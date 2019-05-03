Читательский рейтинг
Расследование по факту гибели подростка, выпрыгнувшего из окна 9-го этажа, проводит полиция в Костанае
3 мая 2019, 09:43 | Происшествия
По факту гибели несовершеннолетнего сотрудники полиции сейчас проводят досудебное расследование.
Иллюстративное фото i.ytimg.com
Инцидент произошел в среду, 1 мая. Тело 16-летнего подростка было обнаружено возле многоэтажного дома на пр. Абая в Костанае. Известно, что он выбросился из окна 9 этажа.
- В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. - Проводятся необходимые следственные действия.
Последние новости
03.05.19 14:49 На уличных указателях в Костанае «забыли» русский язык: в акимате ответили журналистам
03.05.19 14:34 Ашимбаев высказался о первомайских митингах в Казахстане
03.05.19 13:49 Костанайский гроссмейстер Пётр Костенко стал серебряным призером чемпионата РК по шахматам
03.05.19 10:55 Учителя трудятся не меньше - Токаев о начальниках с орденами
03.05.19 10:39 Токаева официально допустили к выборам
03.05.19 10:01 Ветераны и труженники тыла ВОВ смогут бесплатно проехать по железной дороге до конца 2019 года
03.05.19 09:10 У кого отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
Сейчас на сайте
Гостей: 219
Пользователей: 0
Всего: 219
Вы гость здесь
Пользователей: 0
Всего: 219
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Ашимбаев высказался о первомайских митингах в Казахстане
А если эти же люди, скандировали- Это наш - президент, Дарига - наш -Спикер, Все дружно пойдём - на Выборы. Думаю,что это было бы ЗАКОННО... 8-) :-o
Имитировавшая уборку улиц фирма не получит денег за свою "работу" в Рудном
drakon: Так уже - спилили Всё. Куда ещё... Ну пусть тогда пеньки корчуют.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Вот тоже, пыль лежит,на парковке. d.radikal.ru Аж через дорогу - задуваее. Никто не - убирает... :lol: :oops:
Офицерские погоны вручили 44 сержантам дорожно-патрульной службы в Костанае
Из Положения о прохождении службы: 3. Лицам, состоящим на службе или в кадрах органов внутренних дел, присваиваются следующие специальные звания: рядовой состав рядовой полиции; младший...
Офицерские погоны вручили 44 сержантам дорожно-патрульной службы в Костанае
В полиции нет понятия "офицер" - есть понятие "начальствующий состав" - младший, средний, старший и высший. [Исправлено: Victor Yang, 03.05.2019 - 14:03]