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У кого отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае
3 мая 2019, 09:10 | ЖКХ
Обрезка деревьев и ремонтные работы на подстанциях станут причиной отключения электроэнергии в конце этой и начале следующей неделе. Об этом сообщается на сайте акима города.
Иллюстративное фото ng.kz
ТП-300 А (обрезка деревьев)
3 мая 2019 года с 10:00 до 14:00
- Магазин «Назар».
Частный сектор:
- ул. Курганская 1, 4/2, 13, 17, 19, 21, 23, 58, 58/2, 58а, 58б,
- Пр. Кобланды батыр 58-80, 58/1-58/47.
ТП-046/1 (ремонтные работы на подстанции)
3 и 4 мая 2019 года с 10:00 до 17:00
- Детский сад «Ак Желкен» по пр. Кобланды батыр 56.
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова 407, 409,
- пр. Кобланды батыр 58, 60, 60а, 62.
ТП-336 (ремонтные работы на подстанции)
4 и 6 мая 2019 года с 10:00 до 17:30
- ГУВД,
- госпиталь УВД,
- детский сад «Жастык»,
- Сбербанк России, магазин «Виолетта».
Спальный сектор:
- ул. Пушкина 39.
Частный сектор:
- пр. Абая 172а, 174.
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