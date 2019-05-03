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maxsaf
Экологов беспокоит, что старые кассовые аппараты окажутся на свалке. В КГД заявили: Их можно модернизировать
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03.05.19 19:26
pandit
Экологов беспокоит, что старые кассовые аппараты окажутся на свалке. В КГД заявили: Их можно модернизировать
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Экологов беспокоит, что старые кассовые аппараты окажутся на свалке. В КГД заявили: Их можно модернизировать

3 мая 2019, 15:13 |  Государство
В Казахстане зарегистрировано 255 тысяч кассовых машин без функции передачи данных. Их них больше 180 тысяч можно модифицировать для дальнейшего использования, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото laishevskyi.ru

70% старых кассовых аппаратов можно не выбрасывать, а усовершенсвовать для передачи данных онлайн, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов.

В Нур-Султане прошла пресс-конференция, на которой президент Международной академии экологии Мусагали Дуамбеков рассказал, какой экологический ущерб может быть нанесён, если старые кассовые аппараты окажутся на свалках.

"Кассовый аппарат на 90% состоит из пластика. 400 000 кассовых аппаратов могут оказаться на свалках наших городов, вес каждого из них – два килограмма. Процесс разложения такого объёма пластика займёт 500 лет. Если сложить в длину все кассовые аппараты, то получится 100 километров пластика", – констатировал Мусагали Дуамбеков.

В Комитете госдоходов пояснили, что далеко не все старые кассовые аппараты подлежат утилизации. Предприниматели могут либо приобрести новые кассовые аппараты с функцией передачи данных онлайн, либо модифицировать старые устройства.

По данным комитета, на 1 мая 2019 года зарегистрировано 255 191 контрольно-кассовая машина без функции передачи данных.

  • Из них 181 566 или 71,1% пользователи могут модифицировать, обновив программное обеспечение для онлайн-ККМ.
  • 31 515 аппаратов или 12,4% являются программным обеспечением (аппаратно-программный комплекс).
  • 12 000 или 4,7% не подлежат замене на онлайн-ККМ, так как используются в местах, где нет сетей телекоммуникации.
  • 32 110 или 12,6% могут либо утилизировать, либо использовать в местах, где нет сетей телекоммуникации.

Для стимулирования предпринимателей к переходу онлайн-ККМ предусмотрены льготы в виде уменьшения налога на 60 000 тенге. Это распространяется и на аппараты, модифицированные под онлайн-ККМ и поставленные на учёт в 2019 году, отметили в КГД.
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Комментарии к новости
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§ Маркс
Re: Экологов беспокоит, что старые кассовые аппараты окажутся на...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 406
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 03.05.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
400 000 кассовых аппаратов могут оказаться на свалках наших городов, вес каждого из них – два килограмма. Процесс разложения такого объёма пластика займёт 500 лет.

А сколько бесполезных счетчиков оказывается на свалке? Надо не об этом беспокоиться, а о том, сколько бабла государство отваливает на сторону для закупки всего этого ненужного мусора, создавая тем самым рабочие места за рубежом.

Законодатели уже не успевают придумывать способы, чем еще защитить этих живучих предпринимателей, каким новым побором или прибором их осчастливить, чтобы уже выжать бедолаг досуха и успокоиться.
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§ Добринцофф
Re: Экологов беспокоит, что старые кассовые аппараты окажутся на...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6477
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.05.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для стимулирования предпринимателей к переходу онлайн-ККМ предусмотрены льготы в виде уменьшения налога на 60 000 тенге. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34647

Как это всё оформить?Кто нибудь уже отнимал?
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§ pandit
Экологов беспокоит, что старые кассовые аппараты окажутся на свалке. В КГД заявили: Их можно модернизировать
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 344
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 03.05.19 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экологи, которые заботятся о чистоте свалок? А добро им пожаловать в с.Октябрьское (Казахстанец), где закрыта свалка! Мусор теперь надо возить в Затобольск, по новому закону, по которому в радиусе 50 км делается одна свалка. Мы держим наш мусор на территориях своих участков, септики не откачиваются, а некоторые втихую вывозят по ночам мусор в сад и леса. Может есть смысл опуститься с небес на землю???
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§ maxsaf
Re: Экологов беспокоит, что старые кассовые аппараты окажутся на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1851
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.05.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Процесс разложения такого объёма пластика займёт 500 лет.

Сразу вспомнилась загадка про жарку котлет :lol:
Кстати, вам не кажется странным, что хваленые черепица или брусчатка с добавлением пластика приходят в негодность в 100 раз быстрее, именно из-за разложения пластика от ультрафиолета.
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