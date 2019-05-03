Форум
drakon
Ашимбаев высказался о первомайских митингах в Казахстане
А если эти же люди, скандировали- Это наш - президент, Дарига - наш -Спикер, Все дружно пойдём - на Выборы. Думаю,что это было бы ЗАКОННО... 8-) :-o
03.05.19 14:40
Маркс
Имитировавшая уборку улиц фирма не получит денег за свою "работу" в Рудном
drakon: Так уже - спилили Всё. Куда ещё... Ну пусть тогда пеньки корчуют.
03.05.19 14:30
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Вот тоже, пыль лежит,на парковке. d.radikal.ru Аж через дорогу - задуваее. Никто не - убирает... :lol: :oops:
03.05.19 13:58
Козлов я
Офицерские погоны вручили 44 сержантам дорожно-патрульной службы в Костанае
Из Положения о прохождении службы: 3. Лицам, состоящим на службе или в кадрах органов внутренних дел, присваиваются следующие специальные звания: рядовой состав рядовой полиции; младший...
03.05.19 13:45
Victor Yang
Офицерские погоны вручили 44 сержантам дорожно-патрульной службы в Костанае
В полиции нет понятия "офицер" - есть понятие "начальствующий состав" - младший, средний, старший и высший. [Исправлено: Victor Yang, 03.05.2019 - 14:03]
03.05.19 13:23
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Офицерские погоны вручили 44 сержантам дорожно-патрульной службы в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

3 мая 2019, 13:13 |  Государство

Звание лейтенанта получили 44 сержанта дорожно-патрульной полиции. Церемония вручения офицерских погон прошла сегодня, 3 мая, в департаменте полиции Костанайской области.

 

Фото предоставлено ДП Костанайской области

Ранее дорожно-патрульная полиция не имела офицерского состава. Изменения пришли после того, как правительство Казахстана разработало и внедрило Дорожную карту по модернизацию органов внутренних дел на 2019-2021 годы.

- Увеличатся зарплаты на 65%. Но тогда вы должны понимать, что и требования кратно возрастут, - обратился к стражам порядка начальник департамента полиции Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ. - Всё, что было отрицательное, с сегодняшнего дня оставьте! Мы должны оказывать услуги для казахстанских налогоплательщиков, а не то, чтобы показывать какие-то властные функции. Мы не имеем право пререкаться или вступать с кем-либо в конфликты. Пусть это будут алкоголики, тунеядцы, вы должны быть выше этого! Вы должны уметь постоять за себя и нельзя допускать случаев, когда кто-то пытается применить силу в отношение полицейского. Поздно составлять дело, когда всё уже произошло. Вы должны это предотвратить.

В ближайшее время офицерские погоны получат еще более 50 сотрудников батальона ДПП.

- Я закончил КСТУ по специальности «юристпруденция». На службе уже 7 лет, - рассказал «НГ» старший инспектор службы роты дорожно-патрульной полиции ДП Костанайской области Танат ЛАЙЫК. - Я дал присягу и сейчас тружусь на благо Родины. Сегодня вот приехал на вручение сразу после дежурства на трассе Костанай - Мендыкара. В основном мы обслуживаем трассы за городами областного и республиканского значения. К повседневной работе давно привык.

Завершили церемонию небольшим парадом - по плацу департамента в парадной форме колоннами прошли офицеры.

Фото Георгия ГОВОРОВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
03.05.19 14:49 На уличных указателях в Костанае «забыли» русский язык: в акимате ответили журналистам
03.05.19 14:34 Ашимбаев высказался о первомайских митингах в Казахстане
03.05.19 13:49 Костанайский гроссмейстер Пётр Костенко стал серебряным призером чемпионата РК по шахматам
03.05.19 12:16 В Казахстане выросло число бизнесменов, которым коррупция помогает - опрос
03.05.19 10:55 Учителя трудятся не меньше - Токаев о начальниках с орденами
03.05.19 10:39 Токаева официально допустили к выборам
03.05.19 10:29 Имитировавшая уборку улиц фирма не получит денег за свою "работу" в Рудном
03.05.19 10:01 Ветераны и труженники тыла ВОВ смогут бесплатно проехать по железной дороге до конца 2019 года
03.05.19 09:43 Расследование по факту гибели подростка, выпрыгнувшего из окна 9-го этажа, проводит полиция в Костанае
03.05.19 09:10 У кого отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Victor Yang
Офицерские погоны вручили 44 сержантам дорожно-патрульной службы в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11493
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.05.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В полиции нет понятия "офицер" - есть понятие "начальствующий состав" - младший, средний, старший и высший.

[Исправлено: Victor Yang, 03.05.2019 - 14:03]
Профайл

§ Козлов я
Re: Офицерские погоны вручили 44 сержантам дорожно-патрульной...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.05.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из Положения о прохождении службы:
Цитата:
3. Лицам, состоящим на службе или в кадрах органов внутренних дел, присваиваются следующие специальные звания: рядовой состав
рядовой полиции;
младший начальствующий состав
младший сержант полиции, сержант полиции, старший сержант полиции, старшина полиции; средний начальствующий состав
младший лейтенант полиции, лейтенант полиции, старший лейтенант полиции, капитан полиции; старший начальствующий состав
майор полиции, подполковник полиции, полковник полиции;
высший начальствующий состав генерал-майор полиции, генерал-лейтенант полиции.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 224
Пользователей: 1
Всего: 225

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх