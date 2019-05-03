Имитировавшая уборку улиц фирма не получит денег за свою "работу" в Рудном
Акимат Рудного не будет оплачивать работы по очистке городских улиц, выполненные без соблюдения технологии. Об этом в ответе на жалобу жителя города сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.
Кадр из видео
Нарушение снял на видеорегистратор своего автомобиля житель Рудного Александр ПАВЛОВ. После чего запись опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте» казахстанский активист Жан БОТАНОВ.
8-го и 13 апреля Ботанов и Павлов разместили сообщения на блог-платформе акима Костанайской области:
«Костанайская область, Рудный, 7 апреля 2019 год, в 22:30 муниципальные службы Рудного имитируют чистку улиц. Трактор просто поднимает грязь в воздух. От пыли люди не могут спокойно вдохнуть чистым воздухом, даже в квартирах! Прилегающие здания и территории покрываются слоем пыли. Уборка ведется формально, при этом деньги на уборку списываются реальные. Есть все основания подозревать ответственных должностных лиц в халатности и коррупции».
Архимед Мухамбетов ответил на эти сообщения 18 апреля.
«Действительно, работниками ТОО «Рахат-2018» проводились работы по очистке и смету дорожных покрытий без предварительного увлажнения. С целью недопущения подобных фактов, а также для принятия соответствующих мер в акимате города Рудного было проведено совещание с участием руководителя данного ТОО. Вынесено решение, что в связи с нарушением договора со стороны подрядчика работы, проведенные без соблюдения технологии, оплачены не будут. К сведению сообщаю, что работниками ТОО «Рахат-2018» проводится огромная работа по содержанию в чистоте городских улиц и дорог. В данный момент выполнен большой объем работ по уборке городских улиц, включающих удаление с проезжей части и лотков дороги отложений грунта и грязи после зимнего периода, очистка их от пыли и мусора, с последующей побелкой бордюрного камня. Производятся работы по уборке тротуаров и остановок, а также по частичной обрезке, кронированию насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Дополнительно сообщаю, что с 11 апреля 2019 года в городе Рудном проводятся работы по санитарной очистке территорий, для участия в которых приглашаются жители и организации города», - прокомментировал аким области.
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