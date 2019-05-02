Сбежавшего из колонии-поселения в Костанае мужчину поймали полицейские в Рудном
33-летнего осужденного задержали двое участковых и сотрудники дорожно-патрульной службы, когда он пытался проникнуть в здание школы-гимназии. Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Сообщение о неизвестном, пытавшемся попасть в здание гимназии, поступило в дежурную часть на номер 102. На место выехал майор полиции, участковый инспектор Касымбек КАРЖАУБАЕВ.
Там он увидел мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который бродил вокруг школы с кирпичом в руках. Каржаубаев заговорил с ним. По словам мужчины, на него напали и избили.
- Я понял, что передо мной находится сбежавший из колонии заключенный, - рассказал Каржаубаев. – Ранее мы получили ориентировку на двух мужчин, сбежавших из колонии-поселения в городе Костанай.
Сбежавший заключенный начал вести себя агрессивно и пятиться назад. Тогда участковый позвонил своему напарнику, чтобы он помог сопроводить мужчину до участкового пункта.
На подмогу прибыли участковый инспектор Олег Ращупкин и сотрудники роты дорожно-патрульной полиции. Совместными усилиями они доставили задержанного в участковый пункт.
Сейчас преступник доставлен на место отбывания срока.
Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
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директор пляжа: быть может в зданиЕ? само собой. Исправили, спасибо.