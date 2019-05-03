В Казахстане зарегистрировано 255 тысяч кассовых машин без функции передачи данных. Их них больше 180 тысяч можно модифицировать для дальнейшего использования, передает Informburo.kz

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70% старых кассовых аппаратов можно не выбрасывать, а усовершенсвовать для передачи данных онлайн, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов.

В Нур-Султане прошла пресс-конференция, на которой президент Международной академии экологии Мусагали Дуамбеков рассказал, какой экологический ущерб может быть нанесён, если старые кассовые аппараты окажутся на свалках.

"Кассовый аппарат на 90% состоит из пластика. 400 000 кассовых аппаратов могут оказаться на свалках наших городов, вес каждого из них – два килограмма. Процесс разложения такого объёма пластика займёт 500 лет. Если сложить в длину все кассовые аппараты, то получится 100 километров пластика", – констатировал Мусагали Дуамбеков.

В Комитете госдоходов пояснили, что далеко не все старые кассовые аппараты подлежат утилизации. Предприниматели могут либо приобрести новые кассовые аппараты с функцией передачи данных онлайн, либо модифицировать старые устройства.

По данным комитета, на 1 мая 2019 года зарегистрировано 255 191 контрольно-кассовая машина без функции передачи данных.

Из них 181 566 или 71,1% пользователи могут модифицировать, обновив программное обеспечение для онлайн-ККМ.

31 515 аппаратов или 12,4% являются программным обеспечением (аппаратно-программный комплекс).

12 000 или 4,7% не подлежат замене на онлайн-ККМ, так как используются в местах, где нет сетей телекоммуникации.

32 110 или 12,6% могут либо утилизировать, либо использовать в местах, где нет сетей телекоммуникации.

Для стимулирования предпринимателей к переходу онлайн-ККМ предусмотрены льготы в виде уменьшения налога на 60 000 тенге. Это распространяется и на аппараты, модифицированные под онлайн-ККМ и поставленные на учёт в 2019 году, отметили в КГД.