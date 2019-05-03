На уличных указателях в Костанае «забыли» русский язык: в акимате ответили журналистам
Управление по развитию языков Костанайской области ответило на переводную статью 365info.kz «Перевод названий улиц в Костанае возмутил общественность».
Фото Abai.kz
Оригинальная версия материала размещена на портале Abai.kz. Автор обратил внимание, что на новых уличных указателях в областном центре названия улиц оформлены на казахском (кириллицей) и английском языках.
Между тем, по закону наружная визуальная информация должна оформляться в первую очередь на государственном и русском языках. Не говоря уже о том, что республика поэтапно переходит на новый казахский алфавит на основе латинской графики.
«Новые аншлаги [так официально называются уличные указатели — 365info.kz] в областном центре с QR-кодами начали изготавливаться и вывешиваться на основании письма с регламентом Министерства информации и коммуникаций РК от 3 апреля 2018 года, — сказано в ответе управления по развитию языков. —
Письмо напрямую направлено в акиматы областей. К регламенту приложены образцы, где название улицы изложено на государственном и английском языках. Снизу названия улиц прописаны как «көшесі, street» без русского варианта.
В связи с возмущением по данному вопросу отдельных СМИ и жителей ГУ «Управление по развитию языков акимата Костанайской области» направило письма в Министерство культуры и спорта и Министерство информации и коммуникации РК по устранению нарушений. Однако ни одно из вышеуказанных министерств ответа не прислали.
Дополнительно уведомляем, что в соответствии с изменениями в закон «О языках в Республике Казахстан» с 2018 года ГУ «Управление по развитию языков акимата Костанайской области» не является уполномоченным органом, осуществляющим контроль за соблюдением законодательства о языках».
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