"Мисс Казахстан - 2019" стала 19-летняя Мадина Батык

Титул "Мисс Казахстан - 2019" завоевала Мадина Батык из Павлодара, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Девушка учится в ПГУ имени Торайгырова, специальность - "туризм". Занимается легкой атлетикой, теннисом и фитнесом.

Мечтает реализоваться в жизни как успешный человек, стать хорошей женой и мамой, побывать во всех странах мира.

"Принимаю участие в конкурсе, так как это шанс для воплощения одной из моих целей, о которых я мечтала", - говорила ранее она.

Победительница конкурса получит денежный приз - 3 миллиона тенге, шопинг в Париже, рекламные контракты и право представить Казахстан на "Мисс мира - 2019".

"Я продолжу учиться по своей специальности, буду развивать туризм в Казахстане, наша страна имеет большой потенциал. Я очень счастлива на самом деле, не могу описать эти чувства. Я верила, но не думала, что смогу победить. С детства мечтала стать "Мисс Казахстан". Сейчас моя цель достойно представить Казахстан на "Мисс мира". Для меня большая честь представлять свой Казахстан", - сказала Мадина Батык в интервью журналистам.

В пятерку финалисток вошли:

Диана Абишева (Алматы),

Сания Мергалиева (Нур-Султан),

Мадина Батык (Павлодар),

Надежда Недосекова (Семей),

Балжанат Анас (Шымкент).

Титул третьей вице-мисс завоевала Сания Мергалиева из Нур-Султана. Надежда Недосекова из Семея стала второй вице-мисс. Диана Абишева из Алматы стала первой вице-мисс.

В столичном Nomad City Hall прошло грандиозное шоу - финал 22-го Национального конкурса “Мисс Казахстан - 2019”.

Во время финального шоу, кроме традиционных выходов в национальных, вечерних нарядах, вниманию зрителей было представлено шоу талантов.

Мероприятие запомнилось выходом участниц на подиум в мировом fashion-формате - этно-casual.

"Этим свежим форматом мы, организаторы конкурса, хотим приобщить молодое поколение казахстанцев к познанию, уважению и сохранению национальных традиций, культурного наследия Великой степи", - сказала идеологический партнер проекта Ырза Турсынзада.

Мероприятие вели певица Мадина Садвакасова и шоумен Арнур Ыстыбаев. В зрительном зале с гостями общался Семен Махов (участник "ОрыStar Show").

Во время вечера своими выступлениями церемонию украсили: известный композитор Едиль Хусаинов, работающий в редком жанре горлового пения, молодые исполнители The Kitchen Songs и оперный квартет "Иль канто".

Членами жюри были: телеведущий Зеин Алипбеков, основатель дома "Алтын Орда" Ырза Турсынзада, стилист, заместитель председателя Ассоциации деловых женщин "Жас канаттар" Зарина Акшулакова, рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников, директор соцпрограмм конкурса "Мисс Казахстан" - "Красота в милосердии!" Совет Сеитов, этно-музыкант Едиль Хусаинов, директор конкурса "Мисс Казахстан" Алена Ривлина-Кырбасова и юморист и телеведущий Турсынбек Кабатов.

Для обеспечения прозрачности конкурса из топ-15 жюри выбрали пять девушек, которые попали в гранд-финал и отвечали на вопросы. Победительницу из пяти гранд-финалисток выбрали казахстанцы путем голосования на сайте.

Фото Турар Казангапов