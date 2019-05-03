Расследование по факту гибели подростка, выпрыгнувшего из окна 9-го этажа, проводит полиция в Костанае

По факту гибели несовершеннолетнего сотрудники полиции сейчас проводят досудебное расследование.

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Инцидент произошел в среду, 1 мая. Тело 16-летнего подростка было обнаружено возле многоэтажного дома на пр. Абая в Костанае. Известно, что он выбросился из окна 9 этажа.

- В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. - Проводятся необходимые следственные действия.