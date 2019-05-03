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elektron
Казахстанцев предложили арестовывать за езду без прав
Как то заголовок с содержание не вяжется. Без прав при себе, не имеющие их вообще и лишённые различные понятия. Как в анекдоте : На этот раз Штирлиц не уйдёт, решил Борман и перекрыл все выходы. _...
03.05.19 20:31
maxsaf
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Процесс разложения такого объёма пластика займёт 500 лет. Сразу вспомнилась загадка про жарку котлет :lol: Кстати, вам не кажется странным, что хваленые черепица или брусчатка с добавлением...
03.05.19 20:26
Ваш земляк
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03.05.19 19:26
pandit
Экологов беспокоит, что старые кассовые аппараты окажутся на свалке. В КГД заявили: Их можно модернизировать
Экологи, которые заботятся о чистоте свалок? А добро им пожаловать в с.Октябрьское (Казахстанец), где закрыта свалка! Мусор теперь надо возить в Затобольск, по новому закону, по которому в радиусе 50...
03.05.19 19:06
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Казахстанцев предложили арестовывать за езду без прав

3 мая 2019, 17:19 |  Государство

Генеральная прокуратура предлагает ужесточить наказание за управление транспортом без водительского удостоверения, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

В надзорном органе после депутатского запроса проанализировали правоприменительную практику, когда лишенных прав водителей привлекают к ответственности. Согласно Кодексу об административных правонарушениях к таким водителям применяют часть 3 статьи 612 "Управление автотранспортом после лишения прав". А если он находился в состоянии опьянения - статью 346 Уголовного кодекса. В Генпрокуратуре сделали выводы, что количество таких правонарушений растет, потому что при повторной езде без прав грозит штраф всего лишь в размере 10 МРП - 25 250 тенге.

"В этой связи в целях профилактики целесообразно ужесточить санкцию данной статьи, предусмотрев альтернативное взыскание в виде ареста", - резюмировали в Генпрокуратуре.

Сейчас прокуратурой проводится проверка в области безопасности дорожного движения. По ее результатам будет выработан комплекс мер (в том числе по внесению изменений и дополнений в КоАП) по улучшению ситуации на дорогах страны.
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§ Серый волк
Re: Казахстанцев предложили арестовывать за езду без прав
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10077
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.05.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В хенеральной ПРОкуратуре наверное не знают, что в дикарямбиях опасны не без прав, а всякие блатные, чинуши и никого не пропускающие царьки полисяики, регулярно давящие людей. :-)
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§ elektron
Re: Казахстанцев предложили арестовывать за езду без прав
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2898
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.05.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то заголовок с содержание не вяжется. Без прав при себе, не имеющие их вообще и лишённые различные понятия. Как в анекдоте :
На этот раз Штирлиц не уйдёт, решил Борман и перекрыл все выходы.
_ дурак, подумал Штирлиц и ушёл через вход
:lol: :lol:
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