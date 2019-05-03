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drakon
Ашимбаев высказался о первомайских митингах в Казахстане
А если эти же люди, скандировали- Это наш - президент, Дарига - наш -Спикер, Все дружно пойдём - на Выборы. Думаю,что это было бы ЗАКОННО... 8-) :-o
03.05.19 14:40
Маркс
Имитировавшая уборку улиц фирма не получит денег за свою "работу" в Рудном
drakon: Так уже - спилили Всё. Куда ещё... Ну пусть тогда пеньки корчуют.
03.05.19 14:30
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Вот тоже, пыль лежит,на парковке. d.radikal.ru Аж через дорогу - задуваее. Никто не - убирает... :lol: :oops:
03.05.19 13:58
Козлов я
Офицерские погоны вручили 44 сержантам дорожно-патрульной службы в Костанае
Из Положения о прохождении службы: 3. Лицам, состоящим на службе или в кадрах органов внутренних дел, присваиваются следующие специальные звания: рядовой состав рядовой полиции; младший...
03.05.19 13:45
Victor Yang
Офицерские погоны вручили 44 сержантам дорожно-патрульной службы в Костанае
В полиции нет понятия "офицер" - есть понятие "начальствующий состав" - младший, средний, старший и высший. [Исправлено: Victor Yang, 03.05.2019 - 14:03]
03.05.19 13:23
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Учителя трудятся не меньше - Токаев о начальниках с орденами

3 мая 2019, 10:55 |  Государство

Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил чаще награждать орденами и медалями не только министров и акимов, но и учителей, медицинских работников и журналистов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Мы привыкли, что каждый год в декабре награждаем в большом количестве министров, акимов всех уровней. Все начальники на праздники выходят с огромным количеством орденов. В то же время у нас есть учителя, медицинские работники, журналисты, которые почему-то не награждаются. А ведь они трудятся не меньше, чем другие. Нам надо этот порядок изменить, я считаю. Медицинские работники не могут быть без внимания со стороны  государства, моральное поощрение имеет огромное значение. Коль у нас существуют ордена и медали, мы должны награждать тружеников, которые показывают хорошие результаты, каждый на своем участке", - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматинской области.

Президент Казахстана подчеркнул, что всякий труд, особенно труд ученых, строителей, рабочих, почетен и должен отмечаться государственными наградами и становиться достоянием общественности.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Талдыкорган, где у него были запланированы встречи с общественностью и предпринимателями региона, а также ознакомление с ходом весенне-полевых работ.
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§ drakon
Re: Учителя трудятся не меньше - Токаев о начальниках с орденами
drakon


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Сообщений: 16164
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.05.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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