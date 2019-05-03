У кого отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае

Обрезка деревьев и ремонтные работы на подстанциях станут причиной отключения электроэнергии в конце этой и начале следующей неделе. Об этом сообщается на сайте акима города.

Иллюстративное фото ng.kz

ТП-300 А (обрезка деревьев)

3 мая 2019 года с 10:00 до 14:00

Магазин «Назар».

Частный сектор:

ул. Курганская 1, 4/2, 13, 17, 19, 21, 23, 58, 58/2, 58а, 58б,

Пр. Кобланды батыр 58-80, 58/1-58/47.

ТП-046/1 (ремонтные работы на подстанции)

3 и 4 мая 2019 года с 10:00 до 17:00

Детский сад «Ак Желкен» по пр. Кобланды батыр 56.

Спальный сектор:

ул. Каирбекова 407, 409,

пр. Кобланды батыр 58, 60, 60а, 62.

ТП-336 (ремонтные работы на подстанции)

4 и 6 мая 2019 года с 10:00 до 17:30

ГУВД,

госпиталь УВД,

детский сад «Жастык»,

Сбербанк России, магазин «Виолетта».

Спальный сектор:

ул. Пушкина 39.

Частный сектор: