ЖССБК ввёл единые размеры ставки и первоначального взноса по ипотеке для военнослужащих
С начала мая для получателей жилищных выплат кредиты выдаются под 8% годовых при минимальном первоначальном взносе 15% от суммы займа, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото amazonaws.com
Жилстройсбербанк запустил обновлённую жилищную программу для военнослужащих, сообщает пресс-служба банка.
Теперь военнослужащим и сотрудникам специальных государственных органов для покупки жилья через ЖССБ не нужно участвовать в конкурсе и ждать его результатов. Жилстройсбербанк оптимизировал условия "военного продукта" и с начала мая для получателей жилищных выплат кредиты выдаются по единым условиям: по ставке 8% годовых при наличии минимального первоначального взноса в размере 15% от суммы займа (раньше ставка вознаграждения варьировалась от 6 до 8% годовых, первоначальный взнос – от 5 до 20%).
Ограничений по выбору жилья нет. Кредит можно использовать для покупки готовой квартиры на первичном рынке, можно участвовать в долевом строительстве или выбрать жилплощадь на вторичном рынке. При покупке жилья в сумму займа можно включить расходы на его ремонт.
Участвовать в обновлённой жилищной программе смогут даже те военнослужащие, которые уже имеют в собственности квартиру, но своими ведомствами они признаны нуждающимися в жилье.
"Первым кредит на 16 млн тенге по новым условиям одобрен военнослужащему из Талдыкоргана. Теперь с семьей и тремя детьми он сможет переехать от родителей в просторную четырёхкомнатную квартиру в новом доме. Всего в этом году, по нашим прогнозам, новоселье смогут отметить 4 000 военнослужащих, для их кредитования банком выделено 59 млрд тенге", – рассказала председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова.
Сумма кредита по "военному продукту" рассчитывается с учётом размера жилищных выплат, которые зависят от региона и состава семьи. То есть, чем больше семья, тем больше жильё. Поэтому молодым военнослужащим, которые ещё не создали семью, и семьям, планирующим пополнение, с покупкой квартиры рекомендуют не торопиться.
"На этом этапе им выгоднее копить жилищные выплаты на счёте в ЖССБК, и в дальнейшем получить заём уже по классической схеме системы жилищных строительных сбережений – по ставке от 3,5 до 5% годовых", – отметили в банке.
В 2018 году у военнослужащих поменялся механизм использования жилищных выплат. У них появилась возможность направлять их не только на оплату аренды чужого жилья, но и купить свою квартиру. ЖССБ выделил средства и разработал для военнослужащих отдельную жилищную программу, рассчитанную до 2025 года. С сентября 2018 года "военным продуктом" успели воспользоваться 2 500 человек.
Ещё 70 тысяч военнослужащих открыли счета вЖилстройсбербанке и делают накопления за счёт своих жилищных выплат. При этом все специальные вклады в ЖССБ имеют особый статус и гарантию неприкосновенности.
Те военнослужащие, которые в 2018 году подали заявки на участие в программе через портал Askeri.baspana.kz и вошли в пул участников, могут подать заявку по прежним условиям до 30 сентября 2019 года.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 208
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
Ваш земляк: ! Ему же сказали (по телевизору, по радио, в газете напечатали, в Инете могли выложить), что Власть только и делает, что думает о народе и его нуждах Тебе так же сказали, что...
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
JereK: Вообще, нормальная такая карьера у большенства наших "элитных". Был в колхозе пастухом, теперь министр образования.. Министры - это не элита. Элита - это серые кардиналы с...
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
Victor Yang: Власть ВЕЗДЕ держится на спецслужбах и элите. Поржал. :lol: Это ты про наших вчерашних пастухов что-ли так выразился? "Элита", блин :lol: Вообще, нормальная такая...
Садыбеку Тугелу вручили удостоверение кандидата в президенты
видио есть лазейка в законе на повышенную пенсию при наличии опции кандидата в президенты.. но это не точно. Интересно было бы узнать действительно ЗАЧЕМ..
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
Victor Yang: И ты думаешь, что этим будет заниматься президент? Нет конечно,ведь есть задачи поважнее,первым делом дорвавшись до власти нужно обеспечить себя и всю родню до седьмого колена, тут...