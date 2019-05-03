Бекетаев объяснил, почему нельзя менять ИИН казахстанцам
Министр юстиции Марат Бекетаев ответил на запрос мажилисменов, которые подняли проблему ошибок в индивидуальных идентификационных номерах казахстанцев, передает Tengrinews.kz.
Фотоколлаж Tengrinews.kz
Депутаты привели несколько примеров людей, которые пытаются доказать свой возраст и даже пол. У многих нет законной возможности получать пенсию, пособия по инвалидности, алименты. Также люди не могут выехать за рубеж из-за штрафа, который они не могут уплатить. В связи с этим они попросили принять закон, который даст право на коррекцию ИИН по заявлению физического лица.
Однако министр Марат Бекетаев пояснил, что ИИН формируется автоматически и не подлежит изменению. Также, как отмечают в Минюсте, символы ИИН не должны соответствовать дате рождения, соответственно, их несовпадение с датой рождения не является ошибкой. Непонимание у казахстанцев возникло потому, что до 2013 года ИИН действительно должен был содержать данные о дате рождения и поле.
"В случае допуска корректировки в символах ИИН будут утрачены сохраненные сведения, относящиеся к определенному физическому или юридическому лицу (филиалу и представительству) в Национальных реестрах идентификационных номеров, информационных системах государственных органов, органов Международного финансового центра "Астана" и иных государственных учреждений. Как следствие, это может повлечь необходимость замены документов, удостоверяющих личность, и паспортов, правоустанавливающих документов на движимое и недвижимое имущество и так далее", - сообщил Бекетаев. Поэтому в Минюсте отказали в обращении депутатам.
Но при этом отмечается, что в рамках введения всеобщего декларирования и обязательного медицинского страхования МВД и Минфин проводят работу по аннулированию и исключению дублирующих ранее сформированных ИИН. Для этого в декабре 2018 года в информационных системах КГД МФ и КМС МВД разработан функционал по контролю присвоенных ИИН в целях исключения повторного присвоения ИИН. Со своей стороны Министерство юстиции оказывает содействие уполномоченным органам (по их запросам) путем предоставления сведений (выгрузок) из ГБД ФЛ по дублирующим ИИН.
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