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JereK
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ЖССБК ввёл единые размеры ставки и первоначального взноса по ипотеке для военнослужащих

4 мая 2019, 11:10 |  Государство

С начала мая для получателей жилищных выплат кредиты выдаются под 8% годовых при минимальном первоначальном взносе 15% от суммы займа, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото amazonaws.com

Жилстройсбербанк запустил обновлённую жилищную программу для военнослужащих, сообщает пресс-служба банка.

Теперь военнослужащим и сотрудникам специальных государственных органов для покупки жилья через ЖССБ не нужно участвовать в конкурсе и ждать его результатов. Жилстройсбербанк оптимизировал условия "военного продукта" и с начала мая для получателей жилищных выплат кредиты выдаются по единым условиям: по ставке 8% годовых при наличии минимального первоначального взноса в размере 15% от суммы займа (раньше ставка вознаграждения варьировалась от 6 до 8% годовых, первоначальный взнос – от 5 до 20%).

Ограничений по выбору жилья нет. Кредит можно использовать для покупки готовой квартиры на первичном рынке, можно участвовать в долевом строительстве или выбрать жилплощадь на вторичном рынке. При покупке жилья в сумму займа можно включить расходы на его ремонт.

Участвовать в обновлённой жилищной программе смогут даже те военнослужащие, которые уже имеют в собственности квартиру, но своими ведомствами они признаны нуждающимися в жилье.

"Первым кредит на 16 млн тенге по новым условиям одобрен военнослужащему из Талдыкоргана. Теперь с семьей и тремя детьми он сможет переехать от родителей в просторную четырёхкомнатную квартиру в новом доме. Всего в этом году, по нашим прогнозам, новоселье смогут отметить 4 000 военнослужащих, для их кредитования банком выделено 59 млрд тенге", – рассказала председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова.

Сумма кредита по "военному продукту" рассчитывается с учётом размера жилищных выплат, которые зависят от региона и состава семьи. То есть, чем больше семья, тем больше жильё. Поэтому молодым военнослужащим, которые ещё не создали семью, и семьям, планирующим пополнение, с покупкой квартиры рекомендуют не торопиться.

"На этом этапе им выгоднее копить жилищные выплаты на счёте в ЖССБК, и в дальнейшем получить заём уже по классической схеме системы жилищных строительных сбережений – по ставке от 3,5 до 5% годовых", – отметили в банке.

В 2018 году у военнослужащих поменялся механизм использования жилищных выплат. У них появилась возможность направлять их не только на оплату аренды чужого жилья, но и купить свою квартиру. ЖССБ выделил средства и разработал для военнослужащих отдельную жилищную программу, рассчитанную до 2025 года. С сентября 2018 года "военным продуктом" успели воспользоваться 2 500 человек.

Ещё 70 тысяч военнослужащих открыли счета вЖилстройсбербанке и делают накопления за счёт своих жилищных выплат. При этом все специальные вклады в ЖССБ имеют особый статус и гарантию неприкосновенности.

Те военнослужащие, которые в 2018 году подали заявки на участие в программе через портал Askeri.baspana.kz и вошли в пул участников, могут подать заявку по прежним условиям до 30 сентября 2019 года.
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