонстрации реальных успехов нашего государства во главе с Елбасы".