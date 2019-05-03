Казахстанцев предложили арестовывать за езду без прав

Генеральная прокуратура предлагает ужесточить наказание за управление транспортом без водительского удостоверения, передает Tengrinews.kz.

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В надзорном органе после депутатского запроса проанализировали правоприменительную практику, когда лишенных прав водителей привлекают к ответственности. Согласно Кодексу об административных правонарушениях к таким водителям применяют часть 3 статьи 612 "Управление автотранспортом после лишения прав". А если он находился в состоянии опьянения - статью 346 Уголовного кодекса. В Генпрокуратуре сделали выводы, что количество таких правонарушений растет, потому что при повторной езде без прав грозит штраф всего лишь в размере 10 МРП - 25 250 тенге.

"В этой связи в целях профилактики целесообразно ужесточить санкцию данной статьи, предусмотрев альтернативное взыскание в виде ареста", - резюмировали в Генпрокуратуре.

Сейчас прокуратурой проводится проверка в области безопасности дорожного движения. По ее результатам будет выработан комплекс мер (в том числе по внесению изменений и дополнений в КоАП) по улучшению ситуации на дорогах страны.