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drakon
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А если эти же люди, скандировали- Это наш - президент, Дарига - наш -Спикер, Все дружно пойдём - на Выборы. Думаю,что это было бы ЗАКОННО... 8-) :-o
03.05.19 14:40
Маркс
Имитировавшая уборку улиц фирма не получит денег за свою "работу" в Рудном
drakon: Так уже - спилили Всё. Куда ещё... Ну пусть тогда пеньки корчуют.
03.05.19 14:30
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Вот тоже, пыль лежит,на парковке. d.radikal.ru Аж через дорогу - задуваее. Никто не - убирает... :lol: :oops:
03.05.19 13:58
Козлов я
Офицерские погоны вручили 44 сержантам дорожно-патрульной службы в Костанае
Из Положения о прохождении службы: 3. Лицам, состоящим на службе или в кадрах органов внутренних дел, присваиваются следующие специальные звания: рядовой состав рядовой полиции; младший...
03.05.19 13:45
Victor Yang
Офицерские погоны вручили 44 сержантам дорожно-патрульной службы в Костанае
В полиции нет понятия "офицер" - есть понятие "начальствующий состав" - младший, средний, старший и высший. [Исправлено: Victor Yang, 03.05.2019 - 14:03]
03.05.19 13:23
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Имитировавшая уборку улиц фирма не получит денег за свою "работу" в Рудном

3 мая 2019, 10:29 |  ЖКХ

Акимат Рудного не будет оплачивать работы по очистке городских улиц, выполненные без соблюдения технологии. Об этом в ответе на жалобу жителя города сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Кадр из видео

Нарушение снял на видеорегистратор своего автомобиля житель Рудного Александр ПАВЛОВ. После чего запись опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте» казахстанский активист Жан БОТАНОВ.

8-го и 13 апреля Ботанов и Павлов разместили сообщения на блог-платформе акима Костанайской области:

«Костанайская область, Рудный, 7 апреля 2019 год, в 22:30 муниципальные службы Рудного имитируют чистку улиц. Трактор просто поднимает грязь в воздух. От пыли люди не могут спокойно вдохнуть чистым воздухом, даже в квартирах! Прилегающие здания и территории покрываются слоем пыли. Уборка ведется формально, при этом деньги на уборку списываются реальные. Есть все основания подозревать ответственных должностных лиц в халатности и коррупции».

Архимед Мухамбетов ответил на эти сообщения 18 апреля.

«Действительно, работниками ТОО «Рахат-2018» проводились работы по очистке и смету дорожных покрытий без предварительного увлажнения. С целью недопущения подобных фактов, а также для принятия соответствующих мер в акимате города Рудного было проведено совещание с участием руководителя данного ТОО. Вынесено решение, что в связи с нарушением договора со стороны подрядчика работы, проведенные без соблюдения технологии, оплачены не будут. К сведению сообщаю, что работниками ТОО «Рахат-2018» проводится огромная работа по содержанию в чистоте городских улиц и дорог. В данный момент выполнен большой объем работ по уборке городских улиц, включающих удаление с проезжей части и лотков дороги отложений грунта и грязи после зимнего периода, очистка их от пыли и мусора, с последующей побелкой бордюрного камня. Производятся работы по уборке тротуаров и остановок, а также по частичной обрезке, кронированию насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Дополнительно сообщаю, что с 11 апреля 2019 года в городе Рудном проводятся работы по санитарной очистке территорий, для участия в которых приглашаются жители и организации города», - прокомментировал аким области.
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Комментарии к новости
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§ юля елиссева
Re: Имитировавшая уборку улиц фирма не получит денег за свою...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1193
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 03.05.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дык в Кустанае аналогично каждое утро равномерно распределяют пыль по тротуарам и зданиям вдоль дорог. А потом следом белят бордюры.
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§ Ded
Имитировавшая уборку улиц фирма не получит денег за свою "работу" в Рудном
Ded


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 26.04.19
Отправлено: 03.05.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ни кто ни кого не наказывает - нонсенс!
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§ Ded
Имитировавшая уборку улиц фирма не получит денег за свою "работу" в Рудном
Ded


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 26.04.19
Отправлено: 03.05.19 - 12:08
Комментарий удален модератором.
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§ Маркс
Имитировавшая уборку улиц фирма не получит денег за свою "работу" в Рудном
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 03.05.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz: Акимат Рудного не будет оплачивать работы по очистке городских улиц, выполненные без соблюдения технологии.

У акимата Рудного что-ли приступ невиданной доброты? За такую "работу" нужно брать огромные штрафы, потому что это никак иначе, кроме как вредительством не назвать. А руководители, позволившие такое уже на следующий день должны пилить лес в местах не столь отдаленных. Это же явная коррупция, влияющая еще и на здоровье жителей. Если бы водоканал переборщил с хлоркой и это вызвало бы отравление населения им бы тоже просто за хлорку не заплатили?

За брошенный окурок и бумажку штрафы дерут, а если весь город засыпать грязью с дорог, то мы вам просто платить не будем, идите с миром. Интересно живем!
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§ drakon
Имитировавшая уборку улиц фирма не получит денег за свою "работу" в Рудном
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16164
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.05.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
пилить лес в местах не столь отдаленных.

Так уже - спилили Всё. Куда ещё?... :lol: :oops:
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§ Маркс
Имитировавшая уборку улиц фирма не получит денег за свою "работу" в Рудном
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 03.05.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: Так уже - спилили Всё. Куда ещё?...

Ну пусть тогда пеньки корчуют.
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