Ашимбаев высказался о первомайских митингах в Казахстане

Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Маулен Ашимбаев высказал свое мнение о митингах, которые прошли по всей стране 1 мая, передает NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев / Фото: abctv.kz

«Во-первых, в соответствии с конституцией и законодательством Казахстана, все граждане нашей страны имеют право на выражение своей позиции, на отстаивание своих политических убеждений, на право собираться и выражать какое-то мнение.

Все права гарантированы Конституцией нашей страны и соответствующими законами. Поэтому у всех граждан нашего государства, без исключения, есть право открыто выражать свою политическую позицию», - сказал он.

В то же время он указал на то, что есть требование закона о том, что любые политические мероприятия, общественно-политические акции должны осуществляться в порядке, который предусмотрен в соответствующем законе нашей страны.

«Поэтому ситуация в Алматы была связана с тем, что эта акция была не осуществлена в соответствии с законами нашей страны. Закон для всех един, все мы должны следовать законам Казахстана.

Это касается руководителей государственных органов, это касается руководителей правительства, это касается руководителей национальных компаний, это касается акимов, это касается граждан страны. Все равны перед законом. Это позиция нашей партии.

Мы эту повестку продвигаем, чтобы все были равны перед законом. Соответственно, все граждане страны должны выполнять требования соответствующего законодательства.

В частности, в этой ситуации по организации таких общественно-политических мероприятий. Поэтому данный вопрос был рассмотрен в суде, суд принял соответствующее решение, и в этой ситуации, я считаю для себя не совсем корректным комментировать решение суда», - сказал он.

Такой же позиции он придерживается относительно митингов в других городах страны.

«Что касается митингов в Нур-Султане, Алматы и некоторых других городах, ситуация аналогичная. Люди, наши граждане, имеют право высказываться, имеют право собираться. Но это все должно быть строго в соответствии с законами страны.

Если этого не будет, если мы не будем следовать законам, если мы не будем следовать правилам, которые установлены, то это будет иметь достаточно негативные последствия для всего общества», - резюмировал Ашимбаев.