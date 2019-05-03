Экологов беспокоит, что старые кассовые аппараты окажутся на свалке. В КГД заявили: Их можно модернизировать
Иллюстративное фото laishevskyi.ru
70% старых кассовых аппаратов можно не выбрасывать, а усовершенсвовать для передачи данных онлайн, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов.
В Нур-Султане прошла пресс-конференция, на которой президент Международной академии экологии Мусагали Дуамбеков рассказал, какой экологический ущерб может быть нанесён, если старые кассовые аппараты окажутся на свалках.
"Кассовый аппарат на 90% состоит из пластика. 400 000 кассовых аппаратов могут оказаться на свалках наших городов, вес каждого из них – два килограмма. Процесс разложения такого объёма пластика займёт 500 лет. Если сложить в длину все кассовые аппараты, то получится 100 километров пластика", – констатировал Мусагали Дуамбеков.
В Комитете госдоходов пояснили, что далеко не все старые кассовые аппараты подлежат утилизации. Предприниматели могут либо приобрести новые кассовые аппараты с функцией передачи данных онлайн, либо модифицировать старые устройства.
По данным комитета, на 1 мая 2019 года зарегистрировано 255 191 контрольно-кассовая машина без функции передачи данных.
- Из них 181 566 или 71,1% пользователи могут модифицировать, обновив программное обеспечение для онлайн-ККМ.
- 31 515 аппаратов или 12,4% являются программным обеспечением (аппаратно-программный комплекс).
- 12 000 или 4,7% не подлежат замене на онлайн-ККМ, так как используются в местах, где нет сетей телекоммуникации.
- 32 110 или 12,6% могут либо утилизировать, либо использовать в местах, где нет сетей телекоммуникации.
Для стимулирования предпринимателей к переходу онлайн-ККМ предусмотрены льготы в виде уменьшения налога на 60 000 тенге. Это распространяется и на аппараты, модифицированные под онлайн-ККМ и поставленные на учёт в 2019 году, отметили в КГД.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
Пользователей: 0
Всего: 253
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Казахстанцев предложили арестовывать за езду без прав
Как то заголовок с содержание не вяжется. Без прав при себе, не имеющие их вообще и лишённые различные понятия. Как в анекдоте : На этот раз Штирлиц не уйдёт, решил Борман и перекрыл все выходы. _...
Экологов беспокоит, что старые кассовые аппараты окажутся на свалке. В КГД заявили: Их можно модернизировать
Процесс разложения такого объёма пластика займёт 500 лет. Сразу вспомнилась загадка про жарку котлет :lol: Кстати, вам не кажется странным, что хваленые черепица или брусчатка с добавлением...
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
Victor Yang: Ты где это увидел? Да и где "своё суждение" было? Во всех комментариях. "Как бы чего не вышло!" Всё-таки творчество Салтыкова-Щедрина бессмертно благодаря таким...
Экологов беспокоит, что старые кассовые аппараты окажутся на свалке. В КГД заявили: Их можно модернизировать
Экологи, которые заботятся о чистоте свалок? А добро им пожаловать в с.Октябрьское (Казахстанец), где закрыта свалка! Мусор теперь надо возить в Затобольск, по новому закону, по которому в радиусе 50...
Учителя трудятся не меньше - Токаев о начальниках с орденами
таноми52 - А что , красиво же будет - Герой труда Казахстана Машкевич , Утемуратов ,Кулибаев !!