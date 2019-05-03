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drakon
Ашимбаев высказался о первомайских митингах в Казахстане
А если эти же люди, скандировали- Это наш - президент, Дарига - наш -Спикер, Все дружно пойдём - на Выборы. Думаю,что это было бы ЗАКОННО... 8-) :-o
03.05.19 14:40
Маркс
Имитировавшая уборку улиц фирма не получит денег за свою "работу" в Рудном
drakon: Так уже - спилили Всё. Куда ещё... Ну пусть тогда пеньки корчуют.
03.05.19 14:30
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Вот тоже, пыль лежит,на парковке. d.radikal.ru Аж через дорогу - задуваее. Никто не - убирает... :lol: :oops:
03.05.19 13:58
Козлов я
Офицерские погоны вручили 44 сержантам дорожно-патрульной службы в Костанае
Из Положения о прохождении службы: 3. Лицам, состоящим на службе или в кадрах органов внутренних дел, присваиваются следующие специальные звания: рядовой состав рядовой полиции; младший...
03.05.19 13:45
Victor Yang
Офицерские погоны вручили 44 сержантам дорожно-патрульной службы в Костанае
В полиции нет понятия "офицер" - есть понятие "начальствующий состав" - младший, средний, старший и высший. [Исправлено: Victor Yang, 03.05.2019 - 14:03]
03.05.19 13:23
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У кого отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае

3 мая 2019, 09:10 |  ЖКХ

Обрезка деревьев и ремонтные работы на подстанциях станут причиной отключения электроэнергии в конце этой и начале следующей неделе. Об этом сообщается на сайте акима города.

Иллюстративное фото ng.kz

ТП-300 А (обрезка деревьев)

3  мая 2019 года с 10:00 до 14:00 

  • Магазин «Назар».

Частный  сектор:

  • ул. Курганская 1, 4/2, 13, 17, 19, 21, 23, 58, 58/2, 58а, 58б,
  • Пр. Кобланды батыр 58-80, 58/1-58/47.

ТП-046/1 (ремонтные работы на подстанции)

3 и 4 мая 2019 года с 10:00 до 17:00 

  • Детский сад «Ак Желкен» по пр. Кобланды батыр 56.

Спальный сектор:

  • ул. Каирбекова 407, 409,
  • пр. Кобланды батыр 58, 60, 60а, 62.

ТП-336 (ремонтные работы на подстанции)

4 и 6 мая 2019 года с 10:00 до 17:30 

  • ГУВД,
  • госпиталь  УВД,
  • детский сад «Жастык»,
  • Сбербанк России, магазин «Виолетта».

Спальный  сектор:

  • ул. Пушкина 39.

Частный сектор:

  • пр. Абая 172а, 174.
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