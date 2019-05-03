Учителя трудятся не меньше - Токаев о начальниках с орденами
Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил чаще награждать орденами и медалями не только министров и акимов, но и учителей, медицинских работников и журналистов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Президента.
"Мы привыкли, что каждый год в декабре награждаем в большом количестве министров, акимов всех уровней. Все начальники на праздники выходят с огромным количеством орденов. В то же время у нас есть учителя, медицинские работники, журналисты, которые почему-то не награждаются. А ведь они трудятся не меньше, чем другие. Нам надо этот порядок изменить, я считаю. Медицинские работники не могут быть без внимания со стороны государства, моральное поощрение имеет огромное значение. Коль у нас существуют ордена и медали, мы должны награждать тружеников, которые показывают хорошие результаты, каждый на своем участке", - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматинской области.
Президент Казахстана подчеркнул, что всякий труд, особенно труд ученых, строителей, рабочих, почетен и должен отмечаться государственными наградами и становиться достоянием общественности.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Талдыкорган, где у него были запланированы встречи с общественностью и предпринимателями региона, а также ознакомление с ходом весенне-полевых работ.
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