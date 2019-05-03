Офицерские погоны вручили 44 сержантам дорожно-патрульной службы в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Звание лейтенанта получили 44 сержанта дорожно-патрульной полиции. Церемония вручения офицерских погон прошла сегодня, 3 мая, в департаменте полиции Костанайской области.
Фото предоставлено ДП Костанайской области
Ранее дорожно-патрульная полиция не имела офицерского состава. Изменения пришли после того, как правительство Казахстана разработало и внедрило Дорожную карту по модернизацию органов внутренних дел на 2019-2021 годы.
- Увеличатся зарплаты на 65%. Но тогда вы должны понимать, что и требования кратно возрастут, - обратился к стражам порядка начальник департамента полиции Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ. - Всё, что было отрицательное, с сегодняшнего дня оставьте! Мы должны оказывать услуги для казахстанских налогоплательщиков, а не то, чтобы показывать какие-то властные функции. Мы не имеем право пререкаться или вступать с кем-либо в конфликты. Пусть это будут алкоголики, тунеядцы, вы должны быть выше этого! Вы должны уметь постоять за себя и нельзя допускать случаев, когда кто-то пытается применить силу в отношение полицейского. Поздно составлять дело, когда всё уже произошло. Вы должны это предотвратить.
В ближайшее время офицерские погоны получат еще более 50 сотрудников батальона ДПП.
- Я закончил КСТУ по специальности «юристпруденция». На службе уже 7 лет, - рассказал «НГ» старший инспектор службы роты дорожно-патрульной полиции ДП Костанайской области Танат ЛАЙЫК. - Я дал присягу и сейчас тружусь на благо Родины. Сегодня вот приехал на вручение сразу после дежурства на трассе Костанай - Мендыкара. В основном мы обслуживаем трассы за городами областного и республиканского значения. К повседневной работе давно привык.
Завершили церемонию небольшим парадом - по плацу департамента в парадной форме колоннами прошли офицеры.
Фото Георгия ГОВОРОВА
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